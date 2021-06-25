GÜNDEM / 25 Haziran 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılacak, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na iştirak edecek.

(Hatay/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş Katı Atık Entegre Tesisi'nin, Havuz İzmir'in, Sasalı İklim Duyarlı Tarım Merkezi'nin açılış törenleri ile 364 otobüsün hizmete alım törenine katılacak, Tarım Fuarı katılımcıları ile buluşacak.

(İzmir/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valilik ve Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış törenine katılacak, İstiklal İlkokulu ile AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları programında öğretmenlerle bir araya gelecek.

(Bartın/09.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Gençlik Vakfının Gökçetepe Tabiat Parkı'ndaki doğa kampı programına katılacak.

(Edirne/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma (FSRU) gemisini devreye alma törenine katılacak.

(Hatay/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma programına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin mezuniyet törenine iştirak edecek.

(Gaziantep/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi (MOBSAN) 100 Fabrika Açılış Töreni'ne katılacak.

(Hatay/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaburun'da balıkçılarla buluşacak, Karaburun Tahlisiye İstasyonu ve Feneri'ni, Arnavutköy Belediyesini, ardından Türkiye Denizciler Sendikasını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TÜİK, mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün toplantısı yapılacak. (Fotoğraflı)

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek, ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı yeni stadyumun açılışına katılacak.

(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk mücadelesi Muğla etabı, Marmaris'te verilecek startla başlayacak.

(Muğla/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Voleybolda İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi Kadınlar Dörtlü Finali'nde Türkiye ile Japonya üçüncülük maçına çıkacak, Brezilya ile ABD finalde karşılaşacak.

(Rimini/17.00/20.30)

4- 13. Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda finaller başlayacak. Katar'daki organizasyonda Ferhat Arıcan kulplu beygir, İbrahim Çolak halka, Ahmet Önder yer ve halka, Adem Asil yer finalinde yarışacak.

(Doha)

5- Voleybolda 2021-2022 sezonu Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek takımlardan, kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit (CEV Kupası) ve Nilüfer Belediyespor (CEV Challenge Kupası); erkeklerde Arkas Spor (CEV Kupası), Galatasaray HDI Sigorta (CEV Kupası) ve Spor Toto'nun (CEV Kupası) rakipleri çekilecek kurayla belli olacak.

(Lüksemburg/13.30)

6- Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- "Çılgın Proje" Kanal İstanbul'un temeli yarın atılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından "rüyası" olan, Başbakan olarak görev yaptığı 27 Nisan 2011'de duyurusunu yaptığı Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli, güzergah, etüt, ön proje, saha çalışmaları ve ÇED raporu süreciyle geçen 10 yılın ardından yarın atılacak

Avrupa Yakası'nda Karadeniz ile Marmara Denizi'nin arasına yapılacak, uzunluğu yaklaşık 45 kilometre olacak Kanal İstanbul, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde yer alacak

Kanal İstanbul ile "İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin artırılması", "deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması", "Boğaz'ın trafik güvenliğinin ve seyir emniyetinin sağlanması", "yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması" ve "olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması" amaçlanıyor

İnşaat maliyeti 75 milyar lira olarak öngörülen Kanal İstanbul için gerekli olan tesis ve yapılara ek proje bileşeni olarak 1 yat limanı, konteyner limanları, rekreasyon alanı ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor

(Andaç Hongur/İstanbul

2- Delta varyantına karşı en etkili silah, iki doz aşı ve bireysel korunma

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın:

"Hızlı bir şekilde ilk doz, dört hafta sonra da ikinci doz aşılarımızı yaptığımızda yüzde 95 oranında Delta varyantına karşı da korunacağız"

"Eğer aşılarımızı yaptırmazsak, aşı oranlarımız yüksek olmazsa, birinci ve ikinci doz arasında tedbirleri çok hızlı gevşetip Delta varyantı ile yüz yüze kalırsak güz döneminde müzminleşen bir virüsle savaş dönemine girmiş oluruz"

"Toplumda aşı yaptırmak isteyen ciddi bir kitle, çok küçük düzeyde de aşı karşıtları var. Fakat bunların arasında aşı tedirginliği ya da ilgisizliği yaşayan bir kitle de var"

"Kalabalık caddelere, meydanlara, AVM girişlerine, tarım çalışanlarının olduğu seralara, çadırlara ya da kırsal alanlara doğru yönelerek aşılanma sayısını artırmamız gerekiyor"

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yabancı yatırımlar yeni teşvik mekanizmalarıyla desteklenecek

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ne göre, nitelikli uluslararası doğrudan yatırım profilleri özelinde belirlenen hedef ülkelere yönelik yeni serbest ticaret anlaşmaları müzakere edilecek ve yürürlükte olanların kapsamının genişletilmesi için çalışmalar sürdürülecek

Mevcut teşvik mekanizmaları sadeleştirilerek, değişen ihtiyaçlar ve küresel eğilimlere uyumlu şekilde geliştirilecek ve güncellenecek

Nitelikli uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye'ye kazandırılması için ihtiyaç duyulan insan kaynağı geliştirilecek

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.