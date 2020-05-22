Futbol camiasından koronavirüs mücadelesine destek yağdı - Son Dakika

Futbol camiasından koronavirüs mücadelesine destek yağdı

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı nisan ayı raporunu açıkladı.

Futbol camiasından koronavirüs mücadelesine destek yağdı, System.String[]

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı nisan ayı raporunu açıkladı. Raporda ay boyunca en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler belirlendi.

Medya Takip Merkezi'nin nisan ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre, spor camiasının en çok konuşulan takımları ve popüler isimleri belirlendi. Ay boyunca spor kulüplerinden salgın mücadelesine destek yağarken, salgın sebebi ile ara verilen liglerin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı ve Süper Lig kulüp başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda liglerin geleceğiyle ilgili konuşarak, 12-13-14 Haziran'da futbol maçlarının başlayarak 26 Temmuz'da bitmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

TAKIMLARDAN KORONOVİRÜS MÜCADELESİNE DESTEK

Virüsten etkilenen takımlardan olan Galatasaray, İstanbul'da yapımı tamamlanan otelini, hastane olarak kullanması için Sağlık Bakanlığının hizmetine bedelsiz sunmaya hazır olduğunu duyurdu. İçerisinde henüz bir yatırım yapılmayan 13 katlı otelin, 182 odalı bir hastane olarak tamamlanmaya uygun olduğu kaydedildi. Ay boyunca medyada 41 bin 493 habere konu olan Galatasaray, nisan ayının en çok konuşulan takımı oldu.

Mücadele kapsamında bir destek de Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertli kulüp, 65 yaş üzeri üyelerine ve kombine kart sahiplerine 'Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi' adı altında gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı kolileri hazırladı. 33 bin aile destek kolisi, sarı-lacivertli taraftarlara özel bir mektup ve hediye eşliğinde dağıtıldı. Ay boyunca medyada 38 bin 823 haberde yer alan Fenerbahçe Nisan ayının en çok konuşulan takımları listesinde ikinci sırada yerini aldı.

Beşiktaş, ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin Türk Lirası bağışlayarak salgın mücadelesine destek verdi. Ay boyunca 35 bin 972 haberde yer alan Beşiktaş, Nisan aynın en popüler futbol kulüplerinden oldu.

FALCAO: "ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ"

Aylardır listede ilklere oynayan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, nisan ayında da listenin ilk sırasında yerini aldı. İstanbul'da çok mutlu bir şekilde yaşadığını belirten 34 yaşındaki golcü, taraftara borcunu ödemek istediğini de ifade ederek ayrılmak gibi bir durumunun olmadığına değindi. Yıldız futbolcu, tüm takımla beraber maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu kaydederken, "Bu zor durumda herkes kulübünü düşünmeli. Biz de taşın altına elimizi koymalıyız" açıklanmasında bulundu. Yıldız Forvet ay boyunca medyada 5 bin 581 haberde adından bahsettirerek ayın en popüler futbolcusu oldu.

Norveç Hükümetinin tahsis ettiği özel uçakla ülkesine giden ve Türkiye'ye geri döner dönmez ise iki hafta boyunca karantina altına giren Trabzonspor'un futbolcusu Alexander Sörloth ise ay boyunca 4 bin 686 haberde yer alarak popüler futbolcular arasında adını ikinci sıraya yazdırdı.

Burak Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla büyük yankı uyandırdı. 2016-2017'de Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz, Çin'deki yemek kültürüyle ilgili, "Ben Çin'de yaşamış biri olarak oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok." açıklamalarıyla gündeme geldi. Yaptığı açıklama ile Çin medyasından tepki alan Burak Yılmaz, "İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim" diyerek ifadesini düzeltti. Ay boyunca medyada 3 bin 962 haberde yer alan Burak Yılmaz, adını listenin üçüncü sırasına yazdırdı.

TERİM'DEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz ay yakalandığı koronavirüs salgını ile gündeme gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport'a korona virüs tedavisi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Hastalığı atlatmasında en büyük şansın erken tanı olmasına dikkat çeken Terim, "Salgın yüzünden dünya çok kritik bir sınavdan geçiyor. Şu anda iyiyim. Hastalık sırasında şanslıydım. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik ve hemen tedaviye başladık. Şimdi evimdeyim ve dinleniyorum. Korku kelimesi yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmada yetersiz kalır. Hayatta kalan İtalyan arkadaşlarım beni çok iyi anlıyordur" diye konuştu. Ay boyunca 13 bin 174 haberde yer alan Terim, Nisan ayında da en fazla konuşulan teknik direktör olmayı başardı. Terim'i 6 bin 291 haber ile Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve 2 bin 667 haber ile ise başarılı çalıştırıcı Ersun Yanal takip etti.

ALBAYRAK YAPTIĞI AÇIKLAMA İLE ÇOK KONUŞULDU

Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın futbol dışı branşlar ile ilgili yaptığı açıklamalar, sporun gündemine oturdu. Albayrak'ın "Amatörleri belli bir süre kapatmamız lazım. Buna taraftarlar da razı olmalı. Bunları yapamazsak kapıya kilit vururuz. Bütün sponsorlar anlaşma iptali için yazı gönderdi. Zaten uzun süre taraftarlar tribünde olmaz." şeklindeki sözleri, sarı-kırmızılı camiada tepkilere yol açtı. Başkan Mustafa Cengiz ise: "Abdurrahim Bey'in branşlarla ilgili duygusal açıklamaları yanlış anlaşıldı. Şubelere yatırım yaptık, yapıyoruz, bu branşları biz Türkiye'ye getirdik, bunları kapatmamız düşünülemez." açıklamasında bulundu. Yaptığı açıklamalar ile ay boyunca 4 bin 642 haberde kendinden söz ettiren Albayrak, nisan ayının en popüler kulüp yöneticisi oldu. Albayrak'ı sırası ile 4 bin 590 haber ile Ahmet Nur Çebi, 4 bin 454 haber ile ise Ali Koç takip etti.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN DESTEK

Siirt'in Şirvan İlçe Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Şirvanlı Gençler Kitap Okuyor' projesine başarılı futbol hakemi Cüneyt Çakır'dan da destek geldi. 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona- Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar Ligi'nde final yöneten ilk Türk hakem olan Cüneyt Çakır, Şirvan İlçe Kaymakamlığın başlattığı projeye çektiği video ile destek oldu.

Çakır, "'Şirvanlı Gençler Kitap Okuyor' projesini ben de destekliyorum. Gençler sağlığınız için evde kalın kitap okuyun herkese selamlar" ifadelerini kullandı. Nisan ayı boyunca 641 haberde yer alan Cüneyt Çakır, hakemler kategorisinde yine zirvenin sahibi oldu. Çakırın ardından gelen isimler ise 401 haber ile Ali Palabıyık ve 309 haber ile Mete Kalkavan oldu.

(İHA)

Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 03:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Futbol camiasından koronavirüs mücadelesine destek yağdı - Son Dakika

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