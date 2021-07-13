Üye Girişi
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2021

13.07.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz şehitlerinden Astsubay Ömer Halisdemir'in hayatının anlatıldığı "Ben Ömer" isimli belgeselin özel gösterimine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz şehitlerinden Astsubay Ömer Halisdemir'in hayatının anlatıldığı "Ben Ömer" isimli belgeselin özel gösterimine katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenecek "Beşinci Yılında 15 Temmuz" konulu çevrim içi sempozyuma iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İstanbul 2 Nolu Barosu ve Türkiye Hukuk Platformu iş birliği, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta düzenlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecek Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Atama Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek Müsilaj Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak. Kurum, daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Marmara Denizine, Kalkan ve Levrek Balıkları Bırakılması ve Yenikapı Balıkçı Barınağı ve Çevresinde Müsilaj İncelemesi"ne de iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/15.00/16.00)

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı'na katılacak.

(Ankara/13.00)

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret edecek, Türk Eğitim Sen tarafından Ulus'taki 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında düzenlenecek "2. Maarif Kongresi"ne iştirak edecek.

(TBMM/09.30/Ankara/10.30)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(13.00)

7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti heyetinin Karadeniz bölgesi ziyaretleri öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

(Ordu/09.30)

8- TBMM'den

Genel Kurulda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

AK Parti ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/14.00/11.45/10.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ürün İhtisas Borsasının (TÜRİB) tarımsal ürün endekslerini yayımlamaya başlaması dolayısıyla düzenlenen tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman iş insanları ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Berlin)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu açılış törenine iştirak edecek.

(Bartın/15.00)

4- TÜİK, haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamaları açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli ABD doları cinsi devlet tahvili ile kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

6- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "Gençler Asla Unutmaz" programına katılacak.

(İstanbul/21.00)

2- Futbolda TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu fikstürü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

(İstanbul/15.00)

3- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve futbol takımı antrenörü Volkan Demirel, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.15)

4- TFF'nin Riva Tesisleri'nde kamp yapan Trabzonspor, Ümraniyespor'la hazırlık maçında karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

5- Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabı Muret - Saint-Lary-Soulan (178,4 kilometre) arasında koşulacak.

6- Türk Milli Takımlarının da katıldığı 2021 Erkekler ve Kadınlar Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Bulgaristan'da sürecek. Türkiye A Grubu'nda erkeklerde 2 (10.00 İspanya, 16.00 Norveç), kadınlarda 3 (10.00 Ukrayna, 14.00 İspanya, 18.00 Bulgaristan) maça çıkacak.

(Varna)

7- FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challenger Turnuvası C Grubu maçları Konya'da sürecek. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, turnuvada ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Konya/18.00)

8- Voleybolda FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde sürecek. Türkiye, G Grubu'nda 2. etap ikinci maçında Tayland ile karşılaşacak.

(Rotterdam/19.30)

9- Voleybolda CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'da Türkiye 1. Grup'taki dördüncü maçında ev sahibi Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

(Tiran/16.00)

10- 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki dördüncü maçında Macaristan ile karşılaşacak.

(Nyiragyhaza/21.00)

11- UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Ömer Halisdemir, Mustafa Şentop, 15 Temmuz, Astsubay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolara dert yandı 00:51 Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolara dert yandı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı 00:07 Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi 23:36 Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı 23:21 Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz 21:27 Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı 20:30 Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı
Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi 20:02 Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor 19:13 Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı         
00:53
6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi 6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi         
00:28
İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı         
00:02
Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi         
23:31
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu         
21:03
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti         
16:33
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!         
13:02
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 03:59:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement