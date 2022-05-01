GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2022

01.05.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2022

Ramazan Bayramı kutlanıyorİslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.

6 Nisan 1920

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılacak.

(Ankara/06.20)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Sultan Selim Camisi'nde kılacak, Mevlana Kültür Merkezi'nde bayramlaşma törenine katılacak ve şehit ailesi ziyaretinde bulunacak.

(Konya/06.25-11.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altınpark'ta düzenlenecek "Bayram Sofrası" programına iştirak edecek.

(Ankara/08.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 15 Temmuz ve Demokrasi Meydanı'nda bayramlaşma programına katılacak.

(Rize/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bağcılar ile Bahçelievler Belediyesinin bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/13.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valilik'te bayramlaşma törenine katılacak.

(Adana/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Süleymaniye Camisi'nde hutbe irat edecek, bayram namazı kıldıracak.

(İstanbul/06.34)

SPOR

1- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor eşleşmesinin ilk maçı yapılacak.

(Mersin/18.00)

2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off final etabının ikinci maçında Ziraat Bankkart ve Halkbank, 3-4'üncülük mücadelesinin ikinci maçında ise Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00/İzmir/15.00)

3- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 29. hafta Manisa Büyükşehir Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Manisa/17.30)

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Mansur Yavaş: Mutlu, Sağlıklı, Huzurlu Günler Umuduyla Ramazan Bayramı'mız Mübarek Olsun Mansur Yavaş: Mutlu, Sağlıklı, Huzurlu Günler Umuduyla Ramazan Bayramı'mız Mübarek Olsun Beypazarı'nın meşhur sarması ustasının elinden böyle yapılıyor Beypazarı'nın meşhur sarması ustasının elinden böyle yapılıyor

Ramazan Bayramı, Bayram, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2022 - Son Dakika


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