İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
08.01.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
Haber Videosu

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'u şiddetli fırtına ve lodos vurdu. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu, sahilde dev dalgalar oluştu. Tuzla'da dalgaların yükselmesiyle kıyıda demirli olan teknelerden bazıları alabora oldu. Fırtına lüks tekneleri oyuncak gibi savurdu. Ambarlı Limanı'nda çalışan bir işçi ise fırtınada savruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'u fırtına vurdu. Kentte sabah saatlerinde başlayarak etkisini artıran şiddetli fırtına ve öğlen saatlerinde eşlik eden sağanak birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu, lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu, tekneler alabora oldu.

TEKNELER ALABORA OLDU

Tuzla sahilinde fırtına nedeniyle dalgaların yükselmesiyle kıyıda demirli olan teknelerden bazıları alabora oldu. Bazı tekneler kıyıya çarpıp parçalanırken, bazıları ise battı. Bunun üzerine tekne sahiplerinin bölgeye gelerek önlem almaya çalıştığı görüldü.

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bazı bölgelerde ise ağaçlar devrildi. Bayrampaşa'da da yol kenarındaki ağaç devrildi. Fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaç yol kenarına yığıldı.

Zeytinburnu'nda ise balkondaki saksı rüzgarın etkisiyle yere düştü. Saksının düşüşünden kısa süre önce oradan geçen vatandaş kıl payı kurtuldu. O anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

ÇATI UÇTU

Arnavutköy'ün Boyalık Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı yerinden koparak, yaklaşık 30 metre sürüklenerek yan sokaktaki bir evin üzerine ve sokağa düştü. Çatının düştüğü ev güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, sokak tamamen trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine zabıta, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri ise sokağın yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, çatının düştüğü yapıda hasar tespit çalışması yapılacağını belirtirken, bölgede çalışmalar sürüyor.

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kıyı kesimlerini dalgalar kapladı. Yenikapı'da şiddetli lodos nedeniyle dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu büyüyünce adeta deniz ile kara birleşti.

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

PAZARCILAR ÇADIRLARI KURAMADI

Fırtına ve lodos, pazarcı esnafına da zor anlar yaşattı. Çatalca'da kurulan semt pazarının brandaları fırtına nedeniyle havalanırken, müşteriler ve pazarcılar zor anlar yaşadı. Havalanan branda demirlerini tutmaya çalışan pazarcılar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Arnavutköy'de kurulan semt pazarı da fırtınadan nasibini aldı. Taşoluk Adnan Menderes Mahallesi'nde sokak arasında kurulan pazarda sabah saatlerinden itibaren tezgah açmaya çalışan pazarcılar zor anlar yaşadı.

VİNÇ DEVRİLDİ

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde bir vinç devrildi. Yine tersaneler bölgesinde konteynerler ise kağıt gibi havalanarak uçtu. Yalova Valiliği ise 12.00 - 22.00 saatleri arasında motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı.

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

AMBARLI LİMANI'NDA ÇALIŞAN İŞÇİ SAVRULDU

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda şiddetli fırtına, konteyneri ve çalışan işçiyi savurdu. Limanda bulunan konteynerler fırtınanın etkisiyle savruldu. Limanda çalışan bir işçi de fırtına nedeniyle adeta uçan bir panelin çarpmasıyla yere düştü. Liman çalışanlarının zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Kaynak: AA, İHA

Ambarlı Limanı, Hava Durumu, İstanbul, Fırtına, Fırtına, Gündem, Güncel, Tuzla, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Birol Ay Birol Ay:
    fakiri görmeyenden yaradan alıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı
Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
Kuzey Atlantik’te sular ısınıyor ABD’den bir tankere daha müdahale Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu!
Galatasaray’dan transferde Bernardo Silva sürprizi Galatasaray'dan transferde Bernardo Silva sürprizi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Eren Elmalı açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Eren Elmalı açıklaması
AK Parti’ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
İnternette arama yaparken ’siberkondri’ye yakalanmayın İnternette arama yaparken 'siberkondri'ye yakalanmayın
’’Gelmiş geçmiş en iyisi’’ demişti Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman ''Gelmiş geçmiş en iyisi'' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman
Beşiktaş’ta Svensson ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Svensson ile yollar ayrıldı
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’na büyük jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na büyük jest
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur

15:34
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:26
Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
13:15
Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı
13:07
İlk kare geldi Fransız yıldız resmen Fenerbahçe’de
İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de
12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:51
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
11:48
Fenerbahçe’nin yeni transferi yola çıktı geliyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Fenerbahçe’nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
Fenerbahçe'nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
11:02
Bergüzar Korel’e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay
Bergüzar Korel'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay
10:32
Trump onu boşuna kaçırmamış Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Türkiye adım adım felakete gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
09:40
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:42:37. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.