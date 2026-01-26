İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu - Son Dakika
Yaşam

İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
26.01.2026 17:30
İBB dosyasında ismi geçen ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan profesyonel voleybolcu Derya Çayırgan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hakkındaki iddialara yanıt verdi. İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi, para alışverişinde bulundu mu? Çayırgan, kamuoyunda merak edilen tüm konulara açıklık getirdi.

İBB dosyasında ismi geçen ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan profesyonel voleybolcu Derya Çayırgan, son günlerde sosyal medya platformlarında ve bazı mecralarda hakkında dolaşıma sokulan iddialara yönelik kapsamlı bir yazılı basın açıklaması yayımladı.

BU ZAMANA KADAR NEDEN SESSİZ KALDI?

Çayırgan, söz konusu iddiaların tamamının "ahlak dışı, haysiyet kırıcı ve kişilik haklarını açıkça hedef alan nitelikte" olduğunu belirterek, hem şahsının hem de ailesinin bu süreçten derin şekilde etkilendiğini ifade etti. Sessizliğini, kamuoyunda yanlış bir kanaat oluşmasını engellemek ve şahsi onurunu korumak amacıyla bozduğunu dile getiren sporcu, tüm iddialara karşı hukuki yollara başvurduğunu duyurdu.

İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İMAMOĞLU'NDAN PARA ALDI MI?

Derya Çayırgan, kamuoyunda geniş yankı bulan Ekrem İmamoğlu ile ilgili para alışverişi ve özel hayat iddialarını kesin bir dille reddetti. "Ben kimseden, hiçbir siyasetçiden ve özellikle Ekrem İmamoğlu'ndan 50.000 Euro veya herhangi bir para almadım" diyerek bu yöndeki söylemlerin tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, kendisinin Ekrem İmamoğlu ile "özel bir ilişkim olduğu veya sevgilisi olduğum" yönündeki iddiaların tamamının iftira olduğunu savunan voleybolcu, uzun yıllardır devam eden profesyonel sporculuk kariyeri boyunca elde ettiği gelirlerin ve sponsorluk anlaşmalarının kendi finansal düzenini oluşturduğunu, bu tür dış kaynaklı paralara ihtiyaç duymadığını kamuoyuyla paylaştı.

İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

GELİR TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir profesyonel voleybol sahalarında boy gösterdiğini hatırlatan Çayırgan; Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüplerde elde ettiği Avrupa şampiyonlukları ve derecelerine dikkat çekti. Savcılık ifadesinde gelir durumuyla ilgili sorulara da yanıt verdiğini belirten sporcu, şu anki tek düzenli kazancının yaklaşık 40.000 TL seviyesindeki kira geliri olduğunu açıkladı. Profesyonel kariyerine aynı tempoda devam etmesi halinde aylık kazancının piyasa koşullarına göre "1 milyon TL'ye yakın seviyelerde" olması bekleneceğini hatırlatan Çayırgan, mevcut birikimlerinin kendi emeği ve alın teriyle elde edildiğinin altını çizdi.

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

ÖZEL JETE BİNDİ Mİ?

Sosyal medyada yer alan "özel jet" uçuşları ve kentsel dönüşümle ilgili iddialara da açıklık getiren Çayırgan, "Ben hiçbir jete binmedim; bahsedilen uçuşlarda da yer almadım" diyerek bu durumun resmî havacılık kayıtlarıyla kolaylıkla ispatlanabileceğini bildirdi. Bahçelievler'deki evlerinin kentsel dönüşüm sebebiyle değil, 2023 yılı Nisan ayında yan binadaki ağır hasar sonucu mühürlenmesi nedeniyle yıkıldığını belirten sporcu, binanın eşyalarıyla birlikte yıkıldığını ve bu süreçte kendisi gibi birçok mağdura destek sağlandığını aktardı. Ayrıca olayın yaşandığı tarihte maç programı nedeniyle İstanbul dışında olduğunu ifade ederek, kendisine sağlanan özel bir imtiyazın söz konusu olmadığını savundu.

İşte Derya Çayırgan'ın açıklamaları;

Son günlerde şahsımla ilgili olarak sosyal medya platformlarında ve bazı mecralarda, gerçek dışı, mesnetsiz ve tamamen hayal ürünü iddialar dolaşıma sokulmaktadır.

