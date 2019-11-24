DHA YURT BÜLTENİ-10

Öğretmenler Günü için hazırlanan kısa film sosyal medyada ilgi gördü

Şanlıurfa 'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak hazırlanan kısa filmde Harranlı bir öğrencinin öğretmenine yakaladığı tavuğu hediye ettiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Şanlıurfa'da hizmet veren bir restoran, 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir film hazırladı. Harran ilçesinin Sıralı İlkokulu'nda çekilen filmin senaryosu gereği Öğretmenler Günü dolayısıyla okul bahçesinde toplanan öğrenciler, evlerinde hazırladıkları doğal çiçek, portakal, yoğurt ve peynir gibi hediyelerini vermek için öğretmenlerini beklemeye başladı. Bu sırada öğretmenine hediye bulamayan Mahmut isimli öğrenci, evin bahçesinde gezen canlı bir tavuğu yakalayıp öğretmenine hediye olarak verdi. Renkli görüntülerin yer aldığı film 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak doğal ve organik ürünlerle hazırlanan menüyle son buldu. Sosyal medyada paylaşılan filmi kısa sürede binlerce kişi izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kısa film

Genel ve detay görüntüler

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Antalya turizminde '15 milyon' rekoru

Turizmin başkenti Antalya, tarihinde ilk defa 15 milyon turist sayısını aştı. 20 Kasım itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları dış hatlardan 14 milyon 912 bin, çoğunluğu İstanbul üzerinden transit 600 bin, 55 bine yakını da kruvaziyer turizmi kapsamında olmak üzere, 15 milyon 567 bin turist geldi.

Turizmde dünyanın en çok turist ağırlayan kentleri arasında olan Antalya, 2019 yılında rekor üstüne rekor kırdı. Bir günde gelen turist sayısı yaz aylarında 100 bini bulan kent, geçen yıl 13 milyon 642 bin turist ağırladı. Bu yıl ise tarihinde ilk kez 14 milyon rakamına ekim ayında ulaşan Antalya, kasım ayı verilerine göre tarihinde ilk kez 15 milyon turist sayısını geride bıraktı.

İKİ HAVALİMANINA 14.9 MİLYON TURİST İNDİ

Sektörün birçok ilke imza attığı 2019'da Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 20 Kasım itibarıyla Antalya Havalimanı'na 14 milyon 612 bin 1 turist indi. Kentin sahip olduğu ikinci havalimanı Gazipaşa'ya ise aynı tarihte gelen turist sayısı 300 bin 924 olarak kaydedildi. İki havalimanına inen toplam turist sayısı 14 milyon 912 bin 925 oldu. Kasım ayı sonunda iki havalimanı dış hatlar terminalleri üzerinden gelen toplam turist sayısının 15 milyonu aşması bekleniyor.

TRANSİT TURİST SAYISI 600 BİNE ULAŞTI

Turistlerin önemli bölümünün tur operatörlerine ait charter uçaklarla geldiği Antalya'ya, tarifeli seferlerle de önemli sayıda ziyaretçi geliyor. Direkt uçuş olmayan dünyanın birçok kentinden tatilci, direkt uçuşların bulunduğu İstanbul üzerinden Antalya'ya geliyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, dış hatlardan İstanbul'a giriş yapan ve aktarmalı iç hatlar seferiyle Antalya'ya gelen transit turist sayısı ise 600 bini aştı. Özellikle charter uçuşların azaldığı kış aylarında artan transit yolcular, İstanbul üzerinden Antalya'ya gelmeye devam ediyor.

DENİZDEN 55 BİN TURİST

Bu yıl turizmde yabancı turist sayısı olarak 16 milyon hedefinin ortaya konulduğu Antalya'ya, Konyaaltı Kemer , Kaş, Finike gibi ilçelerdeki kruvaziyer limanlar aracılığıyla da yaklaşık 55 bin turist giriş yaptı. Antalya, 20 Kasım itibarıyla deniz ve havayoluyla gelen toplam 15 milyon 567 bin tatilci sayısına ulaştı.

RUSLAR 5.5 MİLYONA YAKLAŞTI

Antalya'ya gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında ise 1 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında 5 milyon 414 bin turist sayısıyla Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Geçen yıl aynı dönemde 4.6 milyon Rus turistin geldiği kentte, bu yıl yüzde 16'lık artış yaşandı. Rus turistlerin toplamdaki payı ise yüzde 38'i aştı.

ALMANYA GERİ DÖNDÜ

Son yıllarda ciddi oranda kaybın yaşandığı Antalya'nın en büyük iki pazarından biri olan Almanya 'dan ise 2019'da ciddi geri dönüş sağlandı. 10 aylık dönemde Alman turist sayısı geçen seneye göre yüzde 16 artışla, 2 milyon 508 bine yükseldi. Almanların toplamdaki payı ise yüzde 18'e yaklaştı.

UKRAYNA VE İNGİLTERE

En çok turistin geldiği ülkeler sıralamasında üçüncü olan Ukrayna 'dan ise geçen seneye göre yüzde 12.5'lik artışla 799 bin turist geldi. Ukrayna'nın toplamdaki payı ise yüzde 5.6 oldu. Dördüncü sırada ise geçen seneye göre yüzde 11.5'lik artışla 686 bin turistin geldiği İngiltere yer alıyor. İngiltere ise toplamda yüzde 4.8'lik paya sahip oldu.

100 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Sıralamada en çok turistin geldiği ve 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle

Polonya yüzde 39 artış, 535 bin kişi. Hollanda yüzde 10 artış, 424 bin kişi. Romanya yüzde 30 artış, 249 bin kişi. Kazakistan yüzde 5 düşüş, 231 bin kişi. Çek Cumhuriyeti yüzde 38 artış, 226 bin kişi. İsveç yüzde 32 artış, 204 bin kişi. Belçika yüzde 7 artış, 191 bin kişi. Danimarka yüzde 4 artış, 188 bin kişi. İsrail yüzde 12 artış, 176 bin kişi. Litvanya yüzde 16 artış, 175 bin kişi. Slovakya yüzde 40 artış, 168 bin kişi. Beyaz Rusya yüzde 2 artış, 164 bin kişi. Norveç yüzde 62 artış, 141 bin kişi. Fransa yüzde 42 artış, 128 bin kişi. İsviçre yüzde 20 artış, 125 bin kişi. Avusturya yüzde 40 artış, 113 bin kişi.

Görüntü Dökümü

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Havalimanı turist

Sahil turist

Havuz turist

Detaylar

Haber Mehmet ÇINAR- ANTALYA,

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Bakan Ersoy, sıcak hava balonuyla Kapadokya'yı gezdi (2)

'BELEDİYE YIKMAZSA ALAN BAŞKANLIĞI YIKACAK'

Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir 'de sabah sıcak hava balonu turunun ardından Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezdi. Bakan Ersoy, müzeyi gezen yabancı turistlerle sohbet etti. Bakan Ersoy, sıcak hava balonlarının Kapadokya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Ersoy, Göreme müzesi en çok ziyaretçi alan müzelerden olduğuna işaret ederek, "Bizim hedefimiz Kapadokya'nın turizmden aldığı pasta payını arttırmak ve gelirlerini yükseltmek. Bundan sonra artık Kapadokya'nın sayıya değil, sayı tabi her zaman arttırılacak; ama gelire odaklanması gerekiyor. Bununla ilgili belediyelerle çalıştay yapmayı düşünüyoruz" dedi.

'SADECE YIKARAK DEĞİL'

Bakan Ersoy, bölgenin korunmasının önemli olduğunu vurgulayarak "Korumak demek sadece peribacası ve çevresinin korunması anlamına gelmiyor. Buradaki ilçenin, şehirlerin yerleşiminin sokak sağlıklaştırmalarının doğru yapılması ve cephelerin özellikle düzenlenmesi, bir yörenin doğal yapısıyla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Burada belediyelere büyük görev düşüyor. Sadece yıkarak, düzelterek, yasaklar koyarak değil, belediyelerle birlikte çalıştay yaparak, buraya genel anlamda bütüncül bir çevre planlamasını, sokak sağlıklaştırmasını içinde bulunduran bir çalışma yapmamız gerekir. Bununla ilgili maddi bir destek gerekirse biz bakanlık olarak destek olacağız, her türlü katkıyı vereceğiz. Bundan sonra bunun üzerinde yoğunlaşacağız" şeklinde konuştu.

'BÖLGE GENEL ANLAMDA MÜZE GİBİ'

Ersoy, turistte rekor kısmını aştıklarını ifade ederek, "Bizim hedefimiz burada kalan turistin tatil süresini uzatmak. Sadece balon endeksli turizmden çıkarmak lazım. Kapadokya Türkiye 'nin bir yüzü. Burada çok daha etkili doğası, otantik yapısı, kendisine ait bir mutfağı bütün bunlara baktığınız zaman çok sebep var. Biz burada sezonunun daha çok sürelere yayılması için neler yapabiliriz ona bakacağız. Bölgenin genel anlamda bir müze gibi olduğunu düşünürseniz o bölgeyi bütünüyle sağlıklaştırmamız gerekiyor. Bunu belediyelerle çalışma yaparak geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

'ASYA ÜLKELERİ ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ'

Bakan Ersoy, arkeolojik değerler, müze ve örenyerleri ile ilgili yurt dışında çok yoğun bir tanıtım kampanyasına başladıklarını belirterek, "Bunu dünyanın birçok ülkesinde yapıyoruz. Özellikle Asya ülkeleri 2020 yılında bizim öncelikli hedeflerimiz arasına girdi. Onlara da konsantre oluyoruz. Özellikle o bölgelerden yoğun turist alıyoruz. O bölgelerdeki turistler İstanbul ve İç Anadolu Bölgesi ağırlıklı geliyorlar. Şimdi onları hem İç Anadolu hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine kayacak şekilde bilinçlendirmek istiyoruz. Bu bağlamda çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı.

