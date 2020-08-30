GÜNDEM / 30 Ağustos 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 30 Ağustos 2020

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

GÜNDEM / 30 Ağustos 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek.

Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni ile Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenine katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Anıtkabir, Külliye ve Milli Savunma Üniversitesi'ndeki programlara iştirak edecek.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki törene katılacak.

(Ankara/11.00/12.30/14.30/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık tarafından düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı programına iştirak edecek.

(Kütahya/10.30-17.10) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Karadağ'da genel seçim yapılacak.

(Podgorica) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül Perşembe günü Macaristan ile Sivas'ta yapacağı maç için Riva'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak çalışmalarına başlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Avrupa Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'la karşılaşacak.

(Zenica/21.00)

4- Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları Caddebostan açıklarında sona erecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Formula 1'de sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix'si yapılacak.

(Stavelot/16.10)

6- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Almanya'nın Wolfsburg ile Fransa'nın Olympique Lyon takımları karşılaşacak.

(San Sebastian/21.00)

ÖZEL HABER

1- Eğitim uzmanlarından uzaktan eğitime ilişkin öneriler

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Bıkmaz:

"Aileler, çocuklara uygun bir çalışma ortamı hazırlamalı, bilgisayar, internet gibi araçları sağlamalı, okullardaki gibi çocuğun dersini takip edebileceği bir mekan yaratılmalıdır"

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Kavak:

"Daha dezavantajlı durumdaki çocukların aileleri çocuklarını, ders gün ve saatleri içinde, ev işi veya başka işlere yönlendirme yerine çocuklarının haftalık ders planı doğrultusundaki yayınları izleyebilmeleri için derslerine yönlendirmelidir"

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal:

"Çocukların mümkün olduğunca uykusunu iyi alması, okula gider gibi derslere hazır olması, çalışma için uygun bir ortamın sağlanması, gerekli altyapının oluşturulması lazım"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Çelik:

"Ailelerin öncelikli olarak çocuklarını okulların açıldığı, derslerin uzaktan eğitim yoluyla yürütüleceği konusunda hazırlaması ve motive etmesi gerekir. Çocukları için uygun fiziki ve teknolojik ortamı hazırlamalılar"

(Yıldız Aktaş/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Sakarya'da üretilen her 10 araçtan 8'i ihraç edildi

Kovid-19 ile mücadelede normalleşme sürecine geçilmesiyle üretim rakamlarını yeniden artıran Sakarya otomotiv sektörü, yılın 7 ayında 2 milyar 60 milyon dolarlık ihracata imza attı

Toyota, Otokar ve TürkTraktör tarafından ocak-temmuz döneminde kentte üretilen 122 bin 495 aracın yüzde 84,2'sine denk gelen 103 bin 229'u yurt dışına gönderildi

(Onur Orhan/Sakarya)

3- Kişi başına düşen araç sayısında Ege ve Akdeniz şehirleri önde

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının temmuz itibarıyla 23,7 milyon olduğu Türkiye'de, yaklaşık 4 kişiye bir araç düşüyor

İl bazında bakıldığında Muğla ve Burdur'da her 2 kişiye bir araç düşerken, bu illeri Antalya, Çanakkale, Aydın ve Manisa izliyor

Minibüslerin nüfusa göre dağılımında Giresun, otobüste Tekirdağ, kamyonda Nevşehir, kamyonette Rize, motosiklette Muğla ve traktörde Ardahan öne çıkıyor

(Zeynep Kahveci Çetinkaya/Ankara)

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Zafer Bayramı, Ankara, Kıbrıs, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 09:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 30 Ağustos 2020 - Son Dakika


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