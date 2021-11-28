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GÜNDEM / 28 Kasım 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 28 Kasım 2021

28.11.2021 08:57
GÜNDEM / 28 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi için Türkmenistan'daTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında katılımcı liderler için düzenlenecek resmi karşılama töreninde ve aile fotoğrafı çekiminde hazır bulunacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi için Türkmenistan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında katılımcı liderler için düzenlenecek resmi karşılama töreninde ve aile fotoğrafı çekiminde hazır bulunacak.

Karakum Otel'de düzenlenecek zirvenin ardından Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından verilecek resmi öğle yemeğine katılacak.

(Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'daki temasları kapsamında Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap edecek, PAB Başkanı Duarte Pacheco ile görüşecek.

(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek.

(Tokat/11.00-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na iştirak ederek "AK Parti'nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu ders verecek, ardından gazetecilerle bir araya gelecek.

(Trabzon/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kırgızistan'da genel seçimler yapılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Koordinasyon Toplantısına, Yarının Sultanları programına, Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu açılışına ve Gaziantep Fıstıklı Spor Salonu dahil 8 adet spor tesisinin açılışına katılacak.

(Gaziantep/10.45/11.45/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya'yı konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasına Gaziantep FK- İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük- Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.30/İstanbul/Sivas/16.00/Malatya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Altınordu- MKE Ankaragücü karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/13.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

5- TFF 3. Lig'in 1 ve 3. gruplarında 14. hafta, 2. Grup'ta ise 15. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6 haftası Elazığ İl Özel İdare- Fenerbahçe Safiport, Hatayspor-Galatasaray, Antalya 07 Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor- Bellona Kayseri Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(Elazığ/13.00/Hatay/13.30/Antalya/14.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 11. Haftaya Galatasaray HDI Sigorta- Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Mert Grup Sigorta- Türk Hava Yolları maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/Aydın/15.00/Ankara/16.30) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftası Allpower Akü Cizre Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş-Ziraat Bankkart, Halkbank-Yeni Kızıltepespor, Arkas Spor-Spor Toto maçlarıyla sona erecek.

(Şırnak/13.00/Afyonkarahisar/Ankara/14.00/İzmir/15.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. Haftasından 3 maç yapılacak.

10- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Turu'nun ilk maçında Beşiktaş, Belarus'un SKA Minsk takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkmenistan, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 28 Kasım 2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNDEM / 28 Kasım 2021 - Son Dakika
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