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GÜNDEM / 24 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 24 Ekim 2021

24.10.2021 08:57
GÜNDEM / 24 Ekim 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mobilyacı esnafı ile buluşacak, Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne ve Türkiye Muhtarlar Buluşması'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mobilyacı esnafı ile buluşacak, Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne ve Türkiye Muhtarlar Buluşması'na katılacak.

(İzmir/11.00/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla bir araya gelecek, Gençlerle Buluşma programına katılacak.

(Van/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yarının Sultanları" programına, Valilik ziyaretinde İl Değerlendirme Toplantısı'na katılıp AK Parti İl Başkanlığı ile Turgut Reis Yurdu'nu ziyaret edecek, Milas Spor Salonu inşaatı ile yapımı tamamlanan Bodrum Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde incelemede bulunacak.

(Muğla/11.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasına VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor- Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Antalya/Sivas/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 10. haftası Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Balıkesirspor- Bursaspor ve Kocaelispor- Gençlerbirliği maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.30/Balıkesir/16.00/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Semt77 Yalovaspor- Beşiktaş Icrypex, Aliağa Petkimspor- Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçları yapılacak.

(Yalova/13.00/İzmir/15.30/Denizli/18.00) (Fotoğraflı)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 4. haftaya 3 maçla devam edilecek.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Antalya 07 Basket- Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması oynanacak.

(Antalya/14.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta- Bingöl Solhanspor, Halkbank- Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, Yeni Kızıltepespor-Ziraat Bankkart ve Sorgun Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Ankara/14.00/İzmir/Bursa/15.00/Mardin/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 5. maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda İsveç'in Savehof takımıyla karşılaşacak.

(Partille/17.00)

8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanşında Yalıkavakspor, deplasmanda Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla karşılaşacak.

(Budapeşte/19.00)

9- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Beşiktaş, İsrail'in Holon Yuvalim takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın AESH Pylea takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.00)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı ABD Grand Prix'si koşulacak.

(Austin/22.00)

12- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı İtalya Grand Prix'si yapılacak.

(Rimini/15.00)

13- UCI BMX Dünya Kupası'nın 5 ve 6. ayak organizasyonu tamamlanacak.

(Sakarya) (Fotoğraflı)

14- Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ile Türkiye Bilardo Federasyonunun olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Katılım sigortacılığında yeni kurulacak şirketlerin eli kulağında

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy:

"Katılım sigortası sunan şirketlerin yanı sıra yerli ve yabancı gruplardan yeni katılım şirketi kuruluş başvuruları almaya başladık. 2022 yılında yeni katılım şirketlerimizi peyderpey duymaya başlayacaksınız. Mevcut durumda pencere usulüyle faaliyet gösteren 4 şirketin katılım esaslı sigorta şirketi kurma yönündeki ruhsat çalışmaları ile ilgili süreç başlamış olup halihazırda devam etmektedir"

"Yılbaşında Bireysel Emeklilik Fon Alım-Satım Platformu'nun (BEFAS) kapsamı daha da genişleyecek ve OKS de dahil olacak"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

2- Sokaktan kurtardığı onlarca hayvan rahat yaşasın diye şehirden köye taşındı

Mert Akkök, Tuzla'ya bağlı bir köydeki 2 dönümlük arazide, tamamını sokakta yaralı halde bulduğu köpek, at, kaz, martı ve kedilerle birlikte mutlu bir yaşam sürüyor

İşten ayırdığı zamanının büyük bölümünü, "terk edilmiş ailem" dediği 70'ten fazla hayvanın bakımına ayıran Akkök'ün sahiplendiği hayvanların kimisinin gözü görmüyor, kimisinin ayağı veya kanadı yok, kimisi de kanser.

Akkök:

"Hayvanlarım için konforumdan vazgeçtim. Ama razıyım. Hayvanlarım burada çok rahat"

"Onlarla beraber sabahları yürüyüşe çıkıyorum, oyunlar oynuyorum, yalnızken sohbet ediyorum. Şömine başında sohbet etmek, oturup çay, kahve içmek benim için çok keyifli oluyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

3- İkinci el online oto pazarında satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi

Eylülde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında fiyatlar bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,6 artarken, fiyat artışı sene başından bu yana ise yüzde 8,4 olarak belirlendi

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

***

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Açılış Töreni, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 24 Ekim 2021 - Son Dakika


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