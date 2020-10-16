Elit Master Ligi 2020-2021 fikstürü çekildi

66 takımdan yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele edeceği Elit Master Ligi'nin 2020-2021 fikstürü belli oldu.

Elite Master Ligi'nin 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. İstanbul, Üsküdar'da yapılan kura çekimine, Elite Master Ligi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Soyyiğit, yönetim kurulu üyeleri ve futbol camiasından ünlü isimler katıldı. 32 takımın yer aldığı Marmara Avrupa Yakası, 11 takımın bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi ve bu sezon ilk defa lige dahil olan ve 6 takımın yer aldığı İç Anadolu bölgesinin kuraları çekildi. 4 Ekim'de fikstür kuraları belirlenen ve iki grupta 17 takımın yer aldığı Marmara Anadolu Yakası'yla birlikte Elit Master Lig, 2020-2021 sezonuna toplam 66 takımla başlamış olacak.

Soyyiğit: "Başarımızın teması adil ve tarafsız olmak"

Kura çekiminde İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Elite Master Lig Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Soyyiğit, "Takım sayımızı gün geçtikçe büyütüyoruz. Takımlarımızın çoğalması bir yana liglerimizde mücadele eden ekiplerin memnuniyeti ve dostane geçen bir lige imza atıyoruz. Bu sene Batı Karadeniz ve İç Anadolu liglerini ekledik. Dostluk ve centilmenlik çerçevesinde kurullarımızla, müsabaka talimatlarımızla liglerimiz devam ediyor. Kurullarımızın başında değerli başkanlarımız var. Adil ve tarafsız kararlar alan kurullarımızın başarısı, ligdeki takımlarımızın memnun kılıyor" dedi.

"2 bin futbolcunun lisanslaması yapıldı"

Bu sene 2 bine yakın futbolcunun sahada ter dökeceğini belirten Soyyiğit, "8'erli grupta çift devre usulü oynuyor. Maçlarımız 14 hafta sürüyor. İlk 4'e giren takımlarla da Türkiye Şampiyonası yapıyoruz. 14-15 maçlık periyotta maçlarımızı yapıyoruz. Bu sene 2 bine yakın lisanslaması yapılmış futbolcu var. Süper Lig'de forma giymiş değerli futbolcularımız liglerimizde. Mustafa Kocabey, Ali Eren Beşerler, Metin Uzun, Engin Baytar, Fazlı Ulusoy, Yattara, Semavi Uzun, Sedat Bayrak gibi isimler mücadele ediyor. İstanbul'da özellikle milli takım forması terletmiş isimler var. Başarımızın tek nedeni samimi dostluk. Bu ligin büyümesinden en büyük etken. Samimi dostluğumuzun sahaya yansıması ligimizi büyüttü" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Beşiktaş ve Milli takım formalarını giyen, Master Ligi Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Eren Beşerler, amaçlarının yeni dostluklar olduğunu belirterek, "4 sene oldu ligimiz. Küçük bir oluşumdu ama gün geçtikçe büyüdük. Biz her şeyden önce kaliteli vakit geçirmek, spor yapmak ve yeni dostluklar kazanmak hedefindeyiz. Daha da büyümeyi hedefliyoruz. Tüm Türkiye'ye yayılmayı ligi kurumsallaştırarak faaliyet göstermek istiyoruz. Maçlara keyif almaya geliyoruz. Yeni insanlarla taşıyoruz. Burası aslında bir sivil toplum kuruluşu gibi. Kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyoruz, kaliteli yaşıyoruz. Kar amaçlı bu işi yapmıyoruz. Gönüllü yönetim kurulumuz var. Ülkede bunun gibi faaliyetlerin çoğalmasını istiyorum" diye konuştu.

Baytar: "Yeni bir maceraya başlıyorum"

Bu sezon Elite Master Lig'de mücadele edecek olan Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Engin Baytar, yeni bir maceraya yelken açtığını söyleyerek, "Futbolu yeni bıraktım. Benim için yeni bir hayat başlıyor. Futboldan kopmak istemiyorum. Burada yeni bir tecrübeyi hayatıma sokacağım. Sevdiğim insanlarla buradayım. Yeni insanlarla tanışacağım. Hayatın futbol yönünün dışında yeni yönleriyle tanışacağım" şeklinde konuştu.

Kura çekimine katılan Metin Uzun da, "Futbolu bıraktıktan sonra yeni bir kültür ve yapı başlıyor. Yeni dostluklar için güzel bir oluşum. Bu organizasyonun içinde yer almak benim adıma mutluluk. En seviyeli en düzgün lig elit master ligi" derken, Serdar Topraktepe ise "Dünya genelinde yaygın bir oluşum master ligi. Ülkemizde de yaygınlaşması adına önemli bir oluşumun içindeyiz. Genelde futbolcular, sahalara veda ettiği zaman kendi kabuğuna çekiliyor. Futbolcular, sahalara veda ettiğinde ani kilo alıyor. Burada sosyalleşme ve sağlık açısından önemli bir organizasyondayız. Yeni insanlar, yeni dostluklar kazanacağız. Tamamen spora dayalı ve dostluk teması olan bir oyundayız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Elit Master Ligi'de çekilen kuralar sonucu gruplar şu şekilde oluştu:

Avrupa Yakası A Grubu

Kayaşehir Veteranlar

Arnavutköy

Beylikdüzü Spor

İstanbul Bulancak Spor

Modoko Masterler

Avcılar Gençlerbirliği

Hunca Masterler

Terrazo İstanbul Demirspor

Avrupa Yakası B Grubu

Mesan Kilit

İstanbul Barışspor

Zeytinburnu Spor

Türkiyemspor

Fenerbahçe Masterler

Phar Medikal

Piyalepaşa Okçular

Beşiktaş Masterler

Avrupa Yakası C Gurubu

Bağcılar Yenimahalle

SMMM Masterler

Doğu Gençlik

Başakşehir

US Grup Masterler

Bakırköyspor

Küçükpazar

Büyükçekmece

Avrupa Yakası D Grubu

Silivri Masterler

Kalkedon Masterler

Bakırköy Çamlık

Diriliş Eyüp

Sarıyer Dragon

Sertoka İstaston

Genç Trabzonlular

Bağcular Olimpiyatspor

Doğu Karadeniz A Grubu

Trabzon Veteranlar

Maçka Belediyesi

Sürmene 15 Temmuz

Atmaca Masterler

Çamlıhemşin

Tunca Belediyesi

Doğu Karadeniz B Grubu

Akyüz Masterler

Ardeşen İHO

Köprübaşı Veteranlar

İyidere Aspet

Araklı Veteranlar

İç Anadolu

Kayseri Osmanlı

Aksaray Osmanlı

Kayseri Eylikeyf

Talas Masterler

Konya Anadolu

Nevşehir Masterler - İSTANBUL