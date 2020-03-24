DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Nakdi yardım başvurusunda sosyal mesafe kuralına uyulmadı

ANTALYA'da 1000 liralık nakdi yardım alabilmek için kaymakamlık bahçesi önünde toplanan kalabalık, sosyal mesafe kuralına uymadan ve hiçbir koruyucu önlem almadan yan yana oturup sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 milyar liralık bir bütçe ayırarak ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapacağını duyurdu. Her aileye 1000 lira olarak planlanan yardım için vatandaşların ikamet ettikleri ilçedeki kaymakamlıklara başvurmaları istendi.

Antalya 'nın Kepez ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler, kaymakamlık binası bahçe girişinde sabah erken saatlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına uymayıp yan yana oturan ve hiçbirinde koruyucu maske ya da eldiven bulunmayan yaklaşık 300 kişi, uzun süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Kaymakamlık görevlileri ise bahçe giriş kapısının diğer tarafında her türlü koruyucu önlemi alarak vatandaşların başvurularını tek tek almaya çalıştı. Sık sık ellerindeki megafonla sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarıda bulunan kaymakamlık çalışanlarının vatandaşlar tarafından dikkate alınmadığı görüldü.

Yardımın, başvuruların ardından yapılan incelemeyle yardıma muhtaç olduğu tespit edilen ailelere verileceği öğrenildi. Antalya Valiliği , vatandaş yoğunluğunu azaltmak için başvuruların yüz yüze değil telefon araclığıyla alınmaya başlandığını, Kepez ve diğer ilçelerdeki vatandaşların da kaymakamlıklar bünyesindeki vakfa durumlarını bildirebileceklerini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kepez Kaymakamlık binası dış plan görüntü

Vatandaşların görüntüsü

Görevlinin aranızdaki mesafeyi koruyun anonsu

Sıraya girenlerin görüntüsü

Sırayla kaymakamlığa alınanların görüntüsü

Detaylar

HABER -KAMERA: Alparslan ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA

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Tekstil fabrikasından işçilere 'koronavirüs' nedeniyle ücretli izin

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikası, koronavirüs önlemleri kapsamında üretimi durdurarak 600 çalışanını 13 Nisan'a kadar ücretli izne ayırdı.

Çin'de ortaya çıkarak tüm Dünya'ya yayılan koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Erbaa ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikası da üretimini durdurdu. Fabrika yönetimi, geçen Cuma itibariyle tüm çalışanlarını 13 Nisan'a kadar ücretli izne ayırdı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışanları ücretli izne ayırdıklarını ifade eden Fabrika Direktörü Mahir Koçali " Uzak Doğu 'da başlayıp sonradan Avrupa 'ya ve şimdi de Türkiye 'ye sıçrayan COVİD-19 pandemisiyle ilgili olarak tüm Dünya'da birçok önlemler alındı. Sokağa çıkma yasakları, AVM'ler gibi bir çok yasak yürürlüğe girdi. Bu tedbirler kapsamında biz fabrika olarak, yönetim olarak bu konuda bir çok önlemler almaya dikkat ettik. Türkiye'de virüs olmadan önceki süreçte temizlik ve hijyen kurallarıyla ilgili çalışanlarımızı uyardık. Sosyal alanla ilgili bilgilendirmeler yaptık. Ama virüs Türkiye'ye girdikten sonraki süreçte daha sıkı önlemler almak zorunda kaldık. Bununla ilgili olarak da geçtiğimiz Cuma gününden itibaren 13 Nisan'a kadar tüm çalışanlarımızı ücretli izne çıkardık" dedi.

'SİPARİŞ İPTALLERİ GELMEYE BAŞLADI'

Fabrikaların durmasında yurt dışından aldıkları sipariş iptallerinin de etkili olduğunu ifade eden Koçali "Bizim OSB 'mizde toplamda 6 bin tekstil çalışanı bulunmakta. Bu çerçevede herkes bu önlemleri aldı. Fabrikaları kapatma sürecine girdiler. Bunda etkili olan nedenlerden bir tanesi COVİD-19 pandemisinin etkili olması. Bunun yanı sıra buradaki firmaların tamamı uluslararası çalışan firmalar. Bu virüs sebebiyle sipariş iptalleri gelmeye başladı. Bunun önüne geçmek için böyle bir tedbir almak durumunda kaldık" diye konuştu.

Fabrikayı büyütmeyi planlarken çalışmayı durdurmak zorunda kaldıklarını ifade eden Koçali, devletin çalışanları korumak için getirdiği kısa çalışma ödeneğinin 600 günlük bir sigortalılık süresini kapsadığını, bu süreyi karşılamayan çalışanların mağdur olmamaları için yeni bir düzenleme yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fabrikadan görüntüler

-Fabrika direktörünün konuşması

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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Hemşehrilerinden Fatih Terim'e mesaj: Onu çok seviyoruz

SOSYAL medya hesabından dün akşam koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hemşehrileri Adanalılar, destek mesajları gönderdi.

