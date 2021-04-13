Futbol: Misli.com 3. Lig

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 3. Lig'de müsabaka programı şöyle:

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

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