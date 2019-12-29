DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

Bursa'da kayıp çiftçi bulundu (2)

20 SAAT SONRA EVİNE DÖNDÜ

Bursa'nın İznik ilçesinde, dün saat 19.00'da tarlaya gideceğini söyleyerek, evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun , 20 saat sonra, bugün saat 15.00 sıralarında kendi imkanlarıyla evine döndü. Uzun'un oğlu Mesut Uzun , arama çalışmalarının geceden beridir sürdüğünü belirterek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Mutluyuz, sevinçliyiz. Güzel haberleri duyduğumuz için çok şükür" dedi.

Görüntü dökümü

-Arama çalışmalarından detaylar

-Oğlu ile röportaj

Haber: Hasan BOZBEY- Huzeyfe ÖZDEMİR/İZNİK,(Bursa),

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Aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu

Diyarbakır 'da aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıdan yedikten sonra rahatsızlanan 60 kişi hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınanlardan 1 çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Farklı semtlerde oturan 60 kişi, sabaha karşı, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişilere acil servislerde serum ve oksijen tedavisi uygulandı. 4'ü taburcu edilirken, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi süren 1 çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla araştırma yapan polis, rahatsızlanan kişilerin dün aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıları tükettiklerini belirledi. İş yerindeki tatlılardan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Hastaneler

Acil sevrisler

Ambulanslar

Genel ve detay

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN- Rihan ALP/DİYARBAKIR, -

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Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darbettiği anlar kamerada

Yunanistan 'da dövülerek Türkiye 'ye gönderilen göçmenlerden biri, arkadaşının darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kaçak göçmen, görüntüleri internet üzerinde paylaştı.

Yunanistan güvenlik güçleri, ülkeye kaçak olarak giren göçmenleri uluslararası anlaşmaları hiçe ayarak Türkiye'ye geri itmeye devam ediyor. Yakaladıkları kaçakları önce kamplarda toplayan Yunan polisi, göçmenlerin ifadelerine göre burada 2 gün beklettikten sonra Türkiye- Yunanistan sınırını belirleyen Meriç Nehri üzerinden botla Edirne'ye gönderiyor. Edirne'de askerler tarafından yakalanan göçmenler, sıcak çorba ve insani yardımın ardından göç idarelerine teslim ediliyor. Darbedilip yaralı olanlar ise hastanelerde tedavi ediliyor.

Türkiye'de yakalanan 30 bin göçmen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ni hiçe sayan Yunanistan güvenlik güçleri tarafından geri itildiklerini söyledi. Bu göçmenlerden 8 bini ise darbedildiklerini belirtti. Göçmenler ifadelerinde Yunan güvenlik güçlerinin dövdükten sonra paralarını da aldıklarını kaydetti. Yunan polisleri gitmemek için direnleri ise üzerindeki elbiseleri çıkarıp zorla bota bindirerek gönderiyor.

En son dövüldükten sonra Türkiye'ye itilen bir kaçak göçmen, arkadaşının darbedildiği anları cep telefonuyla görüntüledi. Kaçak göçmen daha sonra bu görüntüleri, internet üzerinden paylaştı.

BÜYÜK BÖLÜMÜ, PAKİSTAN VE AFGANİSTANLI

Yunanistan'a deniz ve Meriç Nehri üzerinden botla geçen göçmenler Sırbistan'a geçip oradan Almanya 'ya gidiyor. Organizatörlerin 3 bin ila 5 bin Euro arasında Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürdüğü göçmenlerin büyük kısmı Pakistan ve Afganistan uyruklulardan oluşuyor.

VİP GEÇİŞ 10 BİN EURO

İstanbul 'dan sahte pasaport, sürat teknesi gibi Avrupa'ya gitmek isteyenlere garanti geçiş ile 10 bin Euro'ya mal oluyor. Pakistan, Afganistan, Cezayir uyruklu organizatörlerin de bulunduğu insan taciri çeteler, temas kurdukları göçmenleri VİP geçiş hizmeti sağlıyor. Organizatörler, kendi ülkelerinde anlaştıkları göçmenleri Türkiye üzerinde istedikleri Avrupa ülkelerine yasa dışı yollardan geçişlerini sağlıyor.

YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISINDA 48 BİN ARTIŞ

Edirne'de güvenlik güçlerinin denizde ve karada yaptığı denetimlerde, geçen yıl 74 bin 824 düzensiz göçmen yakalanırken, bu yıl bu sayı 48 bin 553 artarak, 123 bin 377'e çıktı.

Görüntü dökümü:

Yunan polisinin darp etme anı

Darp edilen göçmenlerden detay

Sınırda yakalanan göçmenler

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İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 17,5 kilo altını çaldılar (2)

KUYUMCU ARIKAN: 17,5 KİLOGRAM ALTIN VE TAKI ÇALINDI

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde soyulan kuyumcunun sahibi Ramazan Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili incelemenin devam ettiğini söyledi. Yaptıkları ilk incelemede 17,5 kilogram altın ve altın takının çalındığını aktaran Ramazan Arıkan, "9 kilogram civarında 22 ayar bilezik, ayrıca tam net bilmiyorum ama 8- 8,5 kilogram civarında kırmızı renkli muhtelif turalı bileklik, kelepçe tarzında kırmızı ağırlıklı takımızı çalmışlar. Aşağıdan yaklaşık 15 santimetrelik betonu delerek yapılan bir hırsızlık. Sabahleyin saat 10.30 gibi iş yerine geldiğimde kasayı açarken, dükkanın camının buğulu olduğunu, kasanın boş olduğunu gördüm. Hemen polise haber verdim" dedi.

Diğer taraftan, daha önceden bilardo salonu olarak kullanılan kuyumcunun olduğu binanın bodrum katındaki su itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kuyumcunun kasasında tabandan açılan delik

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi

Kuyumcunun genel görünümü

Ramazan Arıkan'a geçmiş olsun diyen vatandaşlar

Ramazan Arıkan'ın açıklaması

Binanın arka cephesinde açık pencereler

Binanın bodrum katından su çekilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti

Hatay'ın Hassa ilçesinde, zehirlendiği iddia edilen çoban köpeğinin, düştüğü çukurda can çekiştiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hassa ilçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde iki hafta önce zehirlenerek öldüğü belirtilen çoban köpeğinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğin düştüğü çukurda, sırt üstü yatıp can çekiştiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak, sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı.

Köpeğin sahibi Abidin Bövelek, hayvan otlatırken köpeğin yediği bir şeyden zehirlendiğini belirterek, iğne yaparken çukura düştüğünü belirtti. İğneyi yaptıktan 10 dakika sonra köpeğinin öldüğünü söyleyen Bövelek, kendisine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. Kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirten Bövelek, "Bir çobanın köpeği, canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi?" dedi.

BAŞKAN SAVAŞ: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş , Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen çoban köpeğinin, düştüğü çukurda can çekiştiği görüntülerine yönelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Savaş, "Dün gece haberini aldığımız, sosyal medyada paylaşılan, Hatay'ın Hassa ilçesinde bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü olayla ilgili Jandarma ekiplerimiz inceleme yapıyor. Failinin bulunması ve gerekli cezayı alması için kurum olarak süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), -

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Tabancayla göğsünden vurulan 4 yaşındaki Hasan öldü

Diyarbakır'da evlerinde tabancayla vurulan 4 yaşındaki Hasan Hanilci, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün akşam merkez Bağlar ilçesinin Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Hanilci evde tabancadan çıkan kurşunla göğsünden vuruldu. Kanlar içinde kalan küçük Hasan'ı ailesi, evin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Hasan Hanilci, buradan da ambulansla Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak küçük Hasan, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı.