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, dün akşam sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim paylaşımında "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerine yer verdi. Terim'in bu paylaşımından sonra birçok kişi tecrübeli teknik adama 'geçmiş olsun' mesajları gönderdi. Bugün ise Terim'in memleketi Adana'da birçok kişi, hemşehrileri olan Fatih Terim'e geçmiş olsun dilekleri göndererek, yanında oldukları mesajını verdi.

'ONUNLA GURUR DUYUYORUZ'

Bir Adanalı olarak Fatih Terim'e büyük bir sevgi duyduğunu belirten Hasret Yılmaz, "Duyunca çok üzüldüm ve şok yaşadım. Adanalılar olarak onunla hep gurur duyduk. Sağlığına kavuşmasını diliyorumö dedi.

Fatih Terim'in kendisini Türk futboluna adamış bir isim olduğunu dile getiren Ercan Tosun, "Burada onun isminin verildiği sokaktayız. Tabi duygusalız. Ben Beşiktaş 'ı tutuyorum ama umarım Fatih hocamız iyileşir ve bizleri yenerö diye konuştu.

Haberi aldıklarında ailece çok üzüldüklerini ve inanamadıkları kaydeden Ayşegül Sayın ise Fatih Terim'i tekrardan sahalarda görmek istediklerini ve onu çok sevdiklerini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fatih Terim sokaktan görüntüler

'Fatih Terim sokak' yazılı tabela

Vatandaşlarla röportajlar

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Fatih Terim'in hastane içinde görüntüsü

Terim'in vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanması

Terim'in konuşması

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Buca'da merdiven altı dezenfektan ve maskelere el konuldu

İZMİR'in Buca ilçesinde; 'merdiven altı' olarak tabir edilen izinsiz olarak dezenfektan ve maske üretimi yapılan işyerleri zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Sağlık açısından oldukça zararlı olduğu belirlenen yüzlerce litre dezenfektan ile basit yöntemlerle hiçbir tıbbi standarda uymadan hazırlanan yüzlerce maskeye imha edilmek üzere el konuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve polis ile birlikte koronavirüs denetimleri kapsamında, Buca'daki daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak tiner üretimi yapan bir işletmenin piyasadaki boşluktan yararlanarak dezenfektan ürettiği bir depoya ve standartlara aykırı maske üreten merdiven altı imalathanelerde denetim yapıldı. Sağlık Bakanlığı 'nın izni olmadan üretim yaptıkları belirlenen işletmelerden ilk olarak Kaynaklar Mahallesi Olduruk mevkisindeki daha tiner üretimi yapan ancak ruhsatsız olduğu için kapatılan bir depoya baskın yapıldı. Burada koronavirüs salgını fırsat bilinerek üretilen kanserojen madde içeren ve cilt hastalıkları yapmaya neden olabilecek yüzlerce litre dezenfektana el kondu.

SAĞLIKSIZ MASKE İMALATHANESİ

İkinci denetim ise Göksu Mahallesi'nde, merdiven altı maske üretimi yapılan bir imalathaneye düzenlendi. Depoda, basit yöntemlerle hiçbir tıbbi standarda uymadan hazırlanan ve piyasaya sürülmek üzere imal edilen yüzlerce maskeye el konuldu.

İki işletme hakkında da Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. El konulan, insan sağlığını hiçe sayarak hazırlanan ürünlerin ise imha edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Denetimlerden görüntü

-El konulan maske ve dezenfektanlardan görüntü

Haber: İZMİR,

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HDP önündeki eylemde 204'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 204'üncü günde de sürdürüyor. 6 yıl önce örgüt tarafından kaçırıldığını söylediği oğlu Hamza Salim (20) için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Zümrüt Salim (43), "Oğlumu 2014 yılında, ramazan ayında kaçırdılar. Oğlum Kuran kursuna gidiyordu. Hafız olacaktı. Oğlum, sesimi duyuyorsan devlete teslim ol" dedi.

Diyarbakır 'da oturan Mehmet Akar , geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar , bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

6 YIL ÖNCE KAÇIRILAN OĞLUNU İSTİYOR

2014 yılında kaçırılan oğlu Hamza Salim (20) için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Zümrüt Salim (43), oğluna kavuşmadan HDP önündeki eylemden ayrılmayacağını söyledi. Oğlundan, terör örgütünden kaçıp devlete teslim olmasını isteyen anne Salim, "Ben oğlum için buraya geldim. Oğlumu 2014 yılında, ramazan ayında kaçırdılar. Oğlum Kuran kursuna gidiyordu. Hafız olacaktı. Oğlum, sesimi duyuyorsan devlete teslim ol. Devlet sana bir şey yapmaz. Hepimiz seni çok özledik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası önü

Oturma eylemi yapan ailelerden detay

Zümrüt Salim'in konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Selim KAYA/DİYARBAKIR,