DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

NİĞDE'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

NİĞDE'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem , merkez üssü Bor ilçesi ile hissedildiği yakın çevresinde endişe yarattı. Can ve mal kaybının olmadığı depremle ilgili, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek , bazı evlerde çatlakların olduğunu dile getirdi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre dün saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 6.97 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Niğde'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. sarsıntı ile ibirlikte özellikle merkez üssü Bor ilçesinde vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelerde göre depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

AKSARAY'DA DA HİSSEDİLDİAFAD verilerine göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Niğde'nin komşusu Aksaray ile Konya'nın Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde de hissedildi. Aksaray'da sarsıntı ile birlikte bazı vatandaşlar panikle evlerini terk edip dışarı çıktı. AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı ilk araştırmada herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı belirlendi.

VALİ ŞİMŞEK: CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİLNiğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtti. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaşanan depremle ilgili şunları söyledi: "Bu akşam merkez üssü Bor ilçemiz Obruk köyü olan 5.1 büyüklüğünde saat 22.08 itibariyle bir deprem meydana geldi. İlk edindiğimiz bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Az önce köy muhtarımızla görüştüm. Bazı evlerde çatlaklar olduğunu belirtti. Onun dışında bir hasarın olmadığını bana iletti. Ancak biz, her ihtimale karşı çadır ve erzakları o bölgeye sevk ettik. Onun dışında UMKE ekibimiz ve ambulanslarımız da köye intikal ediyor şu anda. Bizler de birazdan köye intikal edeceğiz. Şu anda arkadaşlarımızla il kriz merkezinde durum değerlendirmesi yapıyoruz. İnşallah olumsuz bir durum beklemiyoruz."

BAKAN KURUM: HASAR İHBARI GELMEDİNiğde'deki 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter'da paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamasında "Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bölgede İl Müdürlüğü ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE EVLERDE ÇATLARLAR OLUŞTUNiğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergün ve Selim Gültekin, 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Obruk köyünde incelemelerde bulundu. Obruk köyünde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını aktaran Vali Yılmaz Şimşek, evlerde çatlakların olduğunu dile getirdi. Ekiplerin hasar tespit çalışmasına başladığını kaydeden Şimşek, "Devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Adana'dan ikmal ekibimiz yola çıktığı çadır getiriyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi. Öte yandan depremi yaşayan vatandaşlar ise büyük bir gürültü ve uğultu sesinin geldiğini, daha sonra da sallandıklarını anlattı. AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.

MUNZUR ÇAYI'NDA KAYIP KARDEŞLERDEN BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarına piknik yapmak ve sarımsak toplamak için gittikten sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan kardeşlerden Bozkurt Aydemir'in (45) 8'inci günde cansız bedeni bulundu. Aydemir'in cenazesine araçlarının 750 metre ilerisinde Munzur Çayı'nın 1,5 metre derinliğinde ulaşılırken, diğer kardeş Mehmet Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor. Elazığ'da doğal gaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce Tunceli'ye geldi. İki kardeş, geçen hafta pazar günü 23 P 1387 plakalı otomobilleriyle piknik yapmak ve sarımsak toplamak için Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü yakınlarına gitti. Bulundukları yeri yakınlarına da bildiren kardeşler, otomobillerini, cama acil durumlarda aranması için telefon numarası içeren bir not bırakarak yol kenarına park etti. Bozkurt kardeşlerden geç saatlere kadar haber alınamayınca, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, park halindeki otomobili buldu ancak kardeşlere ulaşamadı. Kayıp kardeşleri bulmak için jandarma, AFAD, emniyet ve jandarma su altı ekipleri ile yerel dağcı ekipleri ve civar köylerdeki vatandaşlarla arama çalışması başlatıldı.

SUYUN 1,5 METRE DERİNLİĞİNDE BULUNDU8'inci gününe giren arama çalışmalarında jandarmaya ait kadavra köpeğinin, kardeşlerin otomobillerini park ettikleri yere 750 metre uzaklıktaki Munzur Çayı kıyısında verdiği tepki üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kardeşlerden Bozkurt Aydemir'in suyun 1,5 metre derinliğinde iki kaya arasına sıkışmış şekilde cansız bedeni bulundu. Aydemir'in cenazesi bulunduğu yerden çıkarıldı. Durumu haber alan ve bölgede bulunan Aydemir'in bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Aydemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, Mehmet Aydemir'i arama çalışmaları 300 kişilik ekiple Munzur Çayı'na yönlendirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMAKonu ile ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "13 Eylül'den bu yana haber alınamayan 2 vatandaşımızın, 7 gündür havadan, karadan ve su içerisinde Jandarma, AFAD, AFAD gönüllüleri, emniyet, jandarma su altı ekipleri, yerel dağcı ekipleri, civar köylerdeki vatandaşlarımızın katılımıyla devam eden arama çalışmaları neticesinde, bugün kayıp olan 2 vatandaşımızdan 1'inin cansız bedenine, kendilerine ait araçlarının bulunduğu bölgenin 750 metre ilerisinde, suyun yaklaşık 1,5 metre altında ulaşılmıştır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kayıp olan diğer vatandaşımızın bulunması için arama çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.

YANGINDA EV KÜLE DÖNDÜ, MAHALLELİ SOSYAL MESAFEYİ UNUTTU

BURSA'da 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince iki saatlik çalışmayla söndürülen yangını, çevredekiler maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan izledi.Yangın, dün saat 17.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 3'üncü Yeşildağ Sokak'ta meydana geldi. Vahit Ö.'ye ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kentin birçok noktasından da görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemi aldı. Mahalledeki vatandaşlar ise yangını sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, yangının olduğu binada oturan bir kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

ŞANLIURFA'DA DÜĞÜN SALONUNDA YANGIN

ŞANLIURFA'da bir düğün salonunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Salondan çıkan dumanları gören mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalade bulundu. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayı duyarak gelen işletmeci Ramazan Aksoy, salgın nedeniyle kapalı olan salondaki eşyalarının tamamının yandığını söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İKİ KİŞİYİ YARALAYIP, KAÇAN SÜRÜCÜNÜN 16 YAŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI KÜTAHYA'da yol kenarında aracında kavun satan Ahmet Can Emeksiz ve müşterisi Hasan Hüseyin Duymaz'a çarparak olay yerinden kaçan sürücünün 16 yaşındaki M.Ö.A. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.Ö.A, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi üzerindeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Kullandığı 11 DB 164 plakalı hafif ticari aracın kontrolünü kaybeden sürücü, yol kenarında park halinde bulunan 43 RE 974 plakalı motosiklet ile yol kenarındaki aracında kavun satan Ahmet Can Emeksiz ve o sırada kavun alan Hasan Hüseyin Duymaz'a çarparak ağır yaraladı. İddiaya göre, kazadan sonra durmayan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emeksiz ve Duymaz, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDIKütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsünün M.Ö.A. (16) olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanan M.Ö.A.'nın kullandığı araç ise Söğütlü Çeşme Cami mevkisinde park halinde bulundu. Kaza yaparak kaçtığını kabul etmeyen M.Ö.A, ilk ifadesinde araçtaki hasarın duvara çarpması sonucu oluştuğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazada bacaklarının kırıldığı öğrenilen yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

HUSUMETLİSİNİ VURUP İNTİHARA KALKIŞTI, ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI KAHRAMANMARAŞ'ta, husumetlisi Ökkeş Enes K.'yı (22) av tüfeğiyle vurup yaralayan Murat Yardımcı (31) daha sonra tüfeği boğazına dayayıp intihara kalkıştı. Yardımcı, eve operasyon düzenleyen özel harekat polisleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.Olay, dün akşam saatlerinde Serintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Yardımcı, daha önce aralarında husumet olan Ökkeş Enes K. ile karşılaştı. Çeşitli suçlardan kayıtları olan Yardımcı ve Ökkeş Enes K. arasında tartışma çıktı. Daha sonra Yardımcı tartıştığı husumetlisine av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan ve durumu iyi olan Ökkeş Enes K., ambulansla hastaneye götürülürken, Murat Yardımcı eve girdi ve teslim olmayacağını söyledi.Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ekipler eve operasyon düzenleyeceği sırada Murat Yardımcı balkona çıkıp tüfeği boğazına dayayarak, "Eve girmesinler. Ben devletime silah doğrultmam. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok" dedi. Polislerin ve mahalle muhtarı Ramazan Gürbak'ın 'Silahı bırak' çağrısına olumsuz yanıt veren Yardımcı daha sonra eve girdi.Bunun üzerine özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Yine evde tüfeği boğazına dayayan Yardımcı, özel harekat polisleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

