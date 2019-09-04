Dha yurt bülteni - 4

Mardin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 2 yaralı

Mardin'de güvenlik güçlerince düzenlenen yol kontrol uygulaması sırasında terör örgütü PKK'lılar tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar şehit oldu, 2 asker yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sabah saatlerinde Mardin- Midyat karayolundaki Hop geçidinde yürütülen yol kontrol uygulaması sırasında PKK'lı teröristlerin daha önce tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye görüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralı askerlerden Mehmet Acar, doktorların çabapatlamada şlarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralı 2 askerin hastanedeki tedavisi sürerken, ehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar'ın, memleketi Mardin'in Ömerli ilçesinde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı tuzaklayan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyon başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

========================

Polisin uyarısına rağmen kaçınca önce otobüse sonra motosiklete çarptı: 2 ölü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, polisin uyarısına rağmen durmayıp kaçan motosikletin sürücüsü Hakan Kınayer (21), önce belediye otobüsüyle ardından da Demirhan İrgin'in (17) kullandığı farı sönük bir diğer motosikletle çarpıştı. Kazada her ikisi de kasksız olan sürücüler Kınayer ve İrgin, yaşamını yitirdi.

Dalaman- Ortaca karayolu Altıntaş Mahallesi Bezkese Bulvarı'nda dün asayiş denetimi yapan polis ekipleri, saat 22.00 sıralarında, ters yönde giden plakasız motosikletin sürücüsü Hakan Kınayer'i durdurmak istedi. Ancak uyarıyı dinlemeyen Kınayer, kaçmaya başladı. Kınayer'in kullandığı motosiklet, Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir otobüse yandan çarpıp daha sonra farı sönük halde gelen Demirhan İrgin'in kullandığı 48 RZ 004 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kınayer ve İrgin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan motosikletlerin görüntüsü

-Ölenlerin fotoğrafı

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

========================

Kovan çalarken arı sokması sonucu öldü

Adana'da 3 çocuk babası Eyyüp D. (28), çok sayıda arının sokması sonucu hayatını kaybetti. Eyyüp D.'nin kovan çalmak isterken arıların saldırısına uğradığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Eyyüp D., Yumurtalık ilçesi Tepeli Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan arı kovanlarını sabaha karşı bölgeye gelerek çalmak istedi. Ancak kovanlar devrildi ve Eyyüp D., arıların saldırısına uğradı. Çok sayıda arı tarafından sokulan Eyyüp D., fenalaştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla kent merkezindeki özel hastaneye kaldırılan Eyyüp D., yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Eyyüp D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

Hastane acil girişi bekleyenler

Arı kovanları

Genel ve detaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA

=========================

Likya dönemi kaya mezarının tahrip edilmesine tepki

Antalya'nın Finike ilçesinde, Likya dönemine ait kaya mezarının, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) düzenek konularak patlatılmasına vatandaşların tepkileri sürüyor. Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Derneği (TORAÇDER) Başkanı Fahrettin Çağlayan konuyla ilgili, "Yazık böyle bir değeri dinamitlemişler" dedi.

Finike'ye bağlı Turunçova Mahallesi Delicedere mevkisinde, Likya dönemine ait kaya mezarını ziyarete gidenler, tarihi eserin tahrip edildiğini gördü. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşanlar, duruma tepki gösterdi. Olayın yaklaşık 6 ay önce meydana geldiği belirlenirken, detayları da ortaya çıktı. Jandarmayı 21 Aralık 2018'de arayan kişi, kaya mezarında kaçak kazı yapıldığı ihbarında bulundu. Bölgeye giden jandarma ekipleri, mezarın altındaki kayalıkta delici aletle açılan 12 delik fark etti. Deliklerin patlayıcıyla doldurulduğunu, üzerinin çimentoyla kapatıldığını ve dışarı doğru kabloların çıktığını gören ekipler, kayadaki çatlağın içinde de açıkta duran patlayıcı buldu.

