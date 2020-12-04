Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika

Basketbol: Haftanın programı

04.12.2020 10:51
Basketbol: Haftanın programı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Darüşşafaka Tekfen (Fethiye Beşkaza)

15.15 Beşiktaş- Türk Telekom (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.30 Empera Halı Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Karataş Şahinbey)

20.00 Galatasaray- Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

6 Aralık Pazar:

13.00 Aliağa Petkim- Anadolu Efes (Enka)

15.15 Frutti Extra Bursaspor- Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

17.30 Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.00 OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji (Ankara)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Mustafa Dağıstanlı)

6 Aralık Pazar:

14.00 BOTAŞ- Bellona Kayseri Basketbol (ANKARA DSİ)

15.15 Beşiktaş HDI Sigorta-OGM Ormanspor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

9 Aralık Çarşamba:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara)

15.00 İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Galatasaray (Servet Tazegül)

NOT: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol müsabakası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.00 Ankara Anadolu Basket-Nadir Gold İstanbul Basket (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol- Akhisar Belediye Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

14.30 Finalspor-Global Connect Travel Düzce (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Bornova Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Altındağ Atatürk)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik (Kurtdereli)

17.00 Samsunspor- Mamak Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

18.00 Kocaeli BŞB Kağıtspor-Sigortam.net (Kocaeli Atatürk)

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Haftanın Programı, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


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