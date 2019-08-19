DHA YURT BÜLTENİ-12

Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti



Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ahlat' tan Van' ın Erciş ilçesine geçerken otomobiliyle kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Dursun' un hayatını kaybettiği bildirildi.

Görüntü dökümü

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-Kaza yeri görüntüleri geçildi

VAN DHA

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1 Saat süren yağış kayalıklarda şelale oluşturdu

Ermenek'te aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkileyerek sele neden oldu. Yağmur suları, Firan Kalesi kayalıklarında adeta şelale oluşturdu.

Kent merkezinde saat 15.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak, kısa sürede sele neden oldu. İlçe merkezindeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Sel suları cadde ve sokaklardan aktı. Yağmur suları, Ermenek kent merkezinin üst kısmında bulunan yaklaşık 200 metre yükseklikteki Firan Kalesi kayalıklarında adeta şelale oluşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Firan Kalesi kayalıklarından sel sularının şelaleye dönüşmesi

-Cadde ve sokaklardan akan sel suları

-Detay

Haber-Kamera: Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman),

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DNA örnekleri ile Gürcü Hatun'un da mezarı ortaya çıkacak

Erzurum'un Pasinler ilçesinde tarihi bir kümbetteki kazıda bulunan ve üzerinde özel teknikle 'Sultan Alaaddin' yazan sandukadaki mezardan alınan kemikler, DNA incelemesiyle Selçuklu Sultanı 2'nci Alaaddin Keykubat'a ait çıkarsa devlet töreni düzenlenecek. İncelemeyle yalnız Alaaddin Keykubat değil, Gürcü ve Selçuklu tarihinde önemli yeri olan annesi Gürcü Hatun Tamara'nın da mezarı ortaya çıkmış olacak. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Coşkun Erdoğan, "Eğer Gürcü Hatun meselesi de aydınlığa çıkarılırsa burası ilerleyen süreçte yoğun bir ilgi akınına da sebep olacaktır" dedi.

Pasinler'e bağlı Ovaköy Mahallesi'nde tarihi kümbette İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Müze Müdürlüğü koordinesinde yapılan kazı çalışmasında, üzerinde 'Sultan Alaaddin' yazısı olan ve Selçuklu Sultanı 2'nci Alaaddin Keykubat'a ait olduğu düşünülen sanduka ile annesi Gürcü Hatun Tamara'ya ait olduğu tahmin edilen sandukanın da aralarında bulunduğu 6 sandukadan 2'si, Aziziye Belediyesinin taş eserler müzesi deposuna nakledildi. Taş eserler müzesinde koruma altına alınan taş sandukada ekipler özel tekniklerle inceleme yaptı. Ekipler, yaptığı çalışmada Arapça 'Sultan Alaaddin' yazısına ulaştı. Sandukanın kırık olmayan baş kısmında ise hayat ağacı ile kandil motifi yer alıyor. Kazı yapılan tarihi kümbetteki mezardan çıkan ve DNA testine tabi tutulacak kemiklerin, Keykubat'a ait olduğu kesinleşirse kemikler yerine defnedilecek, sanduka bölgeye geri götürülecek.

Aziziye Belediyesi Taş Eserler Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk, kazı çalışması sonrası iki sandukanın Aziziye Belediyesinin ilgili deposuna nakledildiğini bildirdi. Sandukaların koruma altında olduğuna işaret eden Türk, "Sandukların biri üzerinde ekipler, Alaaddin ve Sultan yazısını okudular, ancak bu kısımdan sonraki bölüm kırılmış. Biz gerekli bakımını ve temizliğini yapıyoruz. Diğer sanduka üzerinde motif bulunmuyor. DNA incelemesi sonrası sanduka çıkarıldığı alana götürülecek" dedi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Coşkun Erdoğan, Gıyasettin Keyhüsrev'in oğlu olan 2'nci Alaaddin Keykubat'ın Moğol Hanına ziyareti için yola çıktığında Erzurum'da konakladığının kaynaklarla sahit olduğunu söyledi. Erdoğan, "Kaynaklarda Sultan Alaaddin'in sabahleyin odasında ölü olarak bulunduğu bazı kaynaklarda ise kardeşleri tarafından lalasıyla işbirliği yapılıp zehirlenerek öldürüldüğü yer alıyor. Bu bölgeye defnedildiğini biliyoruz. Nitekim hem Selçuklu tarihi açısından öneminin yanı sıra annesi tarafından da Gürcü tarihi açısından çok önemli. Annesinin kendi vefatından 20-22 yıl sonra. Gürcü Hatun Tamara'nın oğlu ile mezarlarının aynı yerde olduğu yönünde kesin bilgiler mevcut. Bu mezarın bulunmasıyla beraber biz aynı zamanda Gürcü Hatun'un da mezarını bulmuş olabileceğiz. Nitekim bölgenin hem tarihsel süreci açısından hem de Gürcü-Türkiye ilişkileri açısından çok önemli yere sahip durum ortaya çıkarmış olacağız. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra 2'nci Aladdin Keykubat'ın kemiklerinin ebedi istirahatgahına tekrar defdenilmesi çok önemli ve bu bölgenin ihya edilmesi gerekiyor. Eğer Gürcü Hatun meselesi de aydınlığa çıkarılırsa zaten burası ilerleyen süreçte yoğun bir ilgi akınına da sebep olacaktır" diye konuştu.

