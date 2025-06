İzlerken Koltuğa Çivileneceğiniz 5 Gerilim Filmi

Bu listede tam da böyle filmler var: tansiyonu hiç düşmeyen, temposuyla seni koltuğa çivileyen ve finaline kadar dikkatini tek saniye bile dağıtmayan 10 unutulmaz gerilim filmi.

Hazırsan listeye giriş yapalım!

1. Prisoners (2013)

Kasabanın sakinliğini bozan bir çocuk kaçırma vakası, iki aileyi derin bir karanlığın içine sürükler. Polis, şüphelileri bir bir sorgularken, kızlardan hâlâ haber yoktur. Bir baba için zaman daralırken, yasal yollarla aradığı adaleti bulamayınca, kendi yöntemlerini devreye sokar. Film boyunca izleyiciye şu soruyu sordurur: Sevdiklerin için ne kadar ileri gidebilirsin? Her sahnesinde vicdanla öfke arasındaki çatışma hissedilir; atmosfer ağır, gerilim nefes kesicidir.

2. Enemy (2013)



Üniversitede tarih dersi veren, içine kapanık bir adam bir gün bir film izler ve kendisiyle birebir aynı görünen bir oyuncuya rastlar. Merakı takıntıya dönüşür ve onun peşine düşer. Fakat bu arayış sadece fiziksel değil, zihinsel bir çözülmeyi de beraberinde getirir. Gerçeklikle bağların koptuğu, bilinçaltının çatlaklarında gezinilen bir hikâye sunan filmde huzursuz edici bir gerilim hissi filmin sonuna kadar izleyiciyi esir alır. Final sahnesi ise tam anlamıyla bir şok dalgası.

3. The Night House (2020)

Kocasının ani ölümünden sonra yalnız kalan bir kadın, göl kenarındaki izole evlerinde kendini toparlamaya çalışır. Ancak geceleri evin içinde garip sesler duymaya başlar, açıklanamayan olaylar yaşanır. Kocasının kendisinden sakladığı bir hayatı olduğunu keşfettikçe, yas tutmanın yerini korku ve şüphe alır. Film, kayıpla baş etmenin ve bir başkasını tanımanın aslında ne kadar zor olduğunu, metafizik ögelerle birleştirerek anlatıyor.

4. The Gift (2015)

Yeni taşındıkları şehirde hayatlarını kurmaya çalışan bir çiftin kapısını, geçmişten gelen gizemli biri çalar. Önce iyi niyetli bir ziyaretçi gibi görünür ama hediyeleri, ısrarcılığı ve geçmişe dair açılan defterler, ilişkinin tüm dengesini bozar. Kimse göründüğü gibi değildir ve geçmiş asla tamamen geçmişte kalmaz. Film yavaş yavaş gerilimi yükseltirken, izleyiciye şu soruyu fısıldar: Kime güveniyorsun?

5. Green Room (2015)

Kendi halinde müzik yapan bir punk grubu, yol üstü bir mekânda sahne almayı kabul eder. Ancak tanık oldukları bir olay yüzünden kendilerini ölümcül bir kapanın içinde bulurlar. Dış dünyayla bağları kesilmiş, nefes almak bile tehlikeli bir hâle gelmiştir. Film, klostrofobik atmosferi ve aniden tırmanan şiddetiyle izleyicinin tansiyonunu hiç düşürmez. Gerilim klasik korkudan değil, çaresizlik hissinden doğar.

İzlediğiniz An Müptelası Olacağınız 5 Kore Dizisi

Kore dizileri, son yıllarda yalnızca romantik sahneleriyle değil, derin hikayeleri, estetik görselliği ve karakter odaklı anlatımıyla da dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı. Her biri farklı bir dünyanın kapılarını aralayan bu yapımlar, izleyicisini ilk bölümden içine çekmeyi başarıyor. Eğer siz de yeni bir dizi arayışındaysanız, bu liste tam size göre. İşte ekran başına kilitleyen, bir sonraki bölümü beklerken sabrınızı sınayan, müptelası olacağınız 10 Kore dizisi!

My Mister (2018)





Orta yaşlarında, sessiz ve içine kapanık bir adam; hayatta kalmak için duygularını bastırmış, genç ama yorgun bir kadın. İkisi de hayatın sert yüzünü görmüş, ikisi de yalnız. Tesadüfi bir karşılaşmayla aralarında sessiz bir bağ kurulur.

Crash Landing on You (2019)





Güney Koreli zengin bir kadın, yamaç paraşütü kazasıyla kendini Kuzey Kore'de bulur. Tesadüfen karşılaştığı Kuzey Koreli subay, onun kimliğini gizler ve yardım eder. Bu iki zıt dünyanın insanı, zamanla birbirine yakınlaşır. Politik gerilimler, kültürel farklar ve tehlikeli sırlar içinde filizlenen aşk, hem romantik hem de sürükleyici bir hikâyeye dönüşür.