Hasan Hanilci'nin cansız bedeni otopsi için morga konulurken, evde inceleme yapan polisler biri kurusıkı 2 tabanca ile ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Hasan Hanilci'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

Acil servis

Genel ve detay

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN- Rihan ALP/DİYARBAKIR,

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Zile'de sahte içki operasyonu

Tokat'ın Zile ilçesindeki bir işyerinde ve evide, yılbaşında satılmak için piyasa sunulmaya hazırlanan 120 litre sahte içki, etil alkol ele geçirildi.

Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü , ilçe merkezinde A.A.'nın iş yerinde, kendi ikametinde hazırladığı sahte alkol ürünleri sattığını bilgisine ulaştı. A.A.'nın iş yerine ve ikametine polis ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 120 litre etil alkol ile malt aroması, yaş üzüm aroması, anason aroması, rakı ve viski yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli A.A. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Polisin arama görüntüleri

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Destici: Türkiye ile Libya'nın anlaşması hazımsızlık eden ülkeleri çıldırttı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut ve Genel Sekreter Üzeyir Tunç ile partisinin Şanlıurfa'da düzenlediği; 'Türkiye Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor' programına katıldı. Burada partililere hitap eden Destici, Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgenin terör örgütlerinden temizlendiğini söyledi. Destici, dış devletler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinin dışında kalan bölgelerde ise terör örgütünün desteklendiğini belirterek, ABD ve Rusya'nın Türkiye ile yaptıkları mutabakat ve müzakerelere sadık kalmadığını ifade etti.

Türkiye'nin hem kendi hem de Kıbrıs'ın haklarını Akdeniz'de savunduğunu altını çizen Destici, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırasına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye, uluslararası kuruluşlar tarafından, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, tanınan hükümetiyle anlaşma yaptı ama bunu hazmedemediler. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazıları başta olmak üzere bir takım ülkeler Türkiye için 'Bu anlaşma bizi bağlamaz' dedi. Kendi yaptıkları anlaşmalar kabul ediliyorsa Türkiye ile Libya'nın yaptığı anlaşma da bal gibi kabul edilmelidir. Çünkü biz de bu dünyanın bir ülkesiyiz ve BM'nin bir üyesiyiz. İsrail'in, Mısır'ın kendi aralarında yaptıkları mutabakatlar nasıl uluslararası kuruluşları bağlıyorsa bizim Libya ile yaptığımız anlaşma da bağlar. Bağlamaz diyenler kendine çeki düzen versinler."

CHP VE İYİ PARTİYE NE OLUYOR?

TBMM'de oylaması yapılacak olan Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme tezkeresine destek vereceklerini vurgulayan Mustafa Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Libya'nın anlaşması bize hazımsızlık eden ülkeleri adeta çıldırttı. Hadi onları anlıyoruz çıldırdılar, HDP'yi de anlıyoruz PKK'nın siyası uzantısı. Peki CHP ve İyi Parti'ye ne oluyor? Libya ile yaptığımız güvenlik ve askeri anlaşmaya mecliste 'Hayır' dediler. Peki biz Libya ile bu anlaşmayı yapmayıp da ne yapacaktık? Alternatif söyleyin ey CHP ve İyi Parti, Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için ne yapacak? Yunanistan'ın, Mısır'ın, İsrail'in kapısına mı gidecek? Nereye gidecek? Türkiye en doğrusunu yaptı ve Libya ile anlaşma imzaladı. Buna 'Hayır' demek Türk milletinin ve devletinin çıkarlarına 'Hayır' demektir, daha ilerisini söylemiyorum. Biz 'Evet' dedik yine 'Evet' diyeceğiz. Önümüzdeki hafta Libya ile yaptığımız iş birliğinin gereği olarak Libya'ya destek vereceğiz. Hem havadan hem karadan hem de denizden destek vereceğiz. Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme tezkeresinin bu hafta TBMM'de oylaması yapılacak. BBP, bu anlaşmanın ve kararın arkasındadır, mecliste destek vererek 'Evet' diyecektir."

GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,