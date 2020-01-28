İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Elazığ depremi mobese kamerasında

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde deprem anında birçok kişinin panik içinde binalardan açık alanlara kaçması yer aldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin Mobese kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Sarsıntının başlamasıyla birlikte birçok kişinin binalardan açık alanlara doğru panik içinde koştuğu görüldü. Kent merkezinde köftecilerin bulunduğu sokaktaki kameraya, deprem ile birlikte iş yerlerinden koşarak çıkanların sağa sola kaçmaları yansıdı. Sarsıntı ile bir binanın kısmen yıkılmasıyla birlikte sokağın toz duman içinde kaldığı da görüldü. Başka bir görüntüde ise yine binaların sallanması ve bir binanın çatı kısmının çökmesi ile caddenin toz bulutuyla kaplandığı görüldü. Mobese kameralarının da sallandığı deprem sırasında vatandaşların sokaklarda yaşadığı panik, sağa sola kaçmaları saniye saniye görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vatandaşların panik içinde binalardan çıkması

-Panik içinde sağa sola kaçmaları

-Bir binanın çatısının çökmesi

-Yollarda yaşanan panik

-Binaların, kameraların sallanması

GÖRÜNTÜLER YURT SIRASINDAN GEÇİLDİ

Haber: ELAZIĞ,

Haber Kodu : 200128073

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ELAZIĞ merkezde deprem anında düğün salonundaki panik kamerada

Haber Kodu : 200128058

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Kedi- köpek korkusunu, gözleri kapalı besleme yaparak yendiler

OSMANİYE'de kedi, köpek korkusu olan gençler, gözleri kapalı bir şekilde sokak hayvanlarına yaklaşıp, onları besleyerek, korkularını yeniyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbala, sokak hayvanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gençlerle birlikte göz kapalı anlamına gelen 'bird box challenge' yaparak besleme yapan bir ekip kurduklarını söyledi. Laçinbala, "Lise ve üzeri okullarda öğretimine devam eden gençlerimize uyguladığımız bu proje ile köpek korkularını ve hayvana yaklaşma korkularını yenen gençler, sosyal medyalarında yayınlayacakları renkli görüntüler elde ediyor. Günden güne talebin çoğaldığı projemizde 100'e yakın gencimizle beleme yaptık" dedi.

'KORUMAK BOYNUMUZUN BORCU'

Laçinbala, gençlerin hayatları boyunca hiç unutamayacakları bir tecrübeyi bu sayede edindiklerine dikkat çekerek, "Yapılan etkinliklerde; çöplükteki terk edilmiş hayvanlar, dağlık alanlardaki hayvanların yanı sıra, soğuk ve sıcak iklim şartlarından dolayı araçların altına giren kedilere de dikkat çekiyoruz. Sessizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Kediler 6, Köpekler 12 saat aç kalırlarsa ölürler. Bizlere emanet edilen bu canları korumak ve kollamak boynumuzun borcudur. Lütfen sokaklarınıza 1 kap su 1 kap mama koymayı ihmal etmeyin" diye konuştu.

'ARAMIZDAKİ BAĞ KUVVETLENDİ'

Etkinliğe katılan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Asiye Nur Hatipoğlu ise hayatında ilk defa gözleri kapalı köpekleri besleme etkinliği yaptığını belirterek, şunları kaydetti: "Böyle bir şey yapacağım aklıma gelmezdi. Çok heyecanlıydım ve benim için çok değişik bir gün oldu. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmamıştım. Ne kadar sokak hayvanını sevsem de yaklaşırken ister istemez bir tereddüt oluşuyor. Bugün gördüm ki hiçbir şey olmadı, gayet cana yakınlar. Bugün böyle bir şey yaptığım için çok mutluyum, benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Onlarla aramdaki bağ daha da kuvvetlendi, güzel bir etkileşim oldu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gözü kapalı gencin arkadaşları ile kedilerin bulunduğu alana gelmesi

-Gözü kapalı gencin korkma anı

-Mamayı korkarak kaplara koyması

-Gözü kapalı gencin yanına kedinin gelmesi

-Kız öğrencinin gözü kapalı kedileri beslemesi

-Korkularını yenen gencin kedileri beslemesi

-Kedileri besleme sırasında öğrencinin korkması

-Kız öğrencinin köpekleri beslemesi

-Köpekleri sevmesi

-HAYTAP Temsilcisi Ali Laçinbala ile röportaj

-Besleme etkinliğine katılan Asiye Nur Hatipoğlu ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE

Haber Kodu : 200128044

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Ağa takılan martı kurtarıldı

İzmir'de denize atılan bir ağa takılan martı, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Narlıdere ilçesindeki İnciraltı Kent Ormanı açıklarında bir martının denize atılan ağa takıldığını gören vatandaşlar, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu personeli, martının olduğu yere kısa sürede ulaştı. Titiz bir çalışmayla martı, takıldığı ağdan kurtarıldı. Sağlığının iyi olduğu görülen martı, daha sonra doğal yaşama bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(Sahil Güvenlik kamerası)

Martıdan ve ekiplerden görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR,

Haber Kodu : 200127045

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Drift yapan ambulansa soruşturma başlatıldı

VAN İl Sağlık Müdürlüğü, drift yaparken görüntülenen ambulansın, Hakkari iline bağlı olduğunun tespit edildiğini, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Van'da geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan bir ambulans, kar içinde drift yaparken görüntülendi. Görüntünün bazı yayın organlarında yayımlanmasının ardından harekete geçen Van İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı ön incelemede, görüntülerin Van'da çekildiğini ancak ambulansın Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olduğunu tespit etti. Van İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamayla, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Ambulansın Hakkari iline bağlı olduğu tespit edilmiştir. Gerekli soruşturmanın başlatılması için Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli koordine sağlanmıştır. Ambulans, Hakkari 112'ye bağlı Şemdinli ekibi ile 24 Ocak 2020 tarihinde Van iline hasta getirmiş olup, sevk dönüşünde 30 AB 531 plakalı ambulansın saat 11.13-11.18 aralığında, Van-Başkale-Hakkari sınırı civarı bölgede uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu durumun Van 112 ekipleri ve ambulanslarıyla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili Sağlık Bakanlığımız talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drift yapan ambulans

Gülay KUYUCU/VAN,-

Haber Kodu : 200127046

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Hayriye nine, emekli aylığından depremzedelere 100 lira bağışladı

TOKAT'ın Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan Hayriye Kaya (85), Elazığ'daki depremzedeler için battaniye alınması amacıyla emekli aylığından 100 lira bağışta bulundu.

Elazığ-Sivrice merkezli yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında AFAD'ın yaptığı çağrılar doğrultusunda tüm ülkede yardım toplanmaya başlandı. Tokat'ın Reşadiye Kaymakamlığı, Reşadiye Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen yardım kampanyasına ise ilçe merkezinde yaşayan 6 çocuklu annesi Hayri Kaya da katıldı. Kaya depremzedeler için battaniye alınması amacıyla emekli maaşından 100 lirasını görevlilere teslim etti.

1939 Erzincan depremine çocukken yakalandığını ifade eden Hayriye Kaya "Ben 3 yaşındaymışım büyük deprem olduğunda. O zaman Yolüstü köyünde yaşıyorduk. Şimdi de bu depremi görünce duygulandım. Onlara tespih çektim, dua ettim. Belediye anons verdi. Etkilendim buraya geldim. Allah kabul etsin, azımı çoğa tutsunlar, battaniye alın diye 100 lira verdim. Onları görünce duygulandım. Cenabı Allah yardım etsin. Duygulandım geldim buraya, azdan, çoktan yardım yaptım" dedi.

