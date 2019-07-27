DHA YURT BÜLTENİ-17

Şehit Uluçay'ın cenazesi Kayseri'ye getirildi

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliğine bağlı olarak görev yapan ve devriye görevini yaptığı esnada terör örgütü üyeleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi, havayoluyla Kayseri'ye getirildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay için Erkilet 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında karşılama töreni düzenlendi. Törene Vali Şehmus Günaydın'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Komando Tugay Komutan Vekili Özgür Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve şehit yakınları katıldı. Yapılan törenin ardından şehit Taha Uluçay'ın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit Uluçay'ın cenazesi yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliğinde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Şehit Uluçay'ın cenazesinin taşınması

-Genel görüntü

Süre: 57 saniye-12 MB

Haber-Kamera: KAYSERİ/DHA

===============

AK Parti'li Turan: Kıbrıs'ta garantörlük hakkı olmayanların ne işi var

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, muhtarlarla bir araya gelerek Doğu Akdeniz'de devam eden gelişmeleri değerlendirip, "Türkiye eski Türkiye değil. 'Doğu Akdeniz'de ne işiniz var?' dediler. Kıbrıs'ın haklarına biz garantörüz, kollamak zorundayız. Ben soruyorum, orada garantörlük hakkı olmayan Amerika'nın ne işi var, İsrail'in ne işi var, İtalya'nın ne işi var, Fransa'nın ne işi var?" dedi.

Lapseki Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, AK Parti il ve ilçe yönetimi, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Grup Başkanvekili Bülent Turan, Doğu Akdeniz'de devam eden gelişmeleri değerlendirdi.

Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz sondaj çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bülent Turan, "Türkiye eski Türkiye değil. 'Doğu Akdeniz'de ne işiniz var?' dediler. Kıbrıs'ın haklarına biz garantörüz, kollamak zorundayız. Ben soruyorum, orada garantörlük hakkı olmayan Amerika'nın ne işi var, İsrail'in ne işi var, İtalya'nın ne işi var, Fransa'nın ne işi var? Hepsi orada, Türkiye'ye 'giremezsin' dediler. Ne dedi Türkiye, bizim kaderimizi siz değil, bu millet belirler. Bizim beka dediğimiz sorun buydu seçimlerde. Halk desteğin varsa yürü demiştik. Üç gemimiz inmiş Kıbrıs'a, dördüncü de yakında inecek. Onlar ne yapıyorsa, onu yapıyoruz. Doğalgaz mı, petrol mü, onlar ne arıyorsa onu arıyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok. Birileri bize neder, nasıl bakar hesabımız yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntü.

-Bülent Turan açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale),

============================

Yakıt kuyusuna düşen kedisini canı pahasına kurtardı



ORDU'nun Ünye ilçesinde üniversiteye hazırlanan Özgür Ege Şire (19), girdiği fuel-oil dolu kuyuda mahsur kalan kedisini kurtardı. Girdiği kuyuda kıyafetleri siyaha bürünen ve yaptığı davranışla hayvan severlerin övgüsünü toplayan Şire, "Hayvanlar da bizler gibi canlı. Onları koruyup kollamalıyız. Başka hayvanlar da olsa hiç şüphe etmeden aynı davranışı sergilerdim" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Özgür Ege Şire, kedisinin çevredeki fuel-oil dolu kuyuya düştüğü fark etti. Şire, 'Mırnav' adlı kedisinin çırpınmasına dayanamayarak kuyuya girdi. Şire uğraşları sonucu, cep telefonu ışığıyla girdiği kuyuda kedisini kurtarıp, dışarı çıkarmayı başardı. Kuyudan kedisiyle çıkan genci gören çevrede devriye atan gece bekçileri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, kıyafeti siyaha bürünen gence ilk müdahalede bulunuldu. Genç, ambulansla kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kedisi veteriner hekimliğince tedaviye alınan genç, taburcu edildi. Hayatını tehlikeye atarak kedisini kurtaran Şire, davranışıyla hayvanseverlerin övgüsünü topladı.

