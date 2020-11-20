GÜNDEM ÖZETİ / 21 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Kasım 2020

20.11.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Kasım 2020, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bakırköy ve Fatih ilçe kongrelerine katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bakırköy ve Fatih ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/15.00/17.00)

2- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Afyonkarahisar 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/12.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Gar Tramvay Hattı'nın temel atma törenlerinde yer alacak, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Kayseri/12.00-14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 4'üncü alışveriş merkezi kütüphanesi olarak okurlarıyla buluşacak Akyaka Park AVM Kütüphanesi'nin açılışını yapacak.

(İstanbul/13.30)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde 20.00'de başlayacak ve yarın 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın büyük erkekler flöre madalya törenine katılacak.

(Ankara/13.45)

2- Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi başlayacak, Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş-Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği- Fenerbahçe ve Yukatel Denizlispor- Gaziantep FK maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Ankara/Denizli/16.00)

3- TFF 1. Lig'in 10. haftası Altınordu- İstanbulspor, Beypiliç Boluspor- Ankaraspor, Bursaspor- Adanaspor, Giresunspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/Bolu/13.30/Bursa/16.00/Giresun/19.00)

4- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun aylık olağan toplantısı çevrim içi yapılacak.

(İstanbul/12.30)

5- Türk milli takımlarının da mücadele ettiği Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota veren Avrupa Judo Şampiyonası, Çekya'da sona erecek.

(Prag/12.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası OGM Ormanspor- Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Galatasaray- Türk Telekom ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Aliağa Petkimspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/İzmir/15.15/İstanbul/17.30/Muğla/20.00)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası Samsun Canik Belediyespor-OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare- Bellona Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor, İzmit Belediyespor-Galatasaray ve Fenerbahçe Öznur Kablo-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.

(Samsun/13.00/Elazığ/14.00/Mersin/15.00/Kocaeli/15.15/İstanbul/17.30)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Arhavi Voleybol- Tokat Belediye Plevne, Bursa Büyükşehir Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Artvin/13.00/Bursa/Yozgat/16.00)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında VakıfBank- Türk Hava Yolları, Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.00/17.00)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yalıkavakspor'u konuk edecek.

(İzmir/17.00)

11- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turunda Kastamonu Belediyespor, tek maç eleme usulüyle oynanacak karşılaşmada Macaristan'ın DVSC Schaeffler takımını ağırlayacak.

(Kastamonu/13.00)

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Bakırköy, AK Parti, Nisan, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 21 Kasım 2020 - Son Dakika


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