DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Elazığ'da 3 bina enkazında çalışmalar sürüyor; 1 kadın 14 saat sonra kurtarıldı

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken 3 binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, beton yığınları altında kalan bir kadın, 14 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Sivrice ilçesinde dün saat 20.55'te meydana gelen depremde, Elazığ kent merkezindeki Sürsürü ile Mustafa Paşa mahallelerinde çöken 3 binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri katılıyor.

14 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARDILDI

Depremin yıktığı Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 2 apartmanda dün akşamdan bu yana 6 kişi yaralı kurtarılırken, 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı sırada, bir kadın yaralı kurtarıldı. Depremden 14 saat sonra beton yığınları arasından çıkarılan kadın, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ekiplerin arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

9 KİŞİNİN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nın enkazında arama yapan ekipler 8 kişinin cansız bedenine ulaştı, 20 kişiyi ise sağ kurtardı. Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

MAVİ GÖL APARTMANI'NDA ARAMALAR SONLANDI

Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı Mavi Göl Apartmanı'nın enkazında yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı. Binada enkaz altında kalan 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ferit DEMİR- Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Elazığ'da çöken iki binada arama çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ'da meydana gelen depremde kent merkezinde çöken 4'er katlı iki binanın enkazında arama çalışmaları devam ediyor.

Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde aynı sokakta bulunan 4'er katlı iki bina çöktü. Depremin ardından AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, iki binada arama-kurtarma çalışması başlattı. Yıkılan binalardan birisinde şu ana kadar 6 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi. Son çıkarılan yaralıya sabah saatlerinde ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan yaralı, sedyeye konulup elden ele taşınarak ambulansa ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği çöken binanın hemen bitişiğinde bulunan diğer binanın çökme riskine karşı ise vinçlerle destek yapılarak, önlem alındı.

AKUT SORUMLUSU: KAYIPLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Arama-kurtarma çalışmalarına katılan AKUT operasyon sorumlusu Murat Boz , çöken iki binanın enkazında da ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, iki enkazda da kayıplar olduğu yönünde bilgi olduğunu söyledi. Boz, "İki binada da kayıpların olduğu bilgisi var. Biz kayıplara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz onunla ilgili bir emareye rastlayamadık. Canlı bir kişiye ulaşma ümidiyle çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Boz, yıkılan iki binayla ilgili ise, "Aslında bu bölgedeki binalar yeni; ama arada kalan eski binalar da var. Demir yapısına bakarsanız yıkılan binaların eski olduğunu görebilirsiniz. 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılması bu binaların güçsüz olduğuna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ELAZIĞ,

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Elazığ Sürsürü'de Dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğrafları

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı'nın çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

Dilek Apartmanının enkazında arama yapan ekipler 8 kişinin cansız bedenine ulaştı, 20 kişiyi ise sağ kurtardı. Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. 4 katlı 2 bloktan oluşan Dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğraflarında oldukça yıpranmış bir yapı olduğu görülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mücahit YOLCU

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Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı

ADALET Bakanlığı, Elazığ'da meydana depremde bazı bölümlerinde çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren Gaziantep Şanlıurfa ve Kahramanmaraş 'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen Sivrice merkezli depremden sonra Adalet Bakanlığı bünyesinde bir kriz merkezi oluşturulduğu belirtildi. Deprem bölgesindeki adliye ve ceza infaz kurumlarında uzmanlar eşliğinde detaylı inceleme yapıldığı belirtilerek, "İncelenen bina ve kurumlarımızda küçük çaplı hasarlar görülmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklu tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlanmıştır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇLİDİ

ADIYAMAN

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Manisa'da sarsıntılar devam ediyor, halk evlerine girmiyor

MANİSA'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde çarşamba günü meydana gelen 5.4'lük depremin ardından 5 metruk binanın çöktüğü, bölgedeki pek çok evin hasar gördüğü bölgede büyükülğü 4.0'ü bulan sarsıntılar devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk gece sokağa çıkan vatandaşlar, sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye korktuklarını söylüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çarşamba günü saat 22.22'de meydana gelen 5.4'lük deprem, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da da hissedilirken, büyük panik ve korkuya heden oldu. Merkez üssü Akhisar ilçesinin Musalar Mahallesi olan depremde yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan AFAD ve Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamalarda deprem nedeniyle 5 metruk binanın çöktüğü ve birçok binada kırık ve çatlaklar oluştuğu bildirildi. İki gündür sarsıntıların devam ettiği bölgede, ağır hasarlı evlerine giremeyen vatandaşların tedirginliği ise sürüyor. Depremde hasarın oluştuğu bölgelerden Kırkağaç ilçesi 900 nüfuslu Karakurt Mahallesi'nde, halka evlerine girmeye korkuyor. Sarsıntılar dolayısıyla evlerine adım atamadıklarını söyleyen Meryem Çoban (20), "Evin içine girdiğinde başımıza yıkılacakmış gibi geliyor. En büyük hasar bizim evimizde oluştu. Birçok yerde derin yarık ve çatlaklar var. Hepimiz şoktayız, çok korkuyoruz. Evimizin yıkılmaktan başka çaresi yok" dedi.

'SALLANMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Deprem anında evinde olduğunu söyleyenler Fatma Sürer (32), "Çok büyük bir panik ve korku yaşadık. Elektrikler aniden kesildi ve evden kaçmaya çalıştık. Daha sonra köy meydanında ateş yaktık ve geceyi orada geçirdik. Şu anda hala sürekli sallanmaya devam ediyoruz. Hepimiz çok korkuyoruz. Çoluk çocuk hepimiz korkuyoruz. Neyse ki canımıza bir şey olmadı" diye konuştu.

Mahallelilerden Gülseren Sürer (40), "Deprem sırasında çocuklarımla oturma odasındaydık. O an çok korktuk. Tarif edemeyeceğim bir korku yaşadım. Ben olduğum yerde kitlendim ve yerimden kalkamadım. Evimizde bir hasar yok ama korkudan evimize giremiyoruz. Eve ancak pencereden bakabiliyoruz" diye konuştu. Deprem anında büyük korku yaşadığını gözyaşları içinde anlatan Hatice Sönmez (47) ise, "Evde otururken ansızın deprem geldi. Önümüzü göremedik, kapıyı bulamadık. O akşamdan beri evimize giremiyoruz. Kurulan çadırlarda yaşıyoruz. Evimizde çatlaklar var ve bir an önce onarılmasını istiyoruz. Zor durumdayız" dedi. Bölgedeki yetkililer, hasarlı evlere vatandaşların girmemesi konusundaki uyarılarını tekrarladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yıkılan evlerden görüntüler

Evlerin içindeki çatlaklardan görüntü

Vatandaşlarla röportaj

Muhabir anonsu

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Cemil SEVAL/ AKHİSAR (Manisa),

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Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin (90), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kızılin köyündeki tek katlı evinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin'i sabah saatlerinde kontrol etmek isteyen yakınları, yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Çetin'in sobadan sızan karbonmonksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Çetin'in cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Morgdan görüntü

Cenaze aracı

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Sercan SAKAR - ADIYAMAN DHA

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Ayvacık açıklarında gırgır teknesi karaya oturdu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıkları Karanlık Kayalıkları mevkiinde, kaptanının uyuduğu iddia edilen gırgır teknesi karaya oturdu. Tekneyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Babakale açıklarındaki Karanlık Kayalıkları mevkilerinde avlanan balıkçıların bulunduğu 35 metre uzunluğundaki 'Cevdet Karadeniz' isimli gırgır teknesi, saat 08.00 sıralarında karaya oturdu. Olay sırasında kaptanının uyuduğu iddia edilen teknenin su alması üzerine personel, durumu Sahil Güvenlik ile çevredeki gırgır teknelerine bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bu sırada bölgede bulunan 'Mamoli Reis' ile 'Hacı Emrullah Reis' isimli iki gırgır teknesi da karaya oturan tekneye yanaştı. Bu teknedeki ağlar, diğer gırgır teknelerine aktarılmaya başlandı.

İki tekne, yarısına kadar suya gömülen gırgır teknesi için kurtarma çalışması başlatacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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karaya oturan gırgır teknesinden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),

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Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı 'Bobo', artık görebilecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin talimatıyla İstanbul'a götürülerek ameliyat edilen ve yeniden görmeye başlayacağı belirtilen 'Bobo' adlı köpek, Mersin 'e getirildi.

Türkiye'nin yardım çığlığını Demirören Haber Ajansı'dan duyduğu 12 yaşındaki doberman cinsi köpek Bobo'ya, Bakan Bekir Pakdemirli sahip çıktı. Katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden Bobo, Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla İstanbul'a götürüldü. Hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül tarafından İstanbul'daki özel bir veteriner kliniğine getirilen köpek, veteriner hekim Prof. Dr. Murat Şaroğlu tarafından sağ gözünden ameliyat edildi. Bobo'nun ameliyatının iyi geçtiği ve zamanla görme yetisini kazanacağı açıklandı. Böbreklerinden de rahatsız olan Bobo, bir haftalık tedavisinin ardından Mersin'e getirilerek, sahibi Ferda Şahin'e teslim edildi.

Bobo'nun sağlık durumuna ilişkin konuşan İğdigül, "Bobo şu an görmüyor ama 3 hafta sonra görmeye başlayacak. Sağ gözünden ameliyat edildi. Böbreklerinde yetersizlik vardı. Onun için bir hafta klinikte kaldı. Şu an bütün değerleri normal. Bobo'yu gördükten sonra ilgilerini eksik etmeyen Bakan Bekir Pakdemirli'ye, tedaviden para almayan veteriner Murat Şaroğlu'na ve diğer ilgililere teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bobo kafesten çıkarken

-Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı Bobo ile ilgilenirken

-Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı açıklama

-Hayvansever Semih İğdigül açıklama

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,