Jandarma ekipleri, açıktaki patlayıcıyı bulunduğu yerden çıkardı. El koyulan patlayıcı, incelenmek üzere Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan laboratuvar incelemesi sonucu patlayıcının sodyum klorat ve şeker karıştırılarak oluşturulduğu tespit edildi. Rapor ise Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Olay yerinin birinci derece doğal arkeolojik sit alanı olması dolayısıyla durum, Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.

KAYA MEZARINI PATLATMIŞLAR

Jandarma ekipleri, üzeri çimentoyla kapatılan patlayıcıların çıkarılması için inceleme yaparken, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bu yılın Şubat ayında toplantı düzenledi. Toplantıda, kaya mezarına yerleştirilen patlayıcıların patlatılmadan çıkarılmasına ilişkin alternatif çözüm yöntemiyle müdahale edilmesine karar verildi. Karar üzerine ekipler, 21 Şubat'ta olay yerine gittiğinde kaya mezarının alt kısmına yerleştirilen 12 patlayıcının patlatıldığını ve kaya blokunun farklı boyutlarda parçalara ayrıldığını tespit etti. Bu parçalanmanın patlatılma dışında meydana gelmesinin mümkün olmadığı da belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

'2007 YILINDA ARKEOLOGLAR İNCELEME YAPTI'

TORAÇDER Başkanı Fahrettin Çağlayan, EYP ile patlatılan bölgenin Finike'den 10 kilometre uzaklıkta, yerleşimin olmadığı dağlık bölgede bulunduğunu söyledi. Bölgeyi bilen avcılar ya da doğa içinde dolaşan vatandaşların bu tarihi eserin varlığından bahsettiklerini anlatan Çağlayan, bölgeye giderek gözlemlediğini ve böyle bir tarihi eserin varlığının bilinip bilinmediğine yönelik Anıtlar Kurulu ile görüştüğünü ve bunun üzerine 2007 yılında arkeologların gelerek inceleme yaptığı tarihi eserin kayda aldığını kaydetti.

'YAZIK BÖYLE BİR DEĞERİ DİNAMİTLEMİŞLER'

Tarihi eseri geçen yıl aralık ayında ziyaret ettiklerinde patlatma düzeneğini fark ederek güvenlik güçlerine haber verdiklerini ve bunun üzerine bölgenin yakın takibe alındığını belirten Çağlayan, ihbardan sonra soruşturma başlatıldığını, 2019 yılı Şubat ayında da bu olayın yaşandığını aktardı. Tarihi eserin dönemine ait bilgileri paylaşan Çağlayan, "2007 yılında arkeologların yaptığı incelemede M.Ö. 300 yıllarına dayanan bir medeniyetin eseri. O döneme ait saygın bir ailenin anıt mezarı. Adakların yapılıp ikram edildiği bir aile. Önünde adak kesim yerleri var. Küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan kesimi yapılan ve su kanalları vardı. Şimdi yıkıntının arasında kalmış. Yazık böyle bir değeri dinamitlemişler. Gönül ister ki tarihi değerlerimiz hep korunsun. Sanırım güvenlik güçleri de burayı sık sık kontrol ediyor. Soruşturma devam ediyor zaten. Ben sonuca ulaşacaklarını da tahmin ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kaya mezarından görüntü

-Patlatma için açılan deliklerden detay

-Kaya mezarından detay görüntüler

-Mezarın üzerindeki kabartmalardan detay

-TORAÇDER Fahrettin Çağlayan röportaj

-Kaya mezarı detay

Haber-Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

=========================

Kanas, muz yüklü gemideki 83 kilo kokaini buldu

Mersin Limanı'na yanaşan muz yüklü gemideki 83 kilogram kokaini eğitimli narkotik köpeği 'Kanas' ortaya çıkardı.

Uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağından şüphe duyulan gemiler üzerinde çalışmalarını sıklaştıran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolombiya'dan Mersin Limanı'na muz getiren bir kuru yük gemisinde dedektör köpekler ile arama yaptı. 'Kanas' isimli köpeğin ambar zeminine tepki vermesi üzerine kapakları kaldıran polis, alt bölmelere gizlenmiş 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyup gemi kaptanı ve mürettebatının ifadesine başvuran polis, konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------

Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

Gemi ambarın görüntüsü

Muzların ambardan çıkarılması

Köpeğin tepki vermesi ve kapakların açılması

Ele geçirilen kokainin görüntüsü

Uyuşturucunun sergilenmesi

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

==========================

Bekçileri görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi 2,5 kilo esrarla yakalandı

Bursa'da binmek istediği taksinin şoförüyle tartışırken, gelen mahalle bekçilerini görünce kaçmaya çalışan şüphelinin attığı poşetten 2,5 kilo toz esrar çıktı. Üzerinde sahte kimlikle yakalanan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi Süleyman Güler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Taksiyle İstanbul'a gitmek istediğini söyleyen kişi ile taksi şoförü arasında kapora nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bölgedeki mahalle bekçileri, olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada bekçileri gören müşteri, elindeki poşeti yola atarak kaçmaya başladı. Mahalle bekçileri, şüphelinin peşine düştü. Yakalanacağını anlayınca bekçilere saldıran şüpheli, etkisiz hale getirildi. Olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Şüphelinin atıp kaçtığı poşette yapılan incelemede, kavanozlar içinde 2,5 kilo toz esrar bulundu. Şüphelinin olay yerinde yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu temiz çıktı. Emniyete götürülen şüphelinin Mustafa İ. adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıdığı, gerçek adının Süleyman Güler olduğu tespit edildi.

Süleyman Güler'in uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi, 3 farklı suçtan da arandığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeden detay

-Bekçilerin dökülen maddeyi temizlemesi

-Olay yerinden detay

-Ekiplerden detay

-Zanlının karakola götürülmesi

-Genel, detay

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

=========================

Sinop'ta mezgit bolluğu, vatandaş ve balıkçıları memnun etti

Karadenizli balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize atmayı sürdürüyor. Sinop'ta balıkçı tezgahları, istavrit ve mezgitin yanı sıra hamsi ile dolarken vatandaşlar, fiyatını uygun bulduğu mezgite yoğun talep gösteriyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu ile ağlarını doldurdu. Sinop'ta balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbunyanın yanı sıra hamsi ile doldu. Balık satışlarının iyi olduğu belirtilirken istavrit 10, mezgit 10, hamsi ise 20 TL'den satışa sunuldu. Balıkçılar, deniz suyunun henüz daha soğuması nedeniyle palamutta umduğunu bulamazken, vatandaşlar ise fiyatını uygun bulduğu mezgite yoğun talep gösteriyor.

'250-300 KASA MEZGİT SATIYORUZ'

Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, mezgitin en çok tercih edilen balık olduğunu belirterek, "Şu anda en çok çıkan balığımız trollardan geliyor, çoğunlukla mezgit. Günde 250-300 kasa mezgit satıyoruz. Müşteriler de mezgit ucuz olduğu için mezgit alıyor. Kilosu 10 TL. Gariban yemeği. Yine de şükürler olsun, mezgit denizden yoğun bir şekilde geliyor, müşterilerimiz de yoğun bir şekilde mezgit alıyor" dedi.

'FİYATLAR NORMAL'

Müşteri Namık İlyas Değirmenci, mezgit fiyatının uygun olduğunu söyleyerek, "Fiyatlar normal, çünkü daha balık tam olarak çıkmadı. Palamut da yok. Mezgit de pahalı değil, çünkü artık ucuz bir şey kalmadı. Balığın avlanıp tezgaha getirilmesi kolay iş değil" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Balık avı drone detay

-Balık tezgahı detay

-Balıkçı Olcay Karabulut açıklamaları

-Müşteri açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

=========================

Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kaymakamlık bünyesinde açılan Aile Destek Merkezi (ADEM), ev kadınları ve genç kızların uğrak noktası oldu. Merkez bünyesindeki kurslara katılan kadınlar hem dikiş, nakış ve kilim dokuma kurslarında meslek öğreniyorlar hem de günlük 40 TL ücret alarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

İlçe Kaymakamlığı bünyesinde 2015 yılında faaliyete başlayan Aile Destek Merkezi'nde açılan kurslar ile ev kadınları meslek sahibi oluyor. 10 farklı branşta eğitim verilen kurslara özellikle ev kadınları ve genç kızlar ilgi gösteriyor. Burada eğitim alan kursiyerlere ayrıca İŞKUR destekli olarak günlük 40 lira ücret ödenerek kurs sonuna kadar sigortaları da yapılıyor.

