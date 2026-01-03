Elif'ten 7 gündür haber yok! Aynı bölgede kamp yapan gençlerin sözleri kafa karıştırdı - Son Dakika
Elif'ten 7 gündür haber yok! Aynı bölgede kamp yapan gençlerin sözleri kafa karıştırdı

Elif\'ten 7 gündür haber yok! Aynı bölgede kamp yapan gençlerin sözleri kafa karıştırdı
03.01.2026 11:25  Güncelleme: 15:55
Elif\'ten 7 gündür haber yok! Aynı bölgede kamp yapan gençlerin sözleri kafa karıştırdı
Balıkesir'de kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından araçla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan 7 gündür haber alınamıyor. Bölgede kamp yapan gençler yaklaşık yarım saat silah sesleri duyduklarını belirterek, "Sonra koşarak gelen bir abi aracının kaybolduğunu söyleyip bir aracın geçip geçmediğini sordu. Biz geçmediğini söyleyince, 'Of aga of' diyerek uzaklaştı" dedi.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan (34), 7 gündür haber alınamıyor. 300 personel sahada görev yaparken, jandarmanın iz takip köpekleri de aramalarda kullanılıyor. Yukarıyapıcı Göleti'nin üst kısmındaki ormanda aramalar yoğunlaştırıldı. Soruşturma sürerken, dijital verilerde yapılan incelemeden de sonuç alınamadığı öğrenildi.

Elif'ten 7 gündür haber yok! Aynı bölgede kamp yapan gençlerin sözleri kafa karıştırdı

BÖLGEDE KAMP YAPAN GENÇLER ANLATTI

Arama çalışmaları sürerken, Elif Kumal'ın kaybolduğu gece bölgede kamp yapan gençler yaşananları anlattı. Gençler, Cumartesi akşamı göletin alt tarafında, Elif Kumal'ın kamp yaptığı alana yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede 5 arkadaş kamp yaptıklarını belirtti.

Elif'ten 7 gündür haber yok! Aynı bölgede kamp yapan gençlerin sözleri kafa karıştırdı

"SİLAH SESLERİ DUYDUK, YARIM SAAT SÜRDÜ"

Kamp yapan gençlerden biri o gece yaşananları şu ifadelerle aktardı:

"O akşam Cumartesi akşamı, biraz daha ileride, göletin alt tarafında 5 arkadaş kamp yapıyorduk. Saat 21.30 suları bayağı bir silah sesi duyduk; yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi. Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi. Üzerinde gri sweat ve gri eşofman vardı. Bize bir aracın kaybolduğunu söyledi ve aracı tarif etti.

Elif'ten 7 gündür haber yok! Aynı bölgede kamp yapan gençlerin sözleri kafa karıştırdı

"BİR ARACIN GEÇİP GEÇMEDİĞİNİ SORDU"

Bir aracın geçip geçmediğini sordu. Biz de geçmediğini söyledik. Bunun üzerine 'Of aga ya, of' diyerek geri döndü ve uzaklaştı. Ardından 15-20 dakika sonra sarı farlı bir arabanın, göletin bizim yanımızdan geçmeden Yukarıyapıcı yoluna doğru gittiğini gördüm. Onun arkasından yine 15-20 dakika sonra beyaz bir araç geldi. Farlı, off-road donanımlı bir araçtı. O da yanımızdan geçti ve yine 15-20 dakika Yukarıyapıcı yoluna doğru gitti. Orada biraz dolandıktan sonra geri geldi, tekrar yanımızdan geçip gitti. Yani olay bundan ibaret."

Elif'ten 7 gündür haber yok! Aynı bölgede kamp yapan gençlerin sözleri kafa karıştırdı

"BİZE 'KIZ ARKADAŞIM KAYBOLDU' DEMEDİ"

Kamp yapan gençler, olayın ertesi günü bir kadın şahsın kaybolduğunu öğrendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ertesi gün, kız arkadaşının kaybolduğunu ve böyle bir olayın yaşandığını öğrendik. Yani bize gelip 'kız arkadaşım kayboldu' ya da buna benzer bir şey söylemedi. Biz bir kadın şahsın kayıp olduğunu bilseydik, olay anında da zaten çıkardık."

Gençler, kendilerine kayıp ihbarı yapılmadığını da dile getirdi: "Çift araçla gelmiştik. Bize bir şahsın kayıp olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi. Koşarak geldiği için bu kadar uzaktan geldiğini de düşünmedik. Şu an bulunduğumuz yer onların kamp alanı. Bizim kamp yaptığımız yer buraya yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede. Koşarak geldiği için çok acil bir durum olduğunu da açıkçası düşünmedik. Sonuçta o saatte birinin koşması çok makul gelmedi."

Elif'ten 7 gündür haber yok! Aynı bölgede kamp yapan gençlerin sözleri kafa karıştırdı

Öte yandan Elif Kumal'ın kaybolmasının 7'nci gününde, arama çalışmaları AFAD koordinesinde jandarma, polis, su altı arama ekipleri ve gönüllü sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla devam ediyor. Gölet ve çevresinde karadan, havadan ve su altından arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Elif'ten 7 gündür haber yok! Aynı bölgede kamp yapan gençlerin sözleri kafa karıştırdı - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Elif'ten 7 gündür haber yok! Aynı bölgede kamp yapan gençlerin sözleri kafa karıştırdı - Son Dakika
