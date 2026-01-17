İstanbul\'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM\'dan peş peşe uyarılar

İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı sert düşüşe hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği, sıcaklığın 2 dereceye kadar ineceğini, pazar günü hissedilen sıcaklığın ise eksi değerlere gerileyebileceğini duyurdu.

YARINA DİKKAT

Bugün (17 Ocak) kent genelinde karla karışık yağmur etkili olurken, Meteoroloji özellikle yüksek kesimlerde yağışın kara dönebileceğini öngörüyor. Yarın sabah saatlerinden (18 Ocak Pazar) itibaren yağışların güç kazanması, akşam saatlerinden sonra ise yerel olarak kuvvetli kar sağanaklarının görülmesi bekleniyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı şimdiden başladı.

AKOM'DAN KAR UYARISI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buzlanma ile don riskine karşı vatandaşları uyardı. AKOM, cumartesi aralıklı ve yerel yağışların pazar sabahından itibaren karla karışık yağmura döneceğini, yüksek kesimlerde ise kar yağacağını bildirdi. AKOM'a göre pazar akşamından sonra sıcaklıkların 2 derece ve altına inmesiyle yağışlar aralıklarla yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşebilir.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Güne 3 derece civarındaki hava sıcaklıklarıyla birlikte hafif yağmurlu bir gökyüzüyle başlandı. Gün boyu rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (20-50 km/s) eseceği, öğle saatlerinde çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülmektedir. Sıcakların ise 7 derece civarında olması tahmin edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR ÖRTÜSÜ BEKLENİYOR

Yetkililer, kentin kuzey ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli kar örtüsü oluşabileceğini belirtti. Tahminlere göre İstanbul'da en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 5 derece seviyesinde seyredecek.

VALİLİK: RÜZGAR ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ESECEK

İstanbul Valiliği, bugün yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklediğini açıkladı. Valilik, rüzgarın kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde (40-60 kilometre/saat) eseceğini vurgulayarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.

13 İL İÇİN "SARI" KODLU KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Sinop, Rize, Sivas, Trabzon, Yozgat, Aksaray ve Bartın için "sarı" kodlu kar yağışı uyarısı yayımladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Kırklareli'nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş Ordu ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın ve Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç v batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın, Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.