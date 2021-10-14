Üye Girişi
Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

14.10.2021 22:17
Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 461 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,18 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 113 milyon 418 bin 257'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 234 bin 957 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahada üstün başarısını kanıtlayan yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip oldu 00:33 Sahada üstün başarısını kanıtlayan yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip oldu Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen 'Vampir' seri katil hapisten kaçtı 22:33 Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen 'Vampir' seri katil hapisten kaçtı Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti 21:22 Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak 19:31 İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti 18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak 17:52 Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak
Zehra Güneş, 17:10 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta 16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta

Son Dakika Haberleri
18:44 Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu
18:41 İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti: Yetki istedim verilmedi
18:40 Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
18:27 Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu
18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti
18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
17:55 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük
17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına kadar artırma yetkisi verildi Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına kadar artırma yetkisi verildi         
00:34
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi         
21:54
Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi         
20:55
Meteoroloji'den İstanbul için kara kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Meteoroloji'den İstanbul için kara kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
18:55
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Yunan- ABD görüşmesinde Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde         
17:29
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 04:35:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement