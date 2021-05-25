HSK kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti (2) - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamesiyle Abdurrahim Alan Zonguldak, Kurtca Eker Aydın, Mustafa Çelenk Diyarbakır, Hüseyin Tuncel Erzurum, Ahmet Çelikkol Trabzon, Burhan Bölükbaşı Denizli ve Osman Köse de Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Kurulun internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekillliğine, Zonguldak Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına, Tire Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına, Soma Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş Söke Cumhuriyet Başsavcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına, Suruç Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcıvekili Enver Eroğlu da Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Kararnameyle ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekillerinden Ali Kuşçuoğlu ile Bülent Kayaş Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Savcı Erkan Yüksel ile FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturmasına bakan savcı Murat Özcan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

Ayrıca, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davalar ile Rus Büyükelçi Karlov suikastı davasını hükme bağlayan heyetin başkanı olan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hikmet Erdoğan da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyesi oldu.

(Bitti)