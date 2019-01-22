Fetö'nün 'Eyalet İmamı' Gaziantep'te Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgütün sözde 'Bayrampaşa
Eyalet İmamı', Gaziantep
'te bir hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüt üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgütün sözde 'Bayrampaşa İl imamı' olduğu saptanan A.Ş. adlı hücre sorumlusunun Gaziantep'te gizlendiğini tespit etti.
Gezi Parkı eylemlerinin başladığı yıldan, darbe girişimine kadar geçen sürede sözde 'eyalet imamı'
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Gezi Parkı Eylemleri'nin baş gösterdiği 2013 yılından darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'ya kadar örgütün sözde 'Bayrampaşa il imamı' olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.Ş., 15 Ocak Salı günü Gaziantep'te bir hücre evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi
'ne getirilen hücre sorumlusu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam çıkarıldığı mahkemece "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Örgüt, İstanbul'u 11 bölgeye ayırmış
Öte yandan, örgütün Türkiye
'yi yönetimsel olarak 5 ayrı bölgeye ayırdığı, Gaziantep merkezli Güneydoğu Anadolu Bölgesinin, Erzurum
merkezli Doğu Anadolu Bölgesinin, İzmir
merkezli Ege
Bölgesinin, Ankara
merkezli İç Anadolu
Bölgesinin ve İstanbul merkezli Marmara
Bölgesinin bulunduğu tespit edildi.
FETÖ, İstanbul'un ilçelerini 'il' statüsünde değerlendirmiş
Marmara Bölgesinin; İstanbul, Kırklareli
, Tekirdağ
, Edirne
, Karabük
, Düzce
, Kocaeli
, Bolu
, Bilecik
, Bartın
, Zonguldak
, Bursa
, Yalova
ve Sakarya
illerinden oluştuğu, İstanbul'un nüfus yoğunluğu nedeniyle 11 ayrı bölgeye ayrılarak ilçelerin de 'il' statüsünde değerlendirildiği öğrenilirken, bu kapsamda Avrupa
yakasının Bahçelievler
, Bakırköy
, Başakşehir
, Bayrampaşa, Beşiktaş
, Beylikdüzü
, Fatih
ve Sarıyer
olmak üzere 8 eyalete, Anadolu yakasının ise Üsküdar
, Kartal
ve Kadıköy
illeri olmak üzere 3 il'e ayrıldığı ortaya çıktı. - İSTANBUL