It's Okay to Not Be Okay (2020)

Masal yazarı ama kendi karanlığında kaybolmuş bir kadın, psikiyatri hastanesinde çalışan bir adam ve otizmli abisi. Üçü de duygusal yükler taşıyor, geçmişlerinden kaçamıyor. Zamanla aralarındaki bağ derinleşir. Dizi, ruhun karanlık odalarını, sevgiyi ve kendini kabullenmeyi anlatan, bol metaforlu ama içten bir hikâye.

Reply 1988 (2015)

Seul'un bir mahallesinde, beş arkadaş ve onların aileleriyle geçen günlük yaşamlarını konu alan dizi, kahvaltı sofraları, sıcacık sohbetler, platonik aşklar ve kardeş kavgalarıyla içimizden bir hikâye sunuyor. Her bölümde sıcacık bir nostalji hissi yaşatan dizi, aile olmanın, dostluğun ve büyümenin ne demek olduğunu hatırlatan, kah güldüren kah ağlatan bir zaman yolculuğuyla ekrana geliyor.

Vincenzo (2021)

İtalya'da büyüyen bir Koreli, tüm hayatını yarım bırakıp Güney Kore'ye döner. Asıl amacı ise mirasını geri almaktır. Ancak bulduğu yer, yolsuzluklarla dolu bir hukuk sistemi ve çıkar savaşlarının ortasıdır. Kendine has yöntemleriyle adalet ararken, kendini beklenmedik bağların ve hesaplaşmaların içinde bulur.

Netflix'in Gizli Saklı Yerlerinde Kalmış Pek Bilinmeyen 5 Film

Hepimiz Netflix'e girip dakikalarca ne izleyeceğimizi arayıp sonunda defalarca izlediğimiz filmlere dönüyoruz, değil mi? Oysa platformun derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen bir hazine var. Algoritmanın radarına takılmayan, trendlere giremeyen ama anlatımıyla, atmosferiyle ya da tek bir sahnesiyle akılda kalacak kadar güçlü Netflix filmleri... Bu liste, işte o gizli kalmış cevherleri gün yüzüne çıkarıyor.

Tin and Tina (2023)



1980'lerin İspanya'sında, Lola ve eşi Adolfo, çok istedikleri çocuklarına kavuşamadıktan sonra manastırdan evlat edindikleri iki albino kardeş, Tin ve Tina'yı ailelerine katıyorlar. Ancak bu çocukların arkasında gizli, karanlık bir sır var; sert ve fanatik bir dini eğitimden gelmeleri, evin atmosferini hızla değiştirmeye başlıyor. Aile, dışarıdan mükemmel görünürken içeride giderek çözülüyor ve bu durum, hem psikolojik hem de doğaüstü unsurlarla gerilimi doruğa çıkarıyor.



The Binding (2020)

Güney İtalya'nın sakin bir köyünde yaşayan Emma, nişanlısının annesini ziyarete gittiğinde, kendini normal bir ziyaretin çok ötesinde, ailesini tehdit eden gizemli ve kötü niyetli bir lanetin içinde bulur. Kızı tehlike altındadır ve Emma, bu doğaüstü tehdit karşısında hem kendi korkularıyla hem de geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Film, aile bağları ve inanç temalarını gerilim dolu bir atmosferde işliyor.

Havoc (2025)





Uyuşturucu ve suç dünyasının içine gömülmüş yozlaşmış bir dedektif olan Walker, şehrin en tehlikeli politikacısının kaybolan oğlunu bulmak için tehlikeli bir göreve çıkar. Bu süreçte kendi içinde bulunduğu karanlık dünya ve polis teşkilatındaki derin yozlaşmayı da açığa çıkarır. Film, aksiyonla dolu bir suç draması sunarken, karakterin vicdanı ve ahlaki sorgulamalarına da yoğun şekilde yer veriyor.

Lou (2022)

Washington eyaletindeki ıssız Orcas Adası'nda yaşayan yalnız bir kadın olan Lou'nun hayatı bir anda alt üst olur. Komşusunun kızının adadaki büyük fırtınada kaçırılması üzerine, komşuyla beraber kayıp çocuğu bulmak için tehlikeli bir arayışa çıkarlar.

Luther: The Fallen Sun (2023)

Londra'da, zeki ve karizmatik eski dedektif John Luther, uzun zamandır kapalı olan bir dosya nedeniyle tekrar aksiyona dönmek zorunda kalır. Zengin ve acımasız bir seri katil, şehirde adeta terör estirmektedir. Luther, bu davayla beraber daha önce dokunamadığı karanlık bir suç ağına nüfuz eder. Film, klasik dedektif hikayesini yüksek tempolu aksiyon ve karmaşık karakter ilişkileriyle harmanlıyor.