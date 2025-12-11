Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! şte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke - Son Dakika
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! şte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Güllü\'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! şte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
11.12.2025 12:39  Güncelleme: 13:11
Güllü\'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! şte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun emniyetteki sorguları sürerken, gözaltı sayısı ise 5'e çıktı. İstanbul'da kaldıkları evden valizlerle çıkarken yakalanan Gülter ve Ulu'nun, kaçak olarak, deniz yolu ya da tır dorsesinde Gürcistan ya da Fransa'ya gitmek üzere hazırlık yaptıkları belirtildi.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 26 Eylül'de 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÜLLÜ'NÜN KIZI VE ARKADAŞI GÖZALTINDA

Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, 9 Aralık akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu'yu yakaladı. O sırada evde bulunan 17 yaşındaki bir kişi de gözaltına alındı.

Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde gitmek istedikleri ülke
Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu

SULTAN'IN BABASI DA GÖZALTINDA

Yalova'ya getirilen Gülter ve Ulu'nun emniyetteki sorgusu sürerken, 17 yaşındaki şüphelinin ise emniyete gelen ailesine teslim edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında Gülter ile Ulu'yu Yalova'dan İstanbul'a aracıyla götüren kişi ile İstanbul'da kaldıkları evin sahibi T.Y. ile Ulu'nun babası A.U. da gözaltına alındı. Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan A.U.'nun, çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve denetimli serbestlik hükümlüsü olduğu belirtildi.

Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde gitmek istedikleri ülke

İFADELERİNDE ÇELİŞKİ VARDI, ADIM ADIM İZLENDİLER

Sürekli teknik ve fiziki takipte olan ve adım adım izlenen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 'Kasten öldürme' suçundan gözaltına alındıkları, kuvvetli somut delillerin girdiği belirtilen dosya için gizlilik kararı alındı. Bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada şüphelilerin olayla ilgili verdiği ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasındaki ifadelerinde çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu'nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkiler olduğu kaydedildi.

Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde gitmek istedikleri ülke

"AYRINTILI BİR ÇALIŞMANIN ESERİ"

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, iğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttüklerini, somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştıklarını kaydederek, "Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.

"HENÜZ GERÇEĞİ ANLATAN YOK"

Başsavcı Öksüz, şüphelilerin sorgularında şu ana kadar bir itirafta bulunmadığını da belirtirken, TÜBİTAK'a gönderilen güvenlik kamerasındaki ses analizlerine ilişkin ise "Dosyada gizlilik kararı var. Gizli tutuyoruz. Henüz gerçeği anlatan yok" dedi.

Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde gitmek istedikleri ülke

ELLERİNDE VALİZLERLE YAKALANDILAR

Yakalanmadan 4 gün önce, Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde sokakta yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Gülter ve Ulu'nun, kaldıkları apartmandan bavullarla ayrıldığı anların da görüntüleri ortaya çıktı.

TIR DORSESİNDE TÜRKİYE'DEN KAÇMAYI PLANLAMIŞLAR

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun, Gürcistan ya da Fransa'ya kaçmak üzere evden valizlerle çıktıkları belirtildi. Gülter ile Ulu'nun havaalanında yakalanmamak için deniz yolu ya da bir tırın dorsesinde Türkiye'den ayrılma planı yaptıkları da kaydedildi.

Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde gitmek istedikleri ülke
Kaynak: DHA
