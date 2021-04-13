Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika

Futbol: Misli.com 3. Lig

13.04.2021 10:17
Futbol: Misli.com 3. Lig, System.String[]

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 3. Lig'de müsabaka programı şöyle:

1. Grup

13.00 Fatsa Belediyespor- Manisaspor (Fatsa İlçe)

14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-1877 Alemdağspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.00 Kızılcabölükspor- Artvin Hopaspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

15.00 Ofspor-Diyarbekirspor (Of İlçe)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Payasspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Çankaya- Bucaspor 1928 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Antalya Kemerspor-Belediye Derincespor (Kemer İlçe)

15.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor- Arnavutköy Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

2. Grup

13.00 Ağrı 1970- Büyükçekmece Tepecikspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Tokatspor-Yomraspor (Gaziosmanpaşa)

15.00 Halide Edip Adıvarspor- Fethiyespor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Ceyhanspor (Dumlupınar)

15.00 İskenderun- Kahta 02 (İskenderun 5 Temmuz)

15.00 Darıca Gençlerbirliği- Yozgatspor 1959 (Darıca İlçe)

15.00 Nazilli Belediyespor-Tekirdağspor (Nazilli İlçe)

15.00 Atlas Maden Çengelköyspor- Karaman Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)

3. Grup

15.00 Karşıyaka- Şile Yıldızspor (İzmir Atatürk)

15.00 Somaspor-Altındağspor (Soma Atatürk)

15.00 Çarşambaspor-Osmaniyespor (Çarşamba İlçe)

15.00 Arhavispor-Erbaaspor (Arhavi İlçe)

15.00 Çatalcaspor- Isparta 32 (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Cizrespor- Esenler Erokspor (Cizre Hamit Özalp)

15.00 Yalovaspor- Gölcükspor (Yalova Atatürk)

15.00 Batman Petrolspor-İçel İdmanyurdu (Batman Yeni Şehir)

4. Grup

15.00 Kozanspor- Siirt İl Özel İdare (İsmet Atlı)

15.00 Muğlaspor- Bayrampaşaspor (Muğla Atatürk)

15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Başpınar)

15.00 Modafen- Bursa Yıldırımspor (Alemdağ)

15.00 Bergama Belediyespor- Alanya Kestelspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor (Dağılgan)

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-52 Orduspor (Kelkit İlçe)

15.00 Dila Gıda Adıyaman 1954-Silivrispor (Adıyaman Atatürk)

Mustafa Kemal Atatürk, Etimesgut Belediyesi, Hisarcık, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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