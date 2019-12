DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

Fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu

KARABÜK'te, sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 araçta da hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında fenalaşan Mehmet E. (77) yönetimindeki 34 GG 8962 plakalı otomobil, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil de önündeki panelvan minibüse, minibüste hafif ticari araca çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, fenalaşan sürücü Mehmet E., çevredekiler tarafından otomobilinden çıkarılıp kaldırımdaki tabureye oturtuldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet E., hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Çevredekiler ve sağlık ekiplerince ikna edilen Mehmet E., kontrol amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, hasar gören 4 aracın, yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

28 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

KAYSERİ'de, 28 suç dosyasından 3 yıldır aranan ve 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 çocuk annesi Pınar Ç. (31) yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'mala zarar verme', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 28 ayrı suç dosyası bulunan 7 çocuk annesi Pınar Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, 3 yıldır aranan ve hakkında 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Pınar Ç.'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesinde bulunan evde kaldığını tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipler, yatak odasındaki kapının arkasına saklanan Pınar Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Pınar Ç., kucağındaki 2 yaşındaki erkek bebeğiyle Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İlker Başbuğ: Dış politikada önemli olan ülkenin milli menfaatleridir

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, dış politikada önemli olanın milli menfaatler olduğunu söyleyerek, "Dış politikaya ideolojik bakış açısı yansımaması lazım. İdeolojik bakarsan çok hata yaparsınız. Dış politika gerçekçi, realist olmalı" dedi.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 'nde (BEÜ)

Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nca düzenlenen 'Türk dış politikasının dünü, bugünü ve yarını' konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. BEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler, koltukların dolması üzerine, merdivenlere oturarak Başbuğ'u dinledi. Konuşmasına eski Başbakan ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 'i anarak başlayan Başbuğ, Zonguldak'ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bir ülkenin dış politikasını tespit ederken dikkate alınması gereken en önemli ilk şeyin ülkenin milli menfaatleri olduğunu söyleyen Başbuğ, "Bu çok önemli. Yani ülkenin milli menfaatleri dış politikanın temel kavramıdır. Suriye ile ilişkiler olarak ' Türkiye 'nin dış politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' diye soruyorlar. Suriye dış politikasının başarılı veya başarısız olduğunu neye göre ölçeceksiniz? İlk önce Türkiye'nin Suriye ile ilgili milli menfaatleri ne olduğunun ortaya konması gerekir? İlk önce milli menfaatlerimizi tartışalım sonra şu anki politika ne kadar sağlıklı onu konuşalım. O yüzden milli menfaat kavramını iyi anlamamız lazım" dedi.

'DEVLETİN HAFIZASI KURUMLARIDIR'

Devletler arasında zaman zaman dostluk ve düşmanlıklar olduğunu, bununda milli menfaatlere dayandığını anlatan Başbuğ, şöyle konuştu:

"Dostluklar ve düşmanlıklar devletler arasında sonsuza kadar sürmez. Sonsuza kadar sürecek milli menfaatlerdir. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki milli menfaatlerde kısa orta vadeden ziyade uzun süreçleri, uzun yılları kapsıyor. Çok kısa sürede değiştirmek çok uygun tarz değil. Eğer uzun vadede uygulanacaksa bunu uzun vadeli nasıl sağlayabiliriz? Milli menfaatlerin tespiti bana göre devlete ait bir sorumluk olmalı. Elbette anayasada belirtildiği gibi yürütme son sözü söyleyecek ama bunların tespitinde özellikle devletin kurumlarının işin içinde mutlaka olması lazım. Devletin kurumları devletin hafızasıdır. Dış politikada adım atılırken çok iyi değerlendirilmesi lazım, alınan karar uzun vadeli bakış açısına sahip olunması lazım. Özellikle devletleri ayakta tutan, devletin anayasada belirtilmiş olan kurumlarıdır."

'DIŞ POLİTİKAYA İDEOLOJİK BAKILMAMASI LAZIM'

İlker Başbuğ, dış politikada başarılı olabilmek için bütünleşmenin gerektiğini anlatarak ekonomik, askeri, teknolojik ve siyasi gücün çok önemli olduğunu söyledi. Bugünkü şartlarda ekonomik gücün daha çok öne çıktığını anlatan Başbuğ, "Ayrıca dış politikaya ideolojik bakış açısı yansımaması lazım. Yani ideolojik bakılmaması lazım. İdeolojik bakarsın çok hata yaparsınız. Dış politika gerçekçi, realist olmalı. Tek bakış açım nedir? Ülkemin milli menfaatleri. Çok açık olarak bunu ifade edebiliriz. Dış politikada diplomatik masada kazanılan belki de en büyük başarı elbette Lozan Barış Anlaşması'dır. Bir konuda siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuruyorsunuz. Kuruluş anlaşması. Lozan Anlaşması aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusudur" diye konuştu.

