Bankanın açığını yakaladılar, 10 milyondan fazla vurgun yaptılar! 81 şüpheli hakkın gözaltı kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Bankanın açığını yakaladılar, 10 milyondan fazla vurgun yaptılar! 81 şüpheli hakkın gözaltı kararı

20.03.2023 16:53

İstanbul'da bir bankanın sistem açığından faydalanıp 48 saat içinde 10 milyon 432 bin lira vurgun yapan şebekeye, 20 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 81 şüpheli gözaltına hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bankada sistem açığı olduğunu fark eden İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli şüphelilerin, 48 saat içinde, banka hesapları üzerinden 210 banka hesabına 5 bin 500 kez 2 bin lira tutarında havale işlemi yaptığı tespit edildi.

10 MİLYONDAN FAZLA ZARARA UĞRATTILAR

Şüphelilerin havale işlemleriyle bankayı 10 milyon 432 bin lira zarara uğrattığı ortaya çıkarıldı. 210 farklı banka hesabı üzerinde yapılan incelemede hesapların 102 şüpheli ve 5 şirkete ait olduğu öğrenildi. Şebeke üyelerinin hesapların bloke edilmesini önlemek amacıyla, gönderdikleri parayı başka hesaplara aktardıkları belirlendi.

Bankanın sistem açığından faydalanıp 10 milyon dolandırdılar, 81 şüpheli gözaltında

BİRÇOĞU AKRABA ÇIKTI

Şüpheli hesaplara ait telefon hatları üzerinde yapılan HTS incelemesinde, şüphelilerin para transfer sürecinde irtibat içinde oldukları ve çoğunun akraba olduğu tespit edildi.

Bankanın sistem açığından faydalanıp 10 milyon dolandırdılar, 81 şüpheli gözaltında

81 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen 107 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 81 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
500
Bankanın sistemsel açığı ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 81 zanlı yakalandı Bankanın sistemsel açığı ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 81 zanlı yakalandı Bankanın açığını bulup 10 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü çökertildi: 81 gözaltı Bankanın açığını bulup 10 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü çökertildi: 81 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, İstanbul, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bankanın açığını yakaladılar, 10 milyondan fazla vurgun yaptılar! 81 şüpheli hakkın gözaltı kararı - Son Dakika


Son Dakika
17:33 Tarihe geçecek görüntü! Depremzedeler için yapılan pazubendi takmayan Tadic'e Orkun Kökçü'den olay tepki
17:27 Şanlıurfa'da aranan tır şoförü, nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış
17:26 Erbakan ittifak kararını açıklarken gözler Davut Güloğlu'na çevrildi: Burada ne işi var?
17:20 Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?
16:52 Bağcılar'da üst üste iki bina gibi görünen apartman yıkılıyor
17:04 Fatih Terim'le alakalı iddia kulislerde bomba etkisi yarattı: Milletvekili adayı mı oluyor?
16:58 Fatih Terim ile ilgili kulislerde bomba bir iddia dolaşıyor: Milletvekili adayı mı olacak?
16:59 Fenerbahçe maçı kazandı ama kötü haberle sarsıldı! Valencia'nın dönüş tarihi duyanları üzüntüye boğdu
16:53 F.Bahçe maçı kazandığına üzgün! Valencia'nın geri dönüş tarihini duyan taraftar yıkıldı
16:52 Instagram'da en çok takip edilen kadın oldu! Tamı tamına 400 milyon takipçiye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2023 18:36:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bankanın açığını yakaladılar, 10 milyondan fazla vurgun yaptılar! 81 şüpheli hakkın gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement