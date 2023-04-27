İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitede yangın çıktı. Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu Folkart Sitesi'nin 8 katlı binasından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.
Yangında zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Bazı vatandaşların can havliyle balkonlardan aşağıya