'SURİYE KONUSUNDA TARAFLAR, MASAYA GÜÇLÜ GİTMEK İSTİYOR'

Suriye konusuna da değinen Başbuğ, "Barış masasına taraflar en güçlü gitmek istiyorlar. Suriye topraklarının en çoğuna kim sahip olursa masada da güçlü olur. Suriye'de yaşanan olayların arkasında yatan temel neden bu. Suriye'den gelen 5 milyon mülteci var. Sayın Cumhurbaşkanı '50 bin kişi daha topraklarımıza geliyor' diyor. Olaylara uzun vadede bakın. Türkiye'nin demografik yapısını değiştiriyor. Hatay İskenderun 'da ne oldu yapılanma? Bizim için kritik bölgelerden biridir. Yarın ne olacakları belli mi, garantisi var mı? Yok. Komşularımıza barış içinde yaşamak çok önemli. Buradan gördüğümüz zarar çok net ortada. Mustafa Kemal Atatürk 'ün dediği gibi dış politikada da her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olacaksınız. Neyinizle? Siyasi gücünüzle. Ekonomik ve askeri gücünüzle. Caydırıcı nitelikte olacaksınız. Özellikle askeri ve ekonomik güç çok öne çıkıyor. Bunlar oldu mu zaten size başkasının kötü niyet taşıması söz konusu değil. Caydırırsınız. Ama adamlar bunlarda bir problem görürse daha saldırgan olur" dedi. Söyleşi, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Kütahya merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 8'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, muvazzaf astsubaylar ve polis akademisi eski öğrencilerinin aralarında bulunduğu 19 şüpheli, Kütahya merkezli Eskişehir Bursa ve Trabzon 'da, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Kütahya'ya getirilen 19 şüpheliden 10'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından T.D. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler U.K., H.K., N.T., E.Ç., M.A.G., M.E.D., M.A. ve Y.Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi 'nde 9 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Jandarmadan yağma operasyonu: 4 tutuklama

Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, baskı ve tehditle iş yerlerini üzerlerine geçirdikleri belirlenen 4 kişilik çete, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde, 4 kişilik çetenin tehdit ve baskı ile iş yerlerini zorla üzerlerine geçirdikleri ihbarı üzerine, Edremit Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, harekete geçti. Çete üyelerinin kimliklerini tespit eden jandarma, şüphelileri takibe aldı. Takibin ardından elde edilen belge ve bilgiler sonucu jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla İ.Y, S.Ü, S.Ö ve B.O.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından 'nitelikli yağma' suçlamasıyla Edremit Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Burhaniye cezaevine gönderildi.

Karapınar'da obruk sayısı 350'ye yaklaştı

Konya 'nın Karapınar ilçesinde oluşan obrukların sayısı 350'ye ulaştı. Yerleşim yerlerinin yakınında veya tarlaların ortasında oluşan obruklar, gün geçtikçe bölge halkı için tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. Bölgedeki irili- ufaklı obruk sayısı 350'ye ulaştı. Yerleşim yerine yakın yerlerde oluşan obruklar ise o bölgede yaşayanları tedirgin ediyor.

İnoba Yaylasında oturan Murat Gümüş , "Gece yatarken, gezerken bile tedirginiz. Acaba bastığımız yerde obruk olacak mı, diye tedirginiz' 'dedi.

Ömer Işıklı da (51), "Artık alıştık. Her yıl bir obruk oluşuyor. Ne zaman nerede obruk oluşacağını bilmediğimiz için tabi tehlike içindeyiz. Evlerin olduğu yerde obruk riskinin olmadığını söylediler ama biz yine tedirginiz. Obruk oluştuktan sonra yayladan taşınma olmadı; ama çiftçilik bittiği için yayladan taşınanlar oldu. Biz obruklarla ilgili önlem alınmasını istiyoruz. Bir hafta önce de yine yakın bir yerde obruk oluştu. Ne zaman neresi göçer bilemiyoruz. Yoldan arabayla veya koyunlarla geçerken her an obruk oluşabilir. Yetkililer, obruk olduğu bölgeleri tespit edip, bizlere duyururlarsa bizde ona göre önlemini alırız" diye konuştu.