O ANLARI ANLATTI

Özgür Ege Şire, kuyuda mahsur kalan kedisini kurtarma anlarını anlatarak, insanların hayvan sevgisi konusunda daha da duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Şire, "Kedimle gezinirken, zaman zaman tasmasını bırakıyordum. O an, birden yanımdan uzaklaşıp, kuyuya yöneldi. Aniden düştü. Oranın yakıt dolu bir kuyu olduğunu bilmiyordum. Yaklaşık 20 dakika cep telefonu ışığından da faydalanıp, girdiğim kuyuyu aradım. 4-5 kez kuyuya girip çıktım. Aramalar sonucunda en son kedimi bularak dışarı çıkardım. Kuyudan kedimle birlikte çıktık. Orada devriye gezen bekçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kedim veteriner kontrolünde. Durumu iyi. Ben ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldüm. Sağlık durumum iyi. Hayvanlar da bizler gibi canlı. Onları koruyup kollamalıyız. Başka hayvanlar da olsa hiç şüphe etmeden aynı davranışı sergilerdim. Hayvan sevgisi konusunda hepimiz duyarlı olmalıyız" dedi.

Öte yandan, Çamlık mevkisinde bulunan kuyu belediye ekiplerince üzeri kapatılarak önlem alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Özgür Ege Şire'nin konuşması

Kuyu ve çevreden detaylar

BOYUT: 419 MB

HABER KAMERA: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE(Ordu)-

=========================

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de açılışlara katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de havacılık sektörü için parça üreten bir fabrika ile Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi'nin yeni bina açılışına katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de bir dizi açılış programına katıldı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren ve havacılık sektörü için parça üreten bir fabrikanın açılışına katılan Hisarcıklıoğlu, daha sonra Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi'nin Körfez ilçesinde inşa ettirdiği yeni binanın açılış törenine katıldı.

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel'in programın açılış konuşmasını yapmasının ardından kürsüye gelen Hisarcıklıoğlu, "Denizcilik, küresel ticarette en stratejik sektörler arasında. Ülkemizin de yıldız sektörlerinden biri. Bizler, 'lider denizci ülkeler' arasına girmek istiyoruz. Bu elbette kolay bir iş değil. Zira küresel rekabetin ve hatta acımasız rekabetin, en üst seviyede görüldüğü sektör, denizciliktir. Hem ayakta kalacaksın, hem de ülkemiz bayrağını tüm denizlerde dalgalandıracaksın. Dolayısıyla, burada sektörümüzü temsil eden tüm denizcilerimiz de ayrı bir tebriği hak ediyor" dedi.

Türk denizciliğinin Deniz Ticaret Odaları'nın çalışmaları sayesinde ilerlediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Türk denizciliği, son dönemde uygulanan doğru politikalarla, büyük bir ivme yakaladı. Deniz Ticaret Odamız, Tamer Kıran Başkanımızın liderliğindeki çalışmalarıyla, devletimizin denizcilik sektörüne daha fazla katkı ve destek vermesini sağladı. Böylece denizciliğimiz dünyada ilk 15 ülke arasına girdi. Deniz ticaret filomuz büyüdü. Faal tersane sayımız arttı. Gemi inşa sanayinde, dünyada tanınan marka haline geldik. Her türlü gemiyi anahtar teslim yapacak durumdayız. Sadece kendimize yeterli olmanın ötesinde, bütün dünyaya her tür gemi ihraç edebilir hale geldik. Bu çok önemli bir başarı ve alacağımız daha çok mesafe de var" diye konuştu.

