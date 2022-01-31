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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Şubat 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Şubat 2022

31.01.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 1 Şubat 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

MHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurul, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.45/12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aşılama Protokolü"ne ve "Tarım 4.0 Kapsamında Ulusal E-Tarım Stratejisi Lansman Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00-14.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dünya Gümrük Günü Kutlama Programı ve Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası Takdim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Ayvacık- Küçükkuyu Yolu T-2 Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak.

(Çanakkale/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek.

(Moskova)

2- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'yı ziyaret edecek.

(Kiev)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransa'nın LDLC Asvel Villeurbanne takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki ikinci maçında Darüşşafaka, Volkswagen Arena'da İtalya'nın Nutribullet Treviso takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın çeyrek final rövanşında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın CSM Lugoj takımına konuk olacak.

(Lugoj/19.30)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasından ertelenen Bingöl Solhanspor- Sorgun Belediyespor maçı yapılacak.

(Bingöl/16.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 13. haftası Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00)

6- Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(Ankara/10.00)

***

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CHP Genel Başkanı, İstanbul, Ankara, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 1 Şubat 2022 - Son Dakika


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