'ALAN BAŞKANLIĞINA YIKIM YETKİSİ VERDİK'

Görme tarihi milli park alanı statüsünün kaldırılması ile ilgili soruyu yanıtlayan Ersoy, "Sit alanından çıkmıyor. Hep yanlış bir algı ve bilgilendirme var. Koruma statüleri alan başkanlığına geçiyor. Hiçbir koruma statüsünde azalma yok. Tam tersi tek elden koruma statüleri alan başkanlığına devrediliyor. Alan başkanın başında Vali bulunuyor. İçinde ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin olduğu geniş bir kapsam var, çok çalışkan bir model. Bunun dışında bir şey daha yapıyoruz, alan başkanlığına yıkım yetkisi verdik. Belediyeler bazen çekiniyorlar ve bizim verdiğimiz yıkım talimatını uygulamıyorlar. Biz alan başkanlığına ek bir yetki daha verdik. Eğer belediye yıkım kararını uygulamazsa alan başkanlığı kendi imkanlarıyla yıktırabiliyor. Onu da yılbaşından itibaren hayata geçiriyoruz. Çok daha etkili bir koruma olacak. Koruma statülerinde hiçbir azalma yok. Tem tersine koruma statülerini arttırıyoruz" şeklinde konuştu.

'KURALA UYGUN YAPILAŞMA OLACAK'

Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yönelik çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Bakan Ersoy "Şubat ayında yıkımlara başlamıştık. Buna aralıksız devam ediyoruz. Yıkım olarak 200'ü geçtik. Halen devam edeceğiz. Planlananlar tek tek yıkılacak. Bölge halkı da onun bilincinde. Herkes artık kurala uygun bir şekilde yapılaşmaya devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Ersoy'un konuşması

-Genel detay

NEVŞEHİR- DHA

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Akciğerine pıhtı atan doktor, riskli ameliyatla sağlığına kavuştu

Zonguldak 'ta beyin kanaması geçiren ve ardından akciğerindeki atardamarı pıhtı ile tıkanan Dr. Abdullah Kazım Arı, çok nadir yapılan bir yöntemle sağlığına kavuştu.

Bartın'da aile sağlığı merkezinde doktor olarak görev yapan Abdullah Kazım Arı, evinde aniden fenalaştı. Acil olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dr. Arı'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Dr. Arı, ameliyata alındı. Meslektaşlarının müdahalesiyle hayata tutunan Dr. Arı'nın tedavisi sürdüğü sırada akciğerindeki atardamar pıhtı oluşması nedeniyle tıkandı. Dr. Arı'ya ağır bir ameliyat geçirmesi nedeniyle ilaç tedavisi uygulanamadı. Hastanın nefes darlığının artması ve genel durumunun bozulması üzerine, pıhtının açılması için çok nadir yapılan 'Pulmoner embolektomi' denilen yöntemle ameliyata alındı. Doç. Dr. Ahmet Avcı ve Dr. Mustafa Umut Somuncu yönetiminde koroner anjiyo laboratuvarında akciğer damar içi pıhtıya müdahale edildi. Pıhtıyı küçük parçalara ayıran doktorlar, akciğer damarının temizlenerek açılmasını sağladı. Hasta ikinci kez geçirdiği ameliyatla sağlığına yeniden kavuştu.

MESLEKTAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Serviste tedavisi devam eden Dr. Arı, meslektaşlarının müdahaleleri sonucu hayatta olduğunu söyledi. İki ciddi ameliyat geçirdiğini ifade eden Dr. Arı, "Allah'a şükürler olsun buradayım. Bir anda rahatsızlık yaşadık. Değerlendirmeler de muayene esnasında sağ olsun doktorumuz müdahale etti. Kısa sürede ameliyat gerçekleştirildi. Yatış, kalkış, muayenelerdi derken, Allah'a şükür bu zamana geldik. Bundan sonra da daha düzgün bir şekilde kontrollerimiz yapılacak. Hepsinden Allah razı olsun teşekkür ediyorum" dedi.

Ameliyatı yapan Doç Dr. Ahmet Avcı ise hastanın geçirdiği ilk ciddi ameliyatın ardından ikinci kez riskli bir ameliyat geçirdiğini anlatarak, "Hastamız beyin kanaması nedeni ile beyin cerrahisinde tedavi görürken, akciğerlerine pıhtı atarak sağ akciğer damarının tamamen tıkandığını gördük. Beyin kanaması geçirdiği için kan sulandırıcı ilaçları, pıhtıyı eritici ilaçları veremedik. Bizde bunun üzerine acil olarak genel durumu bozulan hastamızın katater laboratuvarına aldık, önce tıkalı damarı görüntüledik. Görüntüledikten sonra kataterlerimizle bizzat pıhtı olan yerin içine girerek pıhtıyı parçalamaya çalıştık. Parçayı daha küçük parçalara ayırdık ve aspirasyon dediğimiz çekme tekniği ile bir kısım pıhtıyı da geri almaya çalıştık. Daha sonrasında pıhtının içerisine düşük dozda kan sulandırıcı pıhtı eritici ilacımızı verdik. Bu şekilde hastanın hayata yeniden tutunmasına katkıda bulunduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Ameliyattan detay

-İyileşen hastadan detaylar

-Hastanın yürümesi

-Hastayla röp.

-Ameliyatı yapan doktor ile röp.

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,