KAZAYA KARIŞAN ARACIN ALKOLLÜ SÜRÜCÜSÜ SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, karşı şeride geçerek, hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mahmut T. (37), sağlık personeline saldırınca polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Yapılan testlerde 1.80 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmut T.'nin ehliyetine el konularak 5 bin lira da ceza kesildi.Kaza, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi alt geçidinde meydana geldi. Alt geçide kontrolsüz girdiği iddia edilen Mahmut T. yönetimindeki 16 AJU 369 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek, Emre G. (30) yönetimindeki 16 F 6946 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan Mahmut T., önce sağlık personeline, ardından da kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine saldırdı. Polisler tarafından etkisiz hale getirilen Mahmut T.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yapılan alkol muayenesinde 1.80 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmut T., polisler tarafından gözaltına alındı. Geçici olarak ehliyetine el konulan Mahmut T.'ye 5 bin lira da ceza uygulandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EMEKLİ POLİSİN ARACINDA 61 KİLO EROİN BULUNDU ERZURUM'da emekli polisin kullandığı aracın çamurluğunda 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda uyuşturucu ticareti, nakli veya depolaması yapanlara yönelik çalışmasını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum- Erzincan karayolu Aşkale uygulama noktasında operasyon yaptı. Polis ekipleri fiziki takip sonucu durdurdukları 34 HR 3384 plakalı aracı aradı. Emekli polis memuru olduğu belirlenen S.N.A.'nın kullandığı otomobilde narkotik köpek Dük'ün de katıldığı aramada çamurluğa yapılmış özel bölümde 61 kilo 750 gram eroin bulundu. Uyuşturucuyla ilgili S.N.A. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU BARONU OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN 'ZELİŞ' PİKNİKTE YAKALANDI

DENİZLİ'de uyuşturucu satmaktan hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan çevresinde 'Zeliş' takma adı ile uyuşturucu baronu olarak tanınan 40 yaşındaki Z.Ç., Tavas ilçesinde ormanlık alanda piknik yaparken Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. Kendisini yakalayan jandarmalara "Beni yakalayacağınıza teröristleri yakalasanıza" demesi dikkat çeken Z.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesinde uyuşturucu baronu olduğu ileri sürülen ve hakkında 8 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 20 yıl hapis cezası bulunan 'Zeliş lakaplı Z.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Z.Ç. 'nin Tavas ilçesinde ormanlık alanda piknik yaptığını tespit eden JASAT ekibi, Tavas ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Cumartesi günü ortak operasyon düzenledi. Operasyonda Z.Ç. yakalanıp, gözaltına alındı. Z.Ç.'nin kendisini gözaltına alan jandarma ekiplerine, "Beni yakalayacağınıza teröristleri yakalasanıza" demesi dikkat çekti. Jandarmaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Z.Ç. tutuklandı. Z.Ç.'nin eşi N.Ç. ile damadı T.A.'nın aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Z.Ç.'nin oğulları M.Ç. ve Ö.Ç.'nin de T.A.'nın kızı S.A.'nın da 'uyuşturucu satmaktan' polis ve jandarmada suç kayıtları bulunduğu belirtildi.

OTOMOBİL BAGAJINDAKİ KUTULURDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI GAZİANTEP'te polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilin bagajında 7 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta, narkotik köpekle yapılan aramada, bagajdaki kutulara gizlenmiş paketlerde, 7 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, araçta bulunan ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Soruşturma sürüyor.

52 YIL HAPİSLE ARANAN SAHTE KAYITLARLA KENDİNİ ÖLÜ GÖSTEREN YOUTUBER YAKALANDI

MUĞLA'da, 6 ilde karıştığı çeşitli suçlardan hakkında toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve sahte evraklarla kendisini kayıtlarda 13 yıl önce ölmüş gibi gösterdiği belirlenen Tayfun Demir (38), polisin 6 aylık takibinin ardından kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Demir, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şubesi ve Asayiş Şube ekipleri, istihbarat çalışmasıyla sosyal medyada 435 bin takipçisi bulunan ve 6 ilde karıştığı dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş, toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tayfun Demir'in sahte belgeler ile kendisini 13 yıldır ölmüş gibi gösterip, bir yakınına ait üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı kimlikle dolaştığını belirledi. Demir, 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımları inceleyen ekipler, Demir'in Menteşe ilçesinde olduğunu tespit etti. Bilgisayarının 'IP' adresinden yola çıkan polis, Demir'i bu sabah kaldığı kırsal Gazeller Mahallesi'ndeki müstakil eve düzenlediği operasyonla yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı.