Kaya'nın torunu Ayşe Can ise çok duygulandıklarını ifade ederek, "Elazığ'ya ve Malatya'ya geçmiş olsun. Babaannem depremle ilgili haberleri izlediğinde ağladı. Bize abdest alacağını ve onlar için namaz kılacağını söyledi. Çünkü kendi de yaşamış depremi. Sonra da bağışını yaptı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayriye ninenin görüntüleri

-Bağış stantındaki görüntüsü

-Konruşması

-Torununun konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/REŞADİYE(Tokat),

Haber Kodu : 200127138

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Polyester ustası Fadime

BURDUR'un Bucak ilçesinde, kaporta ustası olarak çalışan Uğur Çelik, 10 yıl önce işleri kötü gittiği için işçi çalıştırmakta zorluk çekince eşi Fadime Çelik'i çırak olarak yanına aldı. Bir süre sonra hurda işini bırakan çift, polyesterden kamyon yedek parçası üretimine başladı. Ünleri yayılan çift, şimdi Türkiye'nin her yerinden polyester kamyon parçası siparişi alıyor.

Bucak Sanayi Sitesi'nde kaporta ustası Uğur Çelik, işleri kötü gittiği için işçi ve çırak çalıştıramayınca çareyi eşi Fadime Çelik'i yanında çalıştırmakta buldu. İşlerinin azalması üzerine hurdacılığı bırakan çift, kamyon üreticisi şirketin bazı parçaların üretimini sona erdirmesi üzerine, bu parçaları evlerinin altındaki atölyede polyesterden imal etmeye başladı. İmalatta kullandıkları ilaçların kokusu ve yanıcı özelliği nedeniyle mahalle sakinlerince şikayet edilen çift, Küçük Sanayi Sitesinden dükkan kiraladı. Fadime ve Uğur Çelik kamyonların şoför mahallindeki parçalarının yanı sıra tampon kısmındaki parçaların üretimine de ağırlık verdi. Polyester ustası olan Çelik çiftinin ünü, kamyoncular ve sosyal medya kanalıyla yayıldı. Türkiye genelinden sipariş almaya başlayan çift, kısa sürede kazandıkları parayla sanayi sitesinde kiracı olarak girdikleri dükkanı satın aldı. Çift, sonrasında birkaç dükkan daha satın aldı.

Yaklaşık 10 yıl önce eşinin yanında çırak olarak işe başladığını, şimdi polyester ustası olduğunu söyleyen Fadime Çelik, "10 yıldır patentli, kamyonlarda kullanılmak üzere polyesterden parçalar imalat ediyorum. Özellikle kamyonların ön tamponları, basamak, 5 tonluk, 10 tonluk su tankları gibi müşterinin talebine göre imalat yapıyoruz. Kamyonların bütün parçalarını yaptım" dedi.

'KENDİNE GÜVENECEKSİN, KADINLAR HER YERDE BAŞARILI OLUR'

Fadime Çelik, bir kadın olarak sanayide çalışmanın zor olduğunu belirtip, "Ama her şeyden önce kendine güveneceksin. Ben bunları aştım. Benim için sanayi manayi fark etmez, kadınlar her yerde başarılı olur. Sanayide çok zorluklar çektim. İş olduğu zaman akşamları çalışamıyorsunuz. Bir dükkandan öbür dükkana gidemiyorsunuz, bayanların benim mesleğimi yapmasını çok isterim. Neden derseniz benim mesleğim çok güzel" dedi.

