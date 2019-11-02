GÜNDEM ÖZETİ / 2 Kasım 2019

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları ile buluşma programına katılacak.

(Batman/13.45/17.30/18.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uşak Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Özel Kanyon Koleji Dr. Asım Taşer Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi ve Ortaokulu açılışına katılacak. Kurtulmuş, Korel Hotel'de düzenlenecek AK Parti Afyonkarahisar Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Uşak/11.30/13.00/Afyonkarahisar/16.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen İYİ Parti İkinci Yıl Kutlama Resepsiyonu'na katılacak.

(İstanbul/19.00)

EKONOMİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak.

(Denizli/11: 30)

3- Milli haberleşme uydusu Türksat 6A paneli, ATO Congresium, Angora A salonunda gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00)

4- Ticaret Bakanlığı tarafından ekim ayı Dış Ticaret Veri Bülteni yayımlanacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tayland'da 35. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Bangkok)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı", Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılacak.

(İstanbul/12.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara 75. Yıl Hipodromu'unda 81. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu'nu izleyecek.

(Ankara/16.00/16.30)

2- Süper Lig'de 10. haftaya İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir, Antalyaspor-Beşiktaş, Trabzonspor-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/15.00/Antalya/17.30/20.00/Trabzon/17.30)

3- TFF 1. Lig'de 10. hafta Hatayspor-Altay, Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Adanaspor-Boluspor, Akhisarspor-Adana Demirspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Hatay/14.00/İzmir/Adana/16.30/Manisa/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftaya Beşiktaş Sompo Sigorta-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka-Türk Telekom, TOFAŞ-Galatasaray Doğa Sigorta, OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol karşılaşmalarıyla başlanacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.15/Bursa/17.30/Ankara/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/15.15/Adana/16.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasına PTT-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yollar-Karayolları, VakıfBank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/16.00/17.30/19.30)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.

8- TFF 3. Lig'de 11. haftanın ilk maçında 2. Grup'ta Karşıyaka ile Elazığ Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/13.30)

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