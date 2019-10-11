Futbol: Haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın müsabaka programı şu şekilde:

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

13 Ekim Pazar:

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Birevim Elazığspor (Bodrum İlçe)

14.00 Sivas Belediyespor- Etimesgut Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi)

14.30 Ankara Demirspor-Vanspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.30 Niğde Anadolu- Kırşehir Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

14.30 Kardemir Karabükspor-Tuzlaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Uşakspor- Eyüpspor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Bandırmaspor- Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

15.00 Ergene Velimeşespor- Kastamonuspor 1966 (Ergene Velimeşe)

19.00 Piserro Kahramanmaraşspor- Bayburt Özel İdare (12 Şubat)

Beyaz Grup

13 Ekim Pazar:

14.00 Gümüşhanespor- Manisa Futbol Kulübü (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Hekimoğlu Trabzon- Zonguldak Kömürspor (Vakfıkebir İlçe)

14.30 Hacettepe-Yeni Çorumspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Başkent Akademi- Tarsus İdmanyurdu (Ankara OSTİM)

14.30 1922 Konyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Sarıyer- İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Pendikspor-Afjet Afyonspor (Pendik)

17.00 Yılport Samsunspor- Kırklarelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Şanlıurfaspor- Sancaktepe Futbol Kulübü (Şanlıurfa GAP)

TFF 3. Lig

1. Grup

13 Ekim Pazar:

14.00 Kızılcabölükspor-Silivrispor (Kızılcabölük Semt Sahası)

14.00 Artvin Hopaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Hopa İlçe)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Düzcespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

14.00 Yomraspor-Ci Group Buca (Yomra İlçe)

14.30 68 Aksaray Belediyespor- Şile Yıldızspor (Dağılgan)

14.30 Sultanbeyli Belediyespor-Yeni Orduspor (15 Temmuz)

14.30 Tokatspor-Serik Belediyespor (Gaziosmanpaşa)

15.00 Çatalcaspor- Çankaya Futbol Kulübü (Ziya Altınoğlu)

15.00 Manisaspor-Erzinspor (Manisa 19 Mayıs)

2. Grup

13 Ekim Pazar:

13.00 Ağrı 1970- Büyükçekmece Tepecikspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.30 Payasspor-Belediye Derincespor (Payas İlçe)

14.00 Elazığ Belediyespor- Ofspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

14.00 Fatsa Belediyespor-1877 Alemdağspor (Fatsa İlçe)

14.30 Kemerspor 2003-Erbaaspor (Kemer İlçe)

15.00 Esenler Erokspor- Karşıyaka (Esenler)

19.00 Kocaelispor-Kozanspor (Kocaeli)

19.00 Fethiyespor- Turgutluspor (Fethiye İlçe)

3. Grup

13 Ekim Pazar:

14.00 Pazarspor-Medical Park Batman Petrolspor (Pazar İlçe)

14.30 Nevşehir Belediyespor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Nevşehir Gazi)

14.30 Osmaniyespor-Muğlaspor (7 Ocak)

15.00 Darıca Gençlerbirliği- Nazilli Belediyespor (Darıca İlçe)

15.00 Karacabey Belediyespor- Gölcükspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Somaspor- Altındağ Belediyespor (Soma Atatürk)

15.00 Bayrampaşa- Yozgatspor 1959 (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Modafen- Halide Edip Adıvarspor (Alemdağ)

19.00 Diyarbekirspor-1954 Kelkit Belediyespor (Diyarbakır)