Fadime Çelik'in eşi Uğur Çelik ise ürettikleri yan sanayi polyester kamyon parçaları için Rize'den Edirne'ye her yerden sipariş aldıklarını söyledi. Uğur Çelik, "Eşimin işe başlaması yokluktan oldu. Çalıştıracak işçi bulamayınca, kamyonların üretimi kapanınca iş yapamaz hale geldik. İş yerimizi kapattık 1 yıl mola verdik. Daha sonra evde çalışmaya başladık, olmadı. Ardından Bucak Sanayi Sitesinde dükkan aldık. İmalatımızı yapıyoruz. Şimdi işimiz yolunda Allah'a şükür kazanıyoruz" diye konuştu.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Fadime Çelik ve eşi Uğur Çelik'i, iş yerinde ziyaret eden Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Emrullah Ünal Uğur, çifti kutladı. Kaymakam Tanrıkulu, "Bucaklı insanımız kadını ile erkeği ile ne kadar çok çalışkan, üretken, bir araya gelerek neleri başarabildiklerini görüyoruz. Bir firmanın yan sanayi parçalarını üretmiş ve üretmeye de devam ediyorlar. Ticari hayatta sıkıntılar olabiliyor. Ama bıkmadan, yılmadan sıkılmadan üretmeye devam edip, üretimin güzel bir örneğini gösteriyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fadime Çelik 10 yıldır polyester ustası

Bucak Kaymakamı Erol Tanrıku ve Belediye Başkanı Emrullah Ünal ziyaret,

Fadime Çelik polyester çalışması yaparken,

Fadime Çelik ile röportaj

Eşi Uğur çelik'in konuşmaları

Kaymakam Erol Tanrıkulu röportaj

Fadime Çelik ve eşi Uğur Çelik polyester parça üretimi yaparken

Fadime çelik hem çalışıp hem de konuşurken

Yaptığı yedek parçalar ve konuşmaları

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK(Burdur),

Haber Kodu : 200128028

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Göl manzaralı kayak

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü manzaralı 2079 rakımlı Salda Kayak Merkezi'ni başta Antalya olmak üzere birçok ilden günübirlik kayakçı ziyaret ediyor. Merkezde bulunan 5 pist ile kayakçılar, istedikleri kadar spor yapıp, Salda Gölü'nün manzarasının keyfini çıkarıyor.

'Türkiye'nin Maldivleri' olarak tanımlanan Salda Gölü'nü her yaz binlerce turist ziyaret ediyor. Kış aylarında da ziyaretler, Salda Gölü'ne 17 kilometre uzaklıktaki kayak merkezine gelenler tarafından devam ediyor. En uzunu 1600, en kısası 500 metre olan 5 pist, 860 metrede zirveye ulaşan 2 kişilik teleski ile her seviyeden kayakçıya hitap eden Salda Kayak Merkezi'nin en önemli özelliği ise Salda Gölü manzaralı olması. Günübirlik turizme hizmet veren merkezin Burdur şehir merkezine uzaklığı 72, Yeşilova ilçesine ise 12 kilometreyken, bölge karda yürüyüş yapmayı sevenlerin de gözdesi oldu.

Eşeler Yaylası'ndandaki Salda Kayak Merkezi'nin şehre yakınlığının bir avantaj olduğunu belirten Antalyalı dağcı Cuma Gök, hafta sonları kayak yapmak isteyenlerin rahatlıkla merkeze ulaşabildiğini söyledi. Gök, "Salda Kayak Merkezi'nde en büyük keyif ise göl manzarası eşliğinde kayak yapmak" dedi.

Kayak merkezine ilk kez gelen ziyaretçilerden biri de göl manzarası eşliğinde kayak yapmanın çok güzel olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Drone görüntü, kayak merkezi ve Salda Gölü

Drone görüntü, kayak merkezinde günübirlik kamp yapanlar, çadır görüntüsü

Çam ağaçlarının görüntüsü

Göl manzarasında şarap içilmesi (Bu verilmez sanırım)

Karların üstüne yatmış bir genç kız görüntüsü

Cuma Gök konuşması

Pistte kayak yapanların görüntüsü

Karda yürüyüş yapanların görüntüsü

Salda Gölü'nü seyreden vatandaşların görüntüsü

Salda Gölü manzarası

Kayak merkezi ve kayanların, pistelerin, teleski görüntüsü

Pistte kayanların görüntüsü

Merkezin görüntüsü

Bir vatandaş konuşması

HABER- KAMERA: Selma KUNAR/BURDUR,

Haber Kodu : 200128023