Söz konusu iddiaların tamamı ahlak dışı, haysiyet kırıcı ve kişilik haklarımı açıkça hedef alan niteliktedir. Bu nedenle hem şahsım hem de ailem bu süreçten derin şekilde etkilenmiştir. Bununla birlikte, yıllardır emek vererek inşa ettiğim hayatım ve mesleki kariyerim hakkında kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılması nedeniyle, ilk kez yazılı bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Bu noktada, "neden bugüne kadar açıklama yapmadınız?" sorusu yöneltilebilir. Bu hususu da açıkça ifade etmek isterim: Kamuoyuna servis edilen bu senaryolarda benim dışımda da pek çok isme yer verilmekte, bu iddialar çeşitli kişi ve çevrelerle ilişkilendirilerek yayılmaktadır. Bu nedenle bir süre, adı geçen diğer kişilerin açıklama yapmasını bekledim. Ancak herhangi bir açıklama yapılmaması ve bu sessizliğin, beni sevenlerin ve kamuoyunun zihninde gerçeğe aykırı bir kanaat oluşturma ihtimali sebebiyle, kişisel onurum ve itibarım adına açıklama yapmak zorunlu hâle gelmiştir.

1) PARA İDDİASI TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR

Öncelikle ve özellikle belirtmek isterim ki; Ben kimseden, hiçbir siyasetçiden ve özellikle Ekrem İmamoğlu'ndan 50.000 Euro veya herhangi bir para almadım. Bu yöndeki iddialar tamamen asılsızdır.

Ben uzun yıllardır profesyonel sporculuk yapan biriyim. Kulüp gelirlerim ve primlerim yanında, sponsorluk ve reklam iş birliklerim de olmuştur. Bu çerçevede hesabımda belirli tutarlarda para giriş-çıkışı olması, mesleğimin ve gelir düzenimin doğal bir sonucudur. Bu nedenle iddia edildiği şekilde herhangi bir kişiden veya siyasetçiden para aldığım doğru olmadığı gibi, buna ihtiyaç duymamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır.

İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

2) İMAMOĞLU İLE AŞK YAŞADI MI?

Ayrıca, benim Ekrem İmamoğlu ile "özel bir ilişkim olduğu" veya "sevgilisi olduğum" yönündeki iddiaların da tamamı iftiradır. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu olmamıştır.

3) MESLEKİ GEÇMİŞİM VE BAŞARILARIM

Yaklaşık 20 yılı aşkın profesyonel spor yaşamım boyunca farklı kulüplerde forma giydim ve önemli sportif başarılar elde ettim. Galatasaray'da Avrupa ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi'nde dördüncülük; Fenerbahçe'de Türkiye ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğu; Çanakkale'de ligi 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edilmesi ve Adana'da takımın Sultanlar Ligi'ne çıkarılması bu başarıların yalnızca bir kısmıdır. Üniversite dönemimde de Avrupa şampiyonlukları yaşadım ve bu başarılar kapsamında ödüllendirildim.

4) GELİRİM, MAL VARLIĞIM VE BİRİKİMLERİM

Bu süreçte kazandığım gelirlerle hayatımı kurdum. Gelirlerim kimi zaman banka üzerinden, kimi zaman sporun çalışma koşulları gereği elden gerçekleşen ödeme ve primler şeklinde olmuştur.

Gerek benim banka hesap hareketlerim gerekse benim gibi profesyonel sporcuların emsal gelir düzeyleri incelendiğinde, olağan bir kazanç ve birikim düzenine sahip olduğum açıkça görülecektir.

Ben hiçbir zaman "lüks bir hayat" peşinde olmadım; aksine yıllarca biriktirdim ve yatırım yaptım. Altın, döviz, vadeli hesap gibi yöntemlerle tasarruf ederek birikim oluşturdum.

Ayrıca İstanbul dışında forma giydiğim tüm kulüpler konaklama imkânı sağlamış; ev, faturalar ve temel giderlerim kulüpler tarafından karşılanmıştır. Bu nedenle kişisel harcamalarım sınırlı kalmış, kazandığım gelirleri biriktirme ve yatırıma yönlendirme imkânım olmuştur.

Örnek vermek gerekirse; ilk aracımı 2012 yılında aldım. 2016 yılında Çanakkale'den ayrılırken bir arsa yatırımı yaptım. Yine 2016 yılında Halkbank'ta oynadığım dönemde bahse konu aracı satın aldım. 2019 yılında Fikirtepe'deki evimi, Halkbank'tan kredi kullanmak suretiyle ve kendi birikimlerimle edindim. 2023 yılında aldığım konutu da tamamen birikimlerimle aldım. 2025 yılında aracımın bir üst modelini satın aldım; mevcut aracımı daha önce aldığım yere satarak üzerine ekleme yaptım ve bu şekilde yenisini aldım. 2025 yılı Ekim ayında ise çalışmadığım bir dönemde oluşan nakit ihtiyacı nedeniyle arsamı sattım.

