Bakan Varank: Türk milleti olarak her tökezlediğimizde küllerimizden tekrar doğduk

ERZURUM Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlandı. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , "Türk milleti olarak her tökezlediğimizde küllerimizden tekrar doğup ilelebet ayakta kalmanın mücadelesini verdik" dedi.

Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

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