GÜNDEM ÖZETİ / 14 Kasım 2019

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valilik ile Belediyeyi ziyaret edecek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.

(Sivas/13.00/13.30/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Ticaret Odası Aylık Olağan Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/16.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Aydın Üniversitesinde " Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konferansına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 bütçesiyle 2018 kesin hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısı ile "Ege Ekonomik Forum 2019"a katılacak.

(Ankara/10.00/İzmir/14.30)

2- TÜİK, eylül ayı Sanayi Üretim Endeksi ile ekim ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek toplantısına katılacak.

(Washington)

2- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler takip edilecek.

(Bogota)

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

5- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'da Dünya Dini Liderler Zirvesi'ne katılacak.

(Bakü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Alsancak ve Göztepe stadyumlarında incelemede bulunacak.

(İzmir/11.30/12.30)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 7 maçla başlayacak.

H Grubu lideri Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda İzlanda'yı konuk edecek.

Ay-yıldızlı ekip beraberlik halinde bile bitime bir maç kala EURO 2020'ye katılmayı garantileyecek.

(İstanbul/20.00)

3- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

(Belgrad/19.00)

4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Zenit'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

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