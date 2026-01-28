Ev sahibinin istediği şartlar gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Emlak

Ev sahibinin istediği şartlar gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması

Ev sahibinin istediği şartlar gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması
28.01.2026 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konut krizinin derinleştiği dönemde bir ev sahibinin kiracı adayları için sıraladığı şartlar gündem oldu. Resmi evlilik ve memuriyet zorunluluğu, çocuk sayısına sınırlama, kiranın iki gün gecikmesinde ihtar, 50 günde bir ev denetimi, tezgahın ıslak bırakılmaması, eşyaların duvara yaslanmaması ve kapılara damper takılması gibi maddeler sosyal medyada "Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması" yorumlarıyla eleştirildi.

Konut krizinin derinleştiği dönemde, bir ev sahibinin kiracı adayları için belirlediği ayrıntılı şartlar tartışma yarattı.

RESMİ NİKAH, EN FAZLA 1 ÇOCUK VE MEMUR OLMA ZORUNLULUĞU...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yer alan bir daire için hazırlanan ilana göre ev sahibi, dairesini yalnızca resmi nikahlı ailelere kiraya vermek istiyor. Kiracı olacak aile bireylerinden en az birinin memur olma şartı aranırken, ailede en fazla bir çocuk bulunması gerekiyor. Anahtar teslimi ise tahliye taahhütnamesi imzalandıktan sonra yapılacak.

Ev sahibinin istediği şartları gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması

SİGARA KESİNLİKLE YASAK

Evde sigara içilmesi kesin olarak yasaklanırken, aile bireylerinin sigara kullanmayan kişiler olması şart koşuluyor. Misafirlerin ise yalnızca balkonda sigara içmesine izin verileceği belirtiliyor.

TUTMAK İSTEYEN E-DEVLET'İ AÇACAK

Ev sahibinin talepleri bununla da sınırlı kalmadı. İlanda evi tutmak isteyen kişinin e-Devlet ve UYAP üzerinden icra, borç ve kira davası geçmişinin kontrol edileceği ifade edildi.

EV SAHİBİ 50 GÜNDE BİR ZİYARETE GELECEK

Ev sahibinin 50 günde bir kiracının müsait olduğu bir zamanda evi kontrol amacıyla ziyaret edeceği şartı da listede yer aldı.

Ev sahibinin istediği şartları gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması

TEZGAH ISLAK BIRAKILMAYACAK

İlanda mutfak tezgahının ıslak bırakılmaması, kirli bulaşık konulmaması, eşyaların duvara yaslanmaması, tüm eşyalara çizilme önleyici keçe takılması, kapılara rüzgâr önleyici damper kullanılması ve kombinin yıllık bakımının yaptırılması gibi ayrıntılar da sıralandı.

İNFİAL YARATTI

Söz konusu şartlar sosyal medyada "Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması", "Kiracı değil asker aranıyor" ve "Özel hayata açık müdahale" yorumlarıyla eleştirildi. Hukukçular ise bu tür maddelerin önemli bir kısmının hukuken bağlayıcı olmadığını ve özel hayatın gizliliği ile ayrımcılık iddialarına yol açabileceğini belirtiyor.

Söz konusu ilan şu şekilde;

Ev sahibinin istediği şartları gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması
Ev sahibinin istediği şartları gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması
Ev sahibinin istediği şartları gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması
Ev sahibinin istediği şartlar gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması

Ekonomi, Yaşam, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Ev sahibinin istediği şartlar gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Umarım yıllarca boş kalır. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Kçk Ahmet Kçk:
    sanki rusya ile imzalanan kucuk kaynarca antlasmasi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz
Türkiye ve Suriye masada Osmanlı’nın son büyük projesi hayata geçiyor Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Uçakta gergin anlar Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
46 ilde dev operasyon 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı 46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı Korkunç gerçek ortaya çıktı Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı! Korkunç gerçek ortaya çıktı
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
Fenerbahçe’de büyük ters köşe ’’Golcü gelecek’’ derken yıldız isim gidiyor Fenerbahçe'de büyük ters köşe! ''Golcü gelecek'' derken yıldız isim gidiyor
Fenerbahçe’de En-Nesyri krizi Fenerbahçe'de En-Nesyri krizi
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Barcelona’da oynamıştı Galatasaray genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshedecek Barcelona'da oynamıştı! Galatasaray genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshedecek
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden... AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
21:48
Manchester City’i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi
Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi
21:37
Chelsea’de Raheem Sterling’in sözleşmesi feshedildi
Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi
21:15
Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş’a getirtiyor
Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş'a getirtiyor
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:57
Ilias Charalambus’tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
Ilias Charalambus'tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
20:41
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 14 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
20:29
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
18:17
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
17:52
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:17
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 23:13:53. #7.11#
SON DAKİKA: Ev sahibinin istediği şartlar gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.