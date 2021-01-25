GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ocak 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ocak 2021

25.01.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ocak 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Açılış Programı'na çevrim içi katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Açılış Programı'na çevrim içi katılacak.

Şentop, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan'ı ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/11.30/14.00/16.00)

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Sosyal Atama Töreni"ne katılacak.

(Ankara/13.30)

2 - TBMM'den

Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi ile TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı tezkeresi görüşülecek.

Dijital Mecralar Komisyonunda, sosyal mecralarda son günlerde yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Dışişleri Komisyonunda, uluslararası anlaşmalar görüşülecek.

(TBMM/15.00/15.00/15.30/

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı"na video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak ve Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile makamında görüşecek.

(Ankara/15.00/18.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansman Programı kapsamında iki değişim ve geri alım ihalesi yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansı'na katılacak.

2- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 5'inci turu Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürecek.

(Cenevre)

3- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları çevrim içi devam edecek.

(Davos)

4- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Giresun heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Alexandru Epureanu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, çarşamba günü yapacakları 2020 TFF Süper Kupa maçı öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ortak basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/19.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını, Fenerbahçe Beko ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İsrail'in Maccabi Playtika Tel-Aviv ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00/21.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıkmayı garantileyen Türk Telekom, G Grubu'ndaki son maçında Bosna Hersek ekibi Igokea'yı konuk edecek.

(Ankara/20.30)

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yeni sezon mücadelesi başlayacak. D Grubu karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Beşiktaş, ilk maçında Romanya'nın CSM Oradea takımıyla karşı karşıya gelecek; grubun diğer maçında Rumen ekip CSU Sibiu ile Bulgaristan'dan Balkan Basket karşılaşacak.

(İstanbul/18.00/15.00)

6- Misli.com 2. Lig gruplarında 2020-2021 sezonunun 2. yarısı, 20. hafta maçlarıyla başlayacak; Beyaz Grup'ta tek karşılaşma oynanacak.

7- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu ikinci etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, Belçika'nın Lindemans takımıyla karşılaşacak.

(Belchatow/20.00)

8- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunun Fransa'da düzenlenen B Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe Opet, ev sahibi Nantes'le karşı karşıya gelecek.

(Nantes/20.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasından ertelenen 1 maç yapılacak.

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Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ocak 2021 - Son Dakika


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