Artin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Blümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Subaşı, Gürcü Hatun Tamara'nın Selçuklu tarihinde önemli bir yeri bulunduğunu söyledi. Gürcü Hatun Tamara'nın Gıyasettin Keyhüsrev'le evlenmesinden sonra Konya'ya gelerek Müslümanlığı kabul ettiğini belirten Subaşı, Mevlana'nın da önemli müridelerinden biri olduğunu kaydetti. Gürcü Hatun Tamara'nın 1250'li yıllarda Selçuklu tarihi açısından önemli bir figür olarak karşımıza çıktığını ifade eden Doç. Dr. Ömer Subaşı, "Genç yaşta eşini kaybettikten sonra Gürcü Hatun Tamara Muhyettin Pervane ile evleniyor. Pervane'nin sultanlar üzerinde bir pozisyon alması Gürcü Hatun Tamara'yı önemli figürler arasına sokuyor. Zengin bir kadın olarak Selçuklu siyasetinde kendini göstermesi kadının tarihi kaynaklarda isminin geçmesine sebep oluyor. Gürcistan'da iki tane Tamara bilinir. Birisi Büyük Tamara 1185-1212 yılları arasında tahta geçtiğini Gürcü Hatun Tamara ise Selçuklu tarihi açısından önemlidir" dedi.

Gürcü tarihçilerin Tamara ile ilgili geçmişte Erzurum'da Gürcü Hatun Tamara'yı araştırdıklarını ancak bir bulguya ulaşamadıklarını kaydeden Subaşı, şöyle devam etti: "Buradan çıkan sonuca göre kadının Alaaddin Keykubat'ın annesi olduğu kesinleşirse hem Gürcü tarihi hem Selçuklu tarihi açısından karanlıkta kalan noktanın aydınlanması sağlanır. Mevlana'nın müridesi olması,Gürcülerin Selçuklu tarihi açısından önemli yerlere gelmesini sağlaması, adına para basılmış ohlması sebebiyle Alaaddin Keykubat veliaht ilan ediliyor. Diğer kardeşlerinin rıza göstermemesi üzerine 1250'li yılların başlarında lalası tarafından zehirlenerek öldürüldüğü ve Erzurum'da bilinmeyen yere defnedildiği söylenirken, burası olması büyük ithimaldir. Gürcü Hatun Tamara, 20-22 yıl sonra eşiyle Ağrı'ya giderken Muhyettin Pervane kendisini Erzurum'da bırakır. Pervane 1277-78'de Ağrı'da Moğullar tarafından öldürülünce Gürcü Hatun Erzurum'da kalır ve kendisi de ölür oğlunun yanına defnedilir. Gürcü Hatun Tamara'nın oğlu Alaaddin Keybukatı'n yanında yattığı söylenir. Bu coğrafya zaten Gürcü Hatun Tamara'nın dedesinin malıdır. Gürcü Hatun Tamara'nın Tiflis'te başlayan, Konya'da uzun süre devam eden, belirli bir süre Kayseri'de süren ve Erzurum'da sonlanan hayatının son ebedi istirahatgahının bu kümbet olma ihtimali büyüktür."

Görüntü Dökümü:

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Sanduka bulunduğu depo

Sandukadan detaylar

Sandukanın üzerindeki yazı ve motifler

Hümeyra Pardeli'nin anonsları

Aziziye Belediyesi Taş Eserler Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk ile röp.

Mezar alanındaki drone görüntüleri

Hocaların mezarda inceleme yapması

Hümeyra Pardeli'nin anonsu

Dr. Öğretim Üyesi Coşkun Erdoğan ile röp.

Doç. Dr. Ömer Subaşı ile röp.

Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Elektrikli motosiklete bulunan 2 kadın denize düştü



Sinop'ta, kontrolden çıkan elektrikli motosikletle birlikte denize düşen Kübra Okatan (26) ile Naciye Büşra Öztürk (25) çevredekiler tarafından kurtarıldı. 2 kadının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Gazi Caddesi'nde Sinop Limanı'nda meydana geldi. Kübra Okatan ile Naciye Büşra Öztürk sahilde kiraladıkları elektrikli motosikletle gezintiye çıktı. Bir süre sonra kontrolden çıkan motosiklet denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize düşen 2 kişi çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılırken, motosiklet ise itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı. Denizden çıkarılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Okatan ve Öztürk daha sonra uzaklaştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Deniz ve kıyıdan görüntüler

-Motorsikletin çıkarılışı

-Çevreden ve denizden görüntüler

HABER KAMERAç Esra AKSU- Deniz ÖZEN/SİNOP, -

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Başkan Seçer'den mahalle ziyaretleri

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerine ziyarette bulunup, mahallelinin sorunları ile taleplerini dinledi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Seçer, Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerinde oturanlarla bir araya geldi. Bölge halkının sorun ve taleplerini dinleyen Seçer, açıklamalarda bulundu. Belediyedeki tüm harcamaların kontrol altında tutulduğunu belirten Seçer, yetkililere bu konuda talimat verdiğini söyledi. Belediyeyi borçlu devraldıklarını söyleyen Seçer, kanun dışı yapılan işlere rastlaması halinde, ucu nereye dokunursa dokunsun müdahale edeceğini kaydetti. Başkan Seçer, bazı eleştiriler aldığına da değinerek, "Kanun bilmeyen, yetkilerim nedir bilmeyen ve ağzı olan herkes konuşuyor. Bizim kimseyi koruduğumuz yok ama bizim de kimseyi kasıtlı olarak suçladığımız yok. Bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz. Her şey kanun nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin, diye bütün dosyaları açtırdım. Hepsi müfettişlerin elinde. Haram, ziyan, israf, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek, birilerinin cebine para aktarmak bizim kitabımızda yazmaz" diye konuştu.

Başkan Seçer, tasarruf tedbirleri sayesinde geçmiş yıla göre ilk 100 günde 84 milyon TL tasarruf ettiklerini de kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Seçer'in karşılanması

- Vatandaşlarla tokalaşması

- Bir kahvede vatandaşlarla sohbeti

- Çevredekilerin görüntüleri

- Başkan Seçer'in açıklaması

Haber-Kamera: MERSİN,

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Bursa'ya göç eden Artvinliler, festivalde bir araya geldi

Yıllar önce memleketleri Artvin'in Yusufeli ilçesindeki kırsal Bostancı Mahallesi'nden Bursa'ya göç ederek burada da aynı zamanda dernek kuran vatandaşlar, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri festivalde bir araya geliyor.

Bu yıl 21'inci Bursa'nın Kestel ilçesindeki Alaçam Yaylası'nda gerçekleştirilirken festival renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün boyunca süren festivale Bursa ve çevre şehirlerde yaşayan Artvinliler akın etti. Festival boyunca yöresel sanatçılar sahne alarak vatandaşlara keyifli anlar yaşatırken, horonlar tepildi, halaylar çekildi. Kendisi de aynı zamanda Artvin'in Yusufeli ilçesi doğumlu olan 64. Hükümetin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de katıldı. Bursa'nın Anadolu'nun pek çok coğrafyasından göç aldığını belirten Çelik, "Derneklerimiz tarafından yaz aylarında son derece güzel etkinlikler düzenleniyor. Uludağ'ın eteklerinde çok güzel ve coşkulu bir katılımla festival gerçekleşti. Festivalin 21 yıldır düzenlenmesi ve derneğin dayanışması takdire şayan. Hemşehrilerimizin de önemli özellikleri Bursa şehrimize olan katkısıdırö dedi. Yusufeli Bostancılar Köyü Derneği Başkanı Nuri Kemal Alver ise, "Bursa'nın Gürsu ilçesine göç etmiş Bostancılar köyü hemşehrilerimiz ile birlikteyiz. Şenliğimiz çok güzel oldu, amacımız kültürümüzü birlik ve beraberlik içinde yaşatmak, sevgi ve saygımızı pekiştirmekö diye konuştu. Festivale katılan vatandaşlar da burada bulunmaktan ötürü mutluluk duyduklarını kaydetti.

Görüntü dökümü;

-Festivalden detaylar

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Nusret DURUR/GÜRSU,(Bursa),

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Duvar deldiği matkabın ucu elektrik teline giren işçi yaralandı

Adıyaman'da, duvarı delmek için kullandığı matkabın ucunun elektrik teline girmesiyle akıma kapılan Gazi Bilen (22), yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinde duvara, asma aparatı yerleştirmek için matkapla delik açan Gazi Bilen, aletin ucunun elektrik tellerine girmesiyle akıma kapıldı. Yaralanan Bilen, yere yığılırken, durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bilen ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gazi Bilen'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Yaralının ambulansla taşınması

Ambulansta tedavi edilmesi

Ambulansın hastaneye gidişi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)