Dr. Ekrem Teymur: Medyanın geleceğini teknoloji değil, değerler belirleyecek - Son Dakika
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Dr. Ekrem Teymur: Medyanın geleceğini teknoloji değil, değerler belirleyecek

08.06.2026 14:27
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Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Kırşehir’de düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı’nda konuşan Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, dijital medyanın dönüşümünü, sosyal medyanın etkilerini, etik değerlerin önemini ve medya sektörünün sürdürülebilirlik sorunlarını değerlendirdi. Teymur, teknolojinin gelişmesine rağmen gazeteciliğin temel ilkelerinden uzaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 140 gazeteciyi bir araya getirdi. Çalıştayın ilk oturumunun moderatörlüğünü Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur üstlendi. Dijital medyanın bugünü ve geleceğinin ele alındığı programda Teymur, medya sektörünün karşı karşıya olduğu fırsatlar ve tehditler hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Ekrem Teymur: Medyanın geleceğini teknoloji değil, değerler belirleyecek

"SOSYAL MEDYANIN İKİ YÖNLÜ YAPISI YENİ RİSKLERİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR"

Konuşmasında sosyal medyanın geleneksel medyadan ayrılan en önemli yönlerinden birinin etkileşim olduğunu belirten Dr. Ekrem Teymur, dijital platformların okuyucu ve izleyiciyle doğrudan iletişim kurulmasına imkan sağladığını söyledi. Teymur, “Sosyal medya iki yönlü. Yazdığınız şeylerin ya da söylediğiniz şeylerin insanlar üzerindeki tepkisini, etkisini ölçebiliyorsunuz. Eleştirileri ya da övgüleri görebiliyorsunuz” dedi. Ancak bu durumun önemli riskler de taşıdığına dikkat çeken Teymur, yayıncıların zamanla kendi söylemek istediklerini değil, takipçilerin duymak istediklerini söyleyen yapılara dönüşebileceğini ifade ederek 1. oturumda konuşmacı olarak bulunan Gazeteci ve Yazar Nagehan Alçı'ya bu riski nasıl değerlendirdiğini sordu. Gazetecilerin yalnızca gelen tepkilere göre hareket etmesinin içerik kalitesini düşüreceğini belirten Alçı “Bir dünya görüşünüz olmalı. Objektif gerçekleri eğip bükmeden iletme sorumluluğunuz var. Karşı tarafa çok açık hale gelirseniz o zaman siz ortadan kalkıyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.


Dr. Ekrem Teymur: Medyanın geleceğini teknoloji değil, değerler belirleyecek

"ETİK DEĞERLERDEN UZAKLAŞMAK MEDYA İÇİN BÜYÜK TEHLİKE"

Teknolojik imkanların artmasının etik değerlerin önemini daha da artırdığını belirten Dr. Ekrem Teymur, medya kuruluşlarının merkezinde insan unsurunun bulunduğunu söyledi. “Bu teknolojiler gelişirken temel değerlerin ne kadar önemli olduğunu gözümüzün önüne serdi” diyen Teymur, basın sektöründe etik ilkelerden uzaklaşılmasının ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti. Teymur, medya kuruluşlarının yalnızca teknolojiye yatırım yapmasının yeterli olmadığını belirterek, “İnsan kaynağının kaliteli olması ve değerlere bağlı insanların yetişmesi gerekiyor” dedi. Dijital dönüşüm sürecinde güvenilirlik, doğruluk ve etik ilkelerin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı.

MEDYANIN EN BÜYÜK SINAVI: GELİR MODELLERİ VE DİJİTAL TEKELLEŞME

Konuşmasının önemli bir bölümünü medya ekonomisine ayıran Dr. Ekrem Teymur, sektörün sürdürülebilirliği açısından gelir modellerinin kritik önem taşıdığını söyledi. “Medya kuruluşları ister yerel olsun ister ulusal, hepsi birer ticari kuruluştur. Geliri sürdürülebilir değilse yaşama şansı yoktur” ifadelerini kullanan Teymur, reklam gelirlerinin büyük bölümünün küresel teknoloji şirketlerinin kontrolüne geçtiğine dikkat çekti. Özellikle arama motorları ve sosyal medya platformlarının medya üzerindeki etkisinin her geçen gün arttığını belirten Teymur, yapay zeka destekli arama sistemlerinin haber sitelerine gelen trafiği önemli ölçüde azalttığını söyledi. “Google aramaları üzerinden haber sitelerine gelen trafikte son bir yılda yüzde 20 düşüş var” diyen Teymur, dijital platformların medya kuruluşlarının gelirleri üzerinde belirleyici hale geldiğini vurguladı. Çalıştayda dijital medyanın geleceği, etik değerlerin korunması, yapay zekanın haberciliğe etkileri ve medya sektörünün ekonomik sürdürülebilirliği gibi konular detaylı şekilde ele alınırken, katılımcılar sektörün geleceğine ilişkin görüş ve önerilerini de paylaştı.

Dr. Ekrem Teymur: Medyanın geleceğini teknoloji değil, değerler belirleyecek
Dr. Ekrem Teymur: Medyanın geleceğini teknoloji değil, değerler belirleyecek
Dr. Ekrem Teymur: Medyanın geleceğini teknoloji değil, değerler belirleyecek
Dr. Ekrem Teymur: Medyanın geleceğini teknoloji değil, değerler belirleyecek
Dr. Ekrem Teymur: Medyanın geleceğini teknoloji değil, değerler belirleyecek

Cengiz Ekrem Teymur, Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Kırşehir, Türkiye, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekrem Teymur Dr. Ekrem Teymur: Medyanın geleceğini teknoloji değil, değerler belirleyecek - Son Dakika

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