5) KENTSEL DÖNÜŞÜM/ EVİMİZİN YIKILMASI HAKKINDA

Bahçelievler'deki evimiz kentsel dönüşüm süreci nedeniyle yıkılmamıştır. 2023 yılı Nisan ayında Akşam saatlerinde yan binamızın kolonlarında meydana gelen ağır hasar nedeniyle bina ve çevresindeki yapılar mühürlenmiştir. Söz konusu bina eşyalar içerideyken yıkılmış; bu süreçte bizim binamız da zarar görmüştür. Bu süreçte yalnızca bize değil, aynı durumdan etkilenen birçok kişiye de destek sağlanmıştır. Ayrıca bu olayın yaşandığı dönemde, maç programım nedeniyle İstanbul'da bulunmadığımı da belirtmek isterim.

6) MEVCUT GELİR DURUMUM

Savcılık ifadem sırasında mevcut gelir durumum da sorulmuş; bugün itibarıyla aylık gelirimin yaklaşık 40.000 TL seviyesinde olduğunu ifade etmiş bulunmaktayım. Bu gelir, şu an itibarıyla tek düzenli kazancım olan kira geliridir. Buna karşılık profesyonel spor kariyerime devam ediyor olsaydım, piyasa koşulları çerçevesinde aylık gelirimin 1 milyon TL'ye yakın seviyelerde olması beklenirdi. Özetle; ben hayatım boyunca kendi emeğimle, kendi alın terimle ve dürüst şekilde ayakta durdum.

7) "JET" İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şunu da özellikle belirtmek isterim: İsmimi ilişkilendirdikleri çevreleri ve iddia ettikleri kişileri tanımıyorum. Ayrıca hakkımda ortaya atılan "özel jet" iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Ben hiçbir jete binmedim; bahsedilen uçuşlarda da yer almadım. Bu husus, resmî havacılık kayıtlarıyla açıkça ortaya çıkacaktır.

8) HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

Bu kadar ağır nitelikteki iftiralar karşısında sessiz kalmam mümkün değildir. Bu iddiaları ortaya atanlar ve yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve manevi tazminat davası açılmıştır. Çünkü bu durum yalnızca şahsımı hedef alan bir saldırı değil; aynı zamanda bir kadının emeğine, itibarına ve yaşamına yöneltilmiş açık bir haksızlıktır.

Özellikle belirtmek isterim ki; bu süreci başlatmamın amacı, herkesçe bilinen gerçeklerin hukuk zemininde görünür hâle gelmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesidir. Devletimize ve yargı makamlarına saygım sonsuzdur. Sürecin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağına olan inancım tamdır. Beni yıllardır tanıyan herkes bilir: Ben çalışarak, mücadele ederek bugünlere geldim ve aynı şekilde güçlü durmaya devam edeceğim.

Derya Çayırgan

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Tabi canım biz de yedik 300 defa ekremle konuşmuşsun 500 defa da danışmanı ile konuşmuşsun 423 111 Yanıtla
    murat özdemir murat özdemir:
    Ekosistem 16milyonun üzerinden geçti, bir voleybolcunun lafı bile olmaz. 39 17
    Alper Elma Alper Elma:
    işte bazı samancılar anlamıyor, bir insan niye bu kadar arayıp görüşür, mantık olsa anlarlar 40 14
  • Mustafa Temizer Mustafa Temizer:
    Peki ağzıyla itiraf etiiği otel ziyaretlerine ne diyecek bu sporcu bayan? 309 44 Yanıtla
  • Murat Çolak Murat Çolak:
    Ee şimdi bu karalama kampanyası da geçti sırada ne var?Dinimizde kul hakkına girmek haram değil miydi? 152 138 Yanıtla
    Szka788304 Szka788304:
    Ben sana bir haramdan bahsedeyim belediyeye fatura edilerek bir uçak dolusu insana paris ısmarlamak 9 2
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    16 milyon istanbullu nun hakkı ne olacak 6 2
    seyit ali aydın seyit ali aydın:
    Murat Çolak: Sende inandın öylemiii 1 2
  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Hovardalıkta kural şudur, üstünde yakalansan bile inkar edeceksin, şöyle ki, yani " aaaa kim koydu beni buraya" 227 24 Yanıtla
  • Murat Zor Murat Zor:
    yav he hee 98 44 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
