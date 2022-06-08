CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Eskişehir'de Buluşuyor

Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde 10-12 Haziran'da Eskişehir'de bir araya gelecek.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının düzenli aralıklarla yaptığı ve geleneksel hale gelen toplantıların 10'uncusu Eskişehir'de yapılacak.

Ülke gündemindeki son gelişmeleri değerlendirmek ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla Eskişehir'de düzenlenecek olan buluşma, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in ev sahipliğinde yapılacak.

Eskişehir'de 10-11-12 Haziran 2022 tarihlerinde bir araya gelecek büyükşehir belediye başkanları kentte inceleme gezisi de yapacak, toplantının ardından sonuç bildirisini de düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracak.

Toplantılar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Toplantının açılışı Cumartesi günü Tasigo Otel'de saat 09.30'da Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılacak.

Büyükerşen'in konuşması sonrası toplantı, UNICEF Çocuk Dostu Şehir Danışmanı Dr. Ali Ercan Özgür'ün "Çocuk Dostu Şehirler" ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Saha Koordinatörü Elif Göçmen'in, "Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardım Politikaları" konulu sunumuyla devam edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanlarının basına kapalı yapacağı değerlendirme toplantısının ardından sonuç bildirisi, 14.30'da başkanlar tarafından ortak düzenlenecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.