Kilim dokuma kurslarına özellikle genç kızların ilgi gösterdiğine dikkat çeken eğitmen Arzu Gökpınar, "İŞKUR destekli kurslarımızda kursiyerlerimize günlük 40 TL ücret veriliyor. Bunun yanında hem kazanıp, hem de öğrenmek isteyen gençler bizlere müracaat ediyor. Kilim dokuma atölyemizde kurslarını tamamlayan 200 öğrencimize sertifikalarını verdik. Şu anda 22 kadın kursiyerimiz var" dedi.

Amaçlarının bilinçli kadın, bilinçli toplum oluşumuna destek sağlamak olduğunu belirten ADEM Proje Koordinatörü Makbule Nur Yiğit, "2017 yılından beri Aile Destek Merkezimizde, Kuran-ı Kerim kursu, el sanatları, dikiş nakış, kuaför kursumuz, kilim dokuma kurslarımız aktif şekilde devam ediyorö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------

-Kilim dokuma kursu

-Kilim dokuyan kadınlar ve kızlar

-Kurs öğretmeninin konuşması

-Dikiş nakış kursu

-Kursiyerlerin çalışması

-Kursiyerlerin konuşması

-Koordinatör Makbule Nur Yiğit'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 421 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

=======================

Kula'da düşman işgalinden kurtuluş coşkusu

Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kula'nın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü için çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlgi çeken etkinlirlerden biri ise, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Yeni Kula Spor Kompleksi Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen yağlı güreşler oldu. 15'i başpehlivan 150'nin üzerinde pehlivanın katıldığı güreşleri; Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, belediye meclis üyeleri ve çokt sayıda güreşsever izledi. 2017 ve 2018'in de şampiyonu olan Serhat Gökmen, yine başpehlivanlığı elde etti. İkinci Hüseyin İyican, üçüncüler ise Şahali Kurt ve İsmail Koç oldu.

AYDİLGE KONSERİ ÖNCESİ SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda ise ünlü şarkıcı Aydilge, sahne aldı. Konser öncesinde, sürpriz bir evlilik teklifi yapıldı. 24 yaşındaki Şerif Savaş, 3 yıllık kız arkadaşı 24 yaşındaki Zeynep Nur Biçer'e, sahnede evlilik teklifinde bulunmak istediğini organizasyon firması yetkililerine aktardı. Yetkililerin izin vermesiyle Savaş, planını devreye soktu. Aydilge'den önce sahne alan Çağrı Güler ile sahneye çıkan Şerif Savaş, sevgilisi Zeynep Nur Biçer'e, ünlü şarkıcı Hakan Altun'un 'Teklif Ediyorum' şarkısını eşliğinde evlilik teklif etti. Biçer'i sahneye davet eden Savaş, yüzlerce kişinin şahitliğinde diz çöktü. Savaş'ın sürpriz evlilik teklifini heyecan ve şaşkınlıkla karşılayan Biçer ise, vatandaşların alkışları arasında mikrofonu eline alarak "Tüm kalbimle evet" yanıtını verdi. Renkli görüntülere sahne olan evlilik teklifinde, konsere katılan vatandaşlar alkışlar ve sloganlarla çifte destek verdi.

Daha sonra ünlü şarkıcı Aydilge, sahne aldı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Aydilge'nin birbirinden güzel şarkıları işleğinde konsere katılanlar gönüllerince eğlendi, keyifli saatler geçirdi.

Görüntü Dökümü

------------

Konser öncesi sahne alan Çağrı Güler'in kısa performansı

Evlilik teklifi eden gencin şarkı söylemesi

Gencin sevgilisine evlilik teklifi

Aydilge konseri görüntüsü ek geçilecek

Haber- Kamera; Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), DHA)

===============

Edirne'de 32 kaçak göçmen yakalandı



Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boztepe Burnu açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmeni yakaladı. 18'i çocuk, 7'si kadın kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

HABER: Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),

======================