GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz şehitlerinden Astsubay Ömer Halisdemir'in hayatının anlatıldığı "Ben Ömer" isimli belgeselin özel gösterimine katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenecek "Beşinci Yılında 15 Temmuz" konulu çevrim içi sempozyuma iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İstanbul 2 Nolu Barosu ve Türkiye Hukuk Platformu iş birliği, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta düzenlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecek Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Atama Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek Müsilaj Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak. Kurum, daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Marmara Denizine, Kalkan ve Levrek Balıkları Bırakılması ve Yenikapı Balıkçı Barınağı ve Çevresinde Müsilaj İncelemesi"ne de iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/15.00/16.00)

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı'na katılacak.

(Ankara/13.00)

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret edecek, Türk Eğitim Sen tarafından Ulus'taki 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında düzenlenecek "2. Maarif Kongresi"ne iştirak edecek.

(TBMM/09.30/Ankara/10.30)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(13.00)

7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti heyetinin Karadeniz bölgesi ziyaretleri öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

(Ordu/09.30)

8- TBMM'den

Genel Kurulda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

AK Parti ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/14.00/11.45/10.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ürün İhtisas Borsasının (TÜRİB) tarımsal ürün endekslerini yayımlamaya başlaması dolayısıyla düzenlenen tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman iş insanları ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Berlin)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu açılış törenine iştirak edecek.

(Bartın/15.00)

4- TÜİK, haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamaları açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli ABD doları cinsi devlet tahvili ile kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

6- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "Gençler Asla Unutmaz" programına katılacak.

(İstanbul/21.00)

2- Futbolda TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu fikstürü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

(İstanbul/15.00)

3- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve futbol takımı antrenörü Volkan Demirel, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.15)

4- TFF'nin Riva Tesisleri'nde kamp yapan Trabzonspor, Ümraniyespor'la hazırlık maçında karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

5- Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabı Muret - Saint-Lary-Soulan (178,4 kilometre) arasında koşulacak.

6- Türk Milli Takımlarının da katıldığı 2021 Erkekler ve Kadınlar Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Bulgaristan'da sürecek. Türkiye A Grubu'nda erkeklerde 2 (10.00 İspanya, 16.00 Norveç), kadınlarda 3 (10.00 Ukrayna, 14.00 İspanya, 18.00 Bulgaristan) maça çıkacak.

(Varna)

7- FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challenger Turnuvası C Grubu maçları Konya'da sürecek. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, turnuvada ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Konya/18.00)

8- Voleybolda FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde sürecek. Türkiye, G Grubu'nda 2. etap ikinci maçında Tayland ile karşılaşacak.

(Rotterdam/19.30)

9- Voleybolda CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'da Türkiye 1. Grup'taki dördüncü maçında ev sahibi Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

(Tiran/16.00)

10- 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki dördüncü maçında Macaristan ile karşılaşacak.

(Nyiragyhaza/21.00)

11- UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

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