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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Aralık 2021

30.11.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 1 Aralık 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki ve Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki ve Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile bir araya gelecek. Witek ile görüşmesinden sonra mevkidaşı ile ortak basın toplantısı yapacak olan Şentop, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından da kabul edilecek.

(Varşova)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın Garip Dede Cemevi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

3- AK Parti'nin Meclis Grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/11.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları buluşmasına katılacak.

(Ankara/19.00)

2- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda ilk toplantısını yapacak.

(Ankara/14.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneğinin 26. İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20. Milli Eğitim Şurası Divan Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/18.30)

5- TBMM'den

İYİ Parti'nin Meclis Grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/10.30)

Genel Kurulda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılacak olan Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/16.00)

2- TÜİK, 2020 yılı kültür ekonomisi ve kültürel istihdam istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son gün oturumuna katılacak.

(Riga/Letonya)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Resim Heykel Müzesi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenecek Motivasyon Buluşması etkinliğine katılacak.

(Ankara/14.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'na, Çaykur Rizespor- Ankaraspor, Altınordu-68 Aksaray Belediyespor, Beypiliç Boluspor-52 Orduspor FK, Yılport Samsunspor- Uşakspor, Altaş Denizlispor- Ağrı 1970 Spor, Adanaspor-Kocaelispor, VavaCars Fatih Karagümrük- Sarıyer, Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor FK, Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK, Atakaş Hatayspor- Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/İzmir/13.00/Bolu/Samsun/Denizli/14.00/Adana/İstanbul/15.00/Antalya/17.00/Kayseri/ 19.00/Hatay/21.00)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom-Semt77 Yalovaspor, Büyükçekmece Basketbol- Gaziantep Basketbol ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/17.00/Ankara/17.30/İstanbul/Afyonkarahisar/20.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda, Fenerbahçe Safiport, Rusya'nın Dynamo Kursk takımını konuk edecek, Galatasaray, deplasmanda İtalya'nın Beretta Famila Schio takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Schio/21.30)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarda son hafta maçları başlayacak. D Grubu'nda Nesibe Aydın, Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımını konuk edecek.

(Ankara/16.30)

5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Ziraat Bankası, Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını konuk edecek.

(Ankara/19.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu'nda iki Türk ekibi Arkas Spor ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasından ertelenen Araç Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşması oynanacak.

(Kastamonu/17.00)

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Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Polonya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 1 Aralık 2021 - Son Dakika


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