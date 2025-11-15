Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi - Son Dakika
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi
15.11.2025 15:17
İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğunun cenazeleri Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Beşiktaş'ta yedikleri yemeğin ardından zehirlenerek hayatını kaybeden 2 çocuk ve anne toprağa verildi.

Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki morgdan alınan anne Çiğdem, çocukları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazeleri, Müslümana Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Böcek ailesinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

İstanbul'da Gıda Zehirlenmesinden Hayatını Kaybeden Ailenin Cenazesi Defnedildi

Törene, Böcek ailesinin yakınları, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AİLENİN YAKINLARI SUÇLULARIN BULUNMASINI İSTİYOR

Hastanede tedavisi süren Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz, gazetecilere, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.
Yeğeninin sağlık durumunu takip ettiklerini anlatan Yılmaz, "Üç tane canımız gitti. İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Araştırılıp, suçluların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

İstanbul'da Gıda Zehirlenmesinden Hayatını Kaybeden Ailenin Cenazesi Defnedildi

Ailenin akrabalarından Halil Yılmaz da Servet Böcek ve ailesiyle en son temmuzda izine geldiklerinde görüştüğünü belirtti. Acılarının büyük olduğunu aktaran Yılmaz, "Bunu kim yaptıysa cezasını çeksin. Kafamızda soru işaretleri var. Onların yediklerinden İstanbul'da başka kimse yemedi mi? Tek bunlar mı yedi?" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Gıda Zehirlenmesinden Hayatını Kaybeden Ailenin Cenazesi Defnedildi

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri öne sürülmüştü.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin gözaltılar olmuştu.

Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bolvadin, İstanbul, Güncel, Fatih

Son Dakika Güncel Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi - Son Dakika
