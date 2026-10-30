Hayatı diğer insanlardan çok farklı! Ama o halinden memnun

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Mikel Ruffinelli, sıra dışı vücut ölçüleriyle uluslararası basının ilgisini çekti.

2013 yılında geniş kalça çevresiyle dünya rekoru haberlerine konu olan Ruffinelli'nin kalça çevresinin yaklaşık 244 santimetre olduğu belirtildi. Boyu yaklaşık 163 santimetre olan kadının kilosu ise o dönem 190 kilogram civarında ölçüldü.

Ruffinelli, dünyanın en geniş kalçalarına sahip kadınlarından biri olarak tanınırken, vücut ölçüleri nedeniyle günlük yaşamını bazı özel düzenlemelerle sürdürdüğünü anlattı.

UÇAKTA TEK KOLTUĞA SIĞAMIYOR

Ruffinelli'nin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri ulaşım.

Amerikalı kadın, uçak ve tren yolculuklarında tek koltuğa sığamadığını, bu nedenle iki koltuk satın almak zorunda kaldığını açıkladı.

İki koltuk için ödeme yapmanın seyahat masraflarını artırdığını belirten Ruffinelli, toplu taşıma araçları yerine daha geniş bir araç kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

Günlük ulaşımını kolaylaştırmak için büyük bir araç kullanan kadın, dar alanlarda hareket etmekte zorlandığını da dile getirdi.

BAZI KAPILARDAN YAN DÖNEREK GEÇİYOR

Sıra dışı ölçüleri nedeniyle Ruffinelli'nin günlük yaşamında karşılaştığı zorluklar yalnızca ulaşım araçlarıyla sınırlı değil.

Dar kapılardan geçerken yan dönmek zorunda kaldığını anlatan kadın, bazı oturma alanlarının da kendisi için uygun olmadığını ifade etti.

Evinde daha dayanıklı ve geniş oturma alanlarına ihtiyaç duyduğunu belirten Ruffinelli, dışarıda yemek yiyeceği zaman da oturma düzenini önceden kontrol ettiğini söyledi.

KIYAFETLERİNİ ÖZEL DİKTİRİYOR

Ruffinelli'nin en çok zorlandığı konulardan biri de kıyafet alışverişi.

Standart mağazalarda vücut ölçülerine uygun giysi bulmakta güçlük çektiğini belirten Amerikalı kadın, özellikle iç çamaşırlarını ve bazı kıyafetlerini özel olarak diktirdiğini anlattı.

Ancak bu durumun giyim tarzından vazgeçmesine neden olmadığını söyleyen Ruffinelli, kendisini iyi hissettiren kıyafetleri tercih etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

"HER GİTTİĞİM YERDE DİKKAT ÇEKİYORUM"

Ruffinelli, farklı vücut ölçülerinin insanların ilgisini çektiğini ve sokakta zaman zaman rahatsız edici davranışlarla karşılaştığını anlattı.

Bazı kişilerin kendisinin fotoğrafını çektiğini, bazılarının ise görünümü hakkında olumsuz yorumlar yaptığını belirten kadın, yıllar içinde bu durumla baş etmeyi öğrendiğini söyledi.

Geçmişte vücut ölçüleri nedeniyle kendisini rahatsız hissettiğini ifade eden Ruffinelli, zamanla görünümünü kabullendiğini ve artık saklanma ihtiyacı duymadığını dile getirdi.

DÖRT ÇOCUKTAN SONRA VÜCUT ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİ

Dört çocuk annesi Ruffinelli, gençlik yıllarında bugünkü vücut ölçülerine sahip olmadığını anlattı.

İlk çocuğunu dünyaya getirdikten sonra kilo almaya başladığını söyleyen kadın, sonraki doğumlarının ardından kalça çevresinin daha da genişlediğini belirtti.

Ailesindeki kadınların da geniş kalça yapısına sahip olduğunu ifade eden Ruffinelli, vücut özelliklerinde genetik faktörlerin etkili olduğunu düşündüğünü söyledi.

Estetik operasyon geçirdiği yönündeki iddiaları da reddeden kadın, görünümünün doğal olduğunu savundu.

EŞİNDEN TAM DESTEK

Ruffinelli'nin eşi Reggie Brooks da yaptığı açıklamalarda eşinin görünümünden memnun olduğunu belirtti.

Eşini yalnızca fiziksel özellikleri nedeniyle değil, kişiliği nedeniyle de sevdiğini anlatan Brooks, insanların olumsuz yorumlarına karşı Ruffinelli'yi desteklediğini ifade etti.

Dört çocuk annesi kadın, ailesinden gördüğü desteğin kendisine güven verdiğini söyledi.

BÜYÜK BEDEN MODELLİĞİ YAPTI

Sıra dışı görünümü Ruffinelli'ye modellik alanında da fırsatlar sundu.

Büyük beden modelliği yapan Amerikalı kadın, çeşitli fotoğraf çekimlerinde yer aldı.

Ruffinelli, farklı vücut tiplerine sahip kadınların da kendilerini özgüvenli hissedebileceğini göstermek istediğini belirtti.

"VÜCUDUMU DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYORUM"

Geçmişte kilo vermek için çeşitli yöntemler denediğini anlatan Ruffinelli, daha sonra mevcut görünümünü benimsediğini söyledi.

Günlük yaşamında karşılaştığı güçlüklere rağmen kendisini olduğu gibi kabul ettiğini ifade eden kadın, başkalarının yorumlarının hayatını belirlemesine izin vermek istemediğini vurguladı.

Ruffinelli'nin açıklamaları, farklı vücut ölçülerine sahip kişilerin günlük yaşamda karşılaştığı ulaşım, giyim ve erişilebilirlik sorunlarını da yeniden hatırlattı.