Denizcilik sektörünün önemine değinen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Denizcilik aynı zamanda milli varlığımız ve milli servetimiz. Denizcilik sektörümüzün canlılığını ve işlerliğini korumalıyız. Yoksa artan dış ticaret hacmi, yabancı taşıma şirketlerine yarayacak. Her sene navlun için ödediğimiz para, 5 milyar dolara yakın. Bu kadar büyük tutar, niye her sene yurtdışına gitsin? Hem bir taraftan cari açık veren bir ülke olacağız, hem de 5 milyar dolar yurtdışına gidecek. Bu parayı neden bizim denizcilerimiz kazanmasın? Niye ülkemizde, milli şirketlerimizde kalıp, ülkemiz ekonomisine kazandırılmasın? İhracat hedefine uygun şekilde, gemi inşa sanayimizi, deniz filomuzu, tersanelerimizi, limanlarımızı daha da fazla büyütmeli, güçlendirmeliyiz ve desteklemeliyiz. Deniz Ticaret Odamızın kaptanlığında, tüm bu konularda hükümetimizle istişare içindeyiz"

Kocaeli'nin liman kenti olarak dünya ticaretine büyük bir etkisi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Kocaeli, sanayimizin üretim ve ihracat üssü. Avrupa'nın en büyük liman kentlerinden biri. Dünya ticaretine yön veren başlıca şehirler arasında Kocaeli gelmekte. Yılda ortalama 10 bin gemi ağırlamaktayız Kocaeli'de. İrili ufaklı 35 liman tesisi, 72 milyon ton elleçlemeyle, Avrupa'nın en büyük 7. kargo limanı konumundayız. İzmit Körfezindeki limanlar henüz yarı kapasiteyle çalışıyor. Buradaki yük elleçleme kapasitemiz, rahatlıkla ikiye katına çıkabilir, 150 milyon tona gelebilir. Kocaeli, dünyada aynı Rotterdam gibi rol oynayabilir. Bunun için devletimizden limanların demir yolu bağlantılarını tamamlamasını istiyoruz. Bu taşımaları eğer demir yoluna aktarabilirsek, İzmit Körfezi'nin taşıdığı mal miktarı artacak, kamyon trafiği de azalacak" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele keserek binanın açılışını yapmasının ardından program sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Programdan görüntüler

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

Kurdele kesilmesi

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

===========================

Tunceli, Ege ve Akdeniz'i aratmıyor

TUNCELİ'de Munzur ve Pülümür nehirleri kenarında oluşturulan plajlar ile havuzlara yerli ve yabancı turistlerin ilgisi arttı. Yıllardır tatilini Ege ve Akdeniz sahillerinde geçiren yerli ve yabancı turistler artık Tunceli'yi tercih ediyor.

Tunceli'de son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamı kentin turizmini canlandırdı. Munzur ile Pülümür nehirlerinde oluşturulan plajlar, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Yıllarca Akdeniz ve Ege sahillerindeki tatil beldelerine giderek denizin keyfini çıkaran yerli ve yabancı turistler, artık Tunceli sahillerini tercih ediyor. Munzur ve Pülümür nehirleri kenarlarında oluşturulan plajların yanı sıra Mameki Parkı'nda Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Belediye Başkan Vekilliği yaptığı olduğu dönemde hizmete giren flamingo havuzu Tuncelilerin ve yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında yer bulmanın çok zor olduğu flamingo havuzunda her gün yüzlerce kadın, erkek ve çocuk serinlemek için suya giriyor.

'BİRKAÇ YIL ÖNCESİNE KADAR TUNCELİ TERÖR İLE ANILIYORDU'

Tunceli'nin artık bir tatil ve huzur kenti olduğunu söyleyen Vali Tuncay Sonel, huzur ortamı insanların kente gelmesine sağladığını ifade etti. Vali Sonel, "Birkaç yıl öncesine kadar Tunceli terör ile anılıyordu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle terörle mücadelede elde edilen başarılardan sonra Tunceli artık huzur şehri oldu. Şu an bulunduğumuz alan iki yıl öncesine kadar çöp ve bataklıktı. Buralarda çok güzel olimpik standartlarda açık yüzme havuzları yaptık. Deniz kumu taşıyarak Munzur Nehri kenarında plajlar açtık. Yeşil alanlar, yürüyüş yolları, bisiklet yoları yani Ege ve Akdeniz sahillerindeki tatil beldelerinde ne varsa bizde de aynısı var. Vatandaşımız huzur içinde ailesiyle birlikte bu sahillerde ve sıcak havada serinlemenin keyfini batıya gitmeden yaşayabiliyor artık" dedi.

'OTELLERDE AYLAR SONRA YER BULUNABİLİYOR'

Tunceli'ye yoğun bir ilginin olduğunu anlatan Vali Sonel, kentteki otellerin doluluk oranını yüzde yüzü aştığını söyledi. Vali Sonel, "Tunceli inanılmaz bir kalabalık durumda. Otellerde aylar sonra yer bulunabiliyor. Batıya gitmek istemeyenler Tunceli'ye akın etmiş durumda. Bütün mekanlarımız ve otellerimiz dolu. Turizm kenti oldu Tunceli. Vatandaş, esnaf memnun ve biz memnunuz. Tunceli, Cumhuriyet tarihinin en büyük değişimini son iki yıl içinde yaşamaya başladı. Tunceli ekonomisi inanılmaz bir büyüme gösterdi" diye konuştu.

Almanya'da yaşayan Nuray Aydın, 3 çocuğuyla birlikte her yıl Antalya yada Bodrum'a giderek tatili geçirdiğini ifade ederek, "Tunceli inanılmaz güzel. Her yıl Antalya ya da Bodrum'da tatil yapıyordum. Birçok arkadaşım Tunceli'yi tercih etti bende Tunceli'ye geldim. İnsanlar çok modern herkes istediğini giyip rahatça gezebiliyor. Ortam huzurlu, insanlar çok sıcak. Plajlar dolu ve ben Tunceli'ye gelmekten çok mutluyum" dedi.

İsmail Yılmaz ise Ege ve Akdeniz'in artık Tunceli ile yarışmak zorunda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eskiden buraya gelmekten korkardık, gelelim mi gelmeyelim mi diye. Ama baktık herkes Tunceli'ye akın ediyor biz de gözü kapalı geldik. 2 damadım ve torunlarımla Almanya'dan buraya geldik. Tatilimizi burada geçireceğiz. Ege ve Akdeniz sahillerinde ne varsa burada daha fazlası var. Paramız buradaki insanlara gitsin istedik ekonomiye katkımız olsun dedik. Bu ortamı sağlayanlara minnet duyuyorum."

Görüntü Dökümü

---------

Flamingo havuzu

Havuza girenler

Eğlence alanları

Röportajlar

Vali Sonel'in açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.20 GB

========================

Bozcaada Bağbozumu Günleri etkinliği

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali öncesi düzenlenen Bağbozumu Günleri, protokol üyeleri, dizi oyuncuları ve sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla başladı. 8 Eylül'e kadar sürecek bağbozumu turları ile adaya gelen tatilciler traktör römorklarında bağlara yolculuk yapıp, üzümlerini dalından kendileri kesip sepetlere dolduracak.

Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nce düzenlenen ve 8 Eylül'e kadar sürecek olan Bağbozumu Günleri kapsamında, ilk tur bugün Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Bozcaada Garnizon Komutanı Fatih Güdük, S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Günel, dizi oyuncuları Merve Boluğur, Müjde Uzman ile adını Survivor yarışmasıyla tanıtan Ece Begüm Yücetan ile Semih Öztürk ve sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, adaya gelen tatilcilerin ayak bastığı noktada kurulan tanıtım standında üzüm satışları yapılırken, burada toplanan protokol üyeleri, dizi oyuncuları ve sosyal medya fenomenleri 2 traktörün römorkuna binip ada bağlarına davul-klarnet eşliğinde şarkılar söyleyerek yolculuk yaptı. Buradaki bağlarda üzümleri makas ile kesip bağbozumunu gerçekleştiren katılımcılar, hem eğlendi, hem de adanın meşhur üzümlerinin tadına bakma fırsatı buldu. Katılımcılar, ellerindeki sepetleri topladıkları üzümlerle doldurup bağlardan mutlu bir şekilde ayrıldı.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, bağcılığın ve üzümün Bozcaada için 5 bin yıldan beri önemli bir gelenek olduğunu belirterek, "Turizmin ön plana çıkmasıyla bağcılığın geri plana düştüğünü gördüğümüz için böyle bir etkinlik başlattık. Hem bağ geleneğimizi devam ettirmeyi, hem de adaya gelen misafirlerimize yerinde üzüm hasadı yaptırarak o keyfi yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.

'BU DEĞERLER KORUNMALI VE ÖNÜMÜZDEKİ NESİLLERE AKTARILMALI'

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, bağcılık ve üzümün Bozcaada için çok önemli kültürel değerlerden birisi olduğunu belirterek, "Bozcaada'da binlerce yıldır bağcılık yapılıyor ve şarap üretiliyor. Son yıllarda Bozcaada'nın ismi turizmle ön plana çıksa da biz bağcılık ve şarapçılık gibi kültürel değerlerin korunması ve önümüzdeki nesillere aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bağbozumu turlarının ilki geçen yıl düzenlendi. Bu sene çok daha kapsamlı ve erken bir tarihte çok daha fazla paydaşın emeğinin olduğu bir organizasyon olarak hayata geçirdik. Bugün ilk bağbozumunu misafirlerimiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Eylül'ün ilk haftasında da belediyemiz tarafından organize edilecek Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali ile taçlandıracağız" diye konuştu.

Çanakkaye Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ise "Biz Bozcaada ve Gökçeada'da bir çok proje uyguluyoruz. Özellikle Bozcaada'da 4-5 yıldır bağcılığın geliştirilmesi için üreticilerimize aşılı veya aşısız asma çubuğu dağıtıyoruz. Son 3 yılda 120 bin adet asma çubuğu dağıttık. Buradaki üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmeleri için Bozcaada'ya gelen misafirlerimizi bağlara götürüp, üzümleri kendilerinin kesmesini sağlıyoruz. Geçen yıl bağbozumu turlarına 2 bin 500 misafir katıldı. Bu yıl inşallah bu sayı 5-6 binlere çıkacak" dedi.

BOZCAADA'NIN ÇAVUŞ ÜZÜMÜNE COĞRAFİ İŞARET

S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Günel de, dünyaca ünlü çavuş üzümüne coğrafi işaret almak için başvuru yapıldığını belirterek, "Bozcaada çavuş üzümü olarak her türlü bilimsel aşamalardan geçerek ilan aşamasına gelindi. Yakında ilan edilecek. Sonra da bu coğrafi işareti almış olacağız. Çavuş üzümü bizim için özel. Bizim toprak yapımızdan kaynaklanıyor. Başka bir yerde bu lezzette çavuş üzümü bulunmuyor" diye konuştu.

Bozcaada, bu yıl 6-8 Eylül tarihleri arasında 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival boyunca, adanın kalesinde konserler sahne alacak. Festival sonu yapılan yarışmada en iyi çavuş üzümü seçilecek.

BOZCAADA VE ÜZÜM

Üzüm, Bozcaada hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Derler ki: Adaya ismini veren Tenes, bugünkü Poyraz Limanı çevresinde yabani asmayı bulmuş, onu geliştirerek 'Kuntra' üzümünü yetiştirmiştir. Onu 'Çavuş' takip etmiştir. Milattan önceki Tenedos paralarında da üzüm salkımı motifleri işlenmiştir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bozcaada üzümlerinden görüntüler.

Traktörler ile bağlara yapılan yolculuktan genel ve detay görüntüler.

Bağlarda dizi oyuncuları ve protokol üyelerinin üzüm toplamasından görüntüler.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ile röp.

Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ile röp.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale),