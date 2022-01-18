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GÜNDEM / 18 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM / 18 Ocak 2022

18.01.2022 08:57
GÜNDEM / 18 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşılayacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşılayacak. Baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'na katılacak Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrasında Vucic onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.30/18.30/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısına iştirak edecek.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler'de Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği'ni ziyaret edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurulda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/12.30/10.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2022 Davos Gündemi" toplantıları, çevrim içi devam edecek.

(Davos)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığının 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için düzenlediği "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu", Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesi başlayacak; Gaziantep FK- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor- Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük- Beşiktaş maçları yapılacak.

(Gaziantep/17.00/Konya/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin play-in ikinci maçlarında Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibini; Darüşşafaka da İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımını konuk edecek.

(İzmir/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasından ertelenen Semt77 Yalovaspor- Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko- Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak.

(Yalova/18.00/İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasından ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından ertelenen Üsküdar Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/13.00)

8- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvasına Avustralya Açık'a ana tablo 1. tur maçlarıyla devam edilecek.

(Melbourne) (Fotoğraflı)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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