RİZE Kanserle mücadelenin simgesi Neslican, 1'inci ölüm yıl dönümünde anıldı

RİZE'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay (21), ölümünün 1'inci yıl dönümünde Rize'deki mezarı başında dualarla anıldı. Marmara Adası'ndan çıkarılan mermerden heykeltıraş çift Hakan ve Özlem Şengönül tarafından tasarlanan sol ayağı olmayan güvercin sembollü anıt mezar da, Neslican'ın kabrine yerleştirildi. Törene katılan sanatçı Haluk Levent, "Onun yanına, onun mücadelesine destek olmaya geldim. Ona bir anıt mezar sözümüz vardı. Bu sözümüzü tuttukö dedi.

Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Neslican Tay, 3 kez yendiği kansere 4'üncü kez yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle 3 yıl önce sol bacağı kesilen Neslican, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitimini sürdürdü. Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek, eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül 2019'da, İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, geçen yıl 20 Eylül günü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay, binlerce kişinin katılımı ile Rize'de toprağa verildi.

KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI

Kanserle mücadele ederken hastalara moral veren açıklamaları ile tanınan ve 4'üncü kez yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Neslican Tay, ölümünün 1'inci yıl dönümünde Rize'deki mezarı başında dualarla anıldı. Pehlivan Mahallesi'ndeki törende ünlü sanatçı Haluk Levent, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, heykeltıraşlar Hakan ve Özlem Şengönül, Tay ailesi, Neslican'ın sevenleri ve arkadaşları katıldı.

NESLİCAN'A ANIT MEZAR

Sanatçı Haluk Levent'in daha önce söz verdiği, Marmara Adası'ndan çıkarılan mermerden heykeltıraş çift Hakan ve Özlem Şengönül tarafından tasarlanan sol ayağı olmayan güvercin sembollü anıt mezar da, Neslican'ın kabrine yerleştirildi. Törende Kuran'ı Kerim okunarak dualar edildi.

'SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'

Törende konuşan Haluk Levent, sözlerini tuttuklarını söyleyerek "Neslican kanserle mücadele eden bütün çocuklarımızın sembolüydü ve bir umuduydu. Birçok kişiye de umut oldu. Neslican'ı yitirdiğimizde çok üzüldük. Ben daha önce de buraya geldim, şimdi de geldim, daha sonra da geleceğim. Onun yanına, onun mücadelesine destek olmaya geldim. Ona bir anıt mezar sözümüz vardı. Bu sözümüzü tuttuk. Bugün buradayızö dedi.

'DUA ETMEK İÇİN GELDİK'

Anıt mezarın yapılmasına katkı sağlayan Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da "Neslican kızımızın anıt mezarını Marmara'dan yapıp, yerine koyup bir dua okumak için hep beraber buraya geldik. Haluk Levent'ten anıt mezar fikrini duyduğumuzda bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Marmara mermerinin çıktığı Marmara Adası'nda bu yıl 30 Ağustos'a kadar olan heykel sempozyumunda ana tema olarak Neslican kızımızı sanatçı kardeşlerimiz işledi. Çok şükür verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bizlerin de bu güzel işte küçük bir katkısı olmuşsa ne mutlu bizeö diye konuştu.

'GÜVERCİNİN TEK AYAĞI YOKTUR'

Anıt mezarı tasarlayan heykeltıraş Hakan Şengönül ise "Anıt mezarda bir güvercin teması aldık. Güvercinin tek ayağı yoktur. Onun sebebi de Neslican hastane de yatarken ayağını kaybettikten sonra penceresinin önüne her gün bir tane güvercin geliyormuş. O güvercinin de tek ayağı yokmuş. Neslican o süreçte yaşama umudu olarak bu güvercini aldığı için bizde anıt mezarda güvercini işledikö dedi.