İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
11.01.2026 00:03  Güncelleme: 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Haber Videosu

İstanbul'a günler öncesinden yapılan uyarının ardından gece saatlerinde yağmur geldi. Şiddetli sağanak yağışta yollar göle döndü, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda su baskınları yaşanırken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Bayrampaşa'da yağış esnasında yol çöktü.

İstanbul genelinde kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini gösterdi. Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu.

İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli şekilde kullandı. Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

SU BASKINLARI YAŞANDI

Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi. Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı. Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarında yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

YOL ÇÖKTÜ

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bayrampaşa Ordu Caddesi'nde yol çöktü. Çöken yolda sıkışan araç cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Kaynak: AA

Hava Durumu, İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi
Kent merkezinin dibinde Tam 15 metre çöktü Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Sezen Aksu karantinaya alındı Sezen Aksu karantinaya alındı
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:18
Guendouzi’den gelecekle ilgili net mesaj
Guendouzi'den gelecekle ilgili net mesaj
22:06
Jhon Duran ve Musaba’dan beğeni rekorları kıran dans
Jhon Duran ve Musaba'dan beğeni rekorları kıran dans
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
21:36
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
21:33
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı İşte yanıtı
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
21:10
Galatasaray’dan maç sonu flaş karar
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
20:58
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
20:45
Galatasaray’ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
20:36
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
20:16
Şanlıurfa’daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
19:38
Tom Barrack, Şam’da Ahmed Şara ile görüştü
Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü
17:59
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 00:27:41. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.