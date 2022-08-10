İstanbul Merkezli 8 İldeki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan 62 Kişiden 12'si Tutuklandı

EDDA SÖNMEZ

İstanbul merkezli 8 ilde 5 Ağustos tarihinde; banka hesaplarında 1,5 milyar liralık para trafiği tespit edilen, bazı üyelerinin PKK ve DHKP-C terör örgütleri ile bağlantılı olduğu belirtilen TOTOBO isimli yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçları kapsamında çalışmalar yürütülmüş ve bunun sonucunda da 75 kişilik bir şebekeye yönelik olarak 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

İstanbul'un Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçeleri ile Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin illerinde 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda 62 şüpheli yakalanmıştı.

Banka hesaplarında 1,5 milyar liralık para trafiği tespit edilen TOTOBO isimli yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda ele geçirilen milyon dolarlık Rolls Royce, Maserati, Bentley ve BMW marka araçlar ile diğer malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, ayrıca 94 cep telefonu ve 88 sim kart, 52 banka kartı, 15 bilgisayar ve 2 bilgisayar kasası bulundu. 1 kamera, 2 tablet, 1 kurusıkı tabanca, 50 kurusıkı fişek, 12 tabanca ve 16 şarjör, 160 fişek yakalandı. Ayrıca, 7 bin 677 dolar, 2 bin 855 Euro, 145 bin 335 TL para, 15 hard disk, 38 flash bellek, 2 sahte kimlik ve 2 çek, 3 banka dekontu, 6 hafıza kartı, 1 çelik yelek, 2 telsiz, 1 gaz bombası, dokümanlar, 3 gram Eroin ve 2 hap ele geçirilmişti.

Araçlar ve ele geçirilen diğer malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Burada yapılan açıklamaya göre, Özkan G. ile Sezer T. ve Sezgin T.'nin elebaşılığını yaptığı, 8 aylık takiple çökertilen şebekenin bazı üyelerinin bölücü terör örgütü PKK ve terör örgütü üyeliğinden kayıtları da bulunuyor.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 62 şüpheliden 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.