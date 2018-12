Gülben 38'nci Anaokulunu Açtı !

Yardımseverlerin desteğiyle Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından açılan anaokulunun açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, oğlulları Atlas, Güney Ares Erdoğan, Başkan Yardımcısı Elvan Oktar , Ordu Valisi Seddar Yavuzve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan Çocuklar Gülsün Diye Derneği Anaokulu'nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan çocukların okul öncesi eğitim olanağından faydalanması için anaokulu açmaya devam ediyor.

2011 yılından bu yana 37 anaokulunun açılışı gerçekleştiren Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 38. Anaokulunu ise Ordu'nun Kumru ilçesinde yeni yıl öncesinde açtı.

Yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği ve bahçesinde çocuklar için bir oyun parkı da bulunan anaokulunun açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Başkan Yardımcısı Elvan Oktar, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un yanısırayanı sıra devlet protokolü katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Gülben Ergen, duygularını şu şekilde ifade etti:"Ordu'ya bir anaokulu daha açmanın gururu içerisindeyim. Uzun zamandır ilk defa çocuklarım Atlas, Ares ve Güney de benimle birlikte. Onlar da bu özel günün mutluluğunu yaşıyorlar. Dünyada hiçbir çocuğun birbirinden farkı yoktur. Maalesef fırsat eşitsizliği vardır.

Dünyada, özellikle de ülkemizde hiçbir çocuğun okul öncesi eğitim almadan çocukluğunu yaşamasını istemiyorum. Her çocuk, anaokuluna gitmeli ve eğitim hayatına daha sağlıklı ve daha özgüvenli bir şekilde devam etmelidir. Çocuklar Gülsün Diye Derneği olarak bugün 38. Anaokulumuzu açıyoruz. İnşallah 81 ilde 81 anaokulu açana kadar yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Bize bu imkan ve fırsatları veren Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Derneğimiz için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Anaokulumuzu, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin annelerine emanet ediyorum. Her şey annelere ve kadınlara emanet edilirse daha güzel olur. Her Türk kadını, baş üstünde taşınmaya layıktır. Çocuklar Gülsün Diye Derneği Anaokulu, Ordu'ya hayırlı olsun."

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon- Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale- Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale- Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya- Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa- Soma, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Konya- Akşehir, Antalya- Konyaaltı, Ankara Gölbaşı, Ağrı- Doğubayazıt, Uşak-Sivaslı, Artvin- Hopa, İzmir- Karabağlar'da, Rize- Ardeşen, Ordu- Altınordu , Ordu- Fatsa ve Eskişehir'de anaokulları yaptı.