İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, megakentte gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirtti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'da bir uyarı da valilikten geldi. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, megakentte gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını belirtti.

"GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

MARMARA, EGE VE AKDENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesi için yağış uyarısı yapıldı. İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'da kuvvetli sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusunun 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde, özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor.

Gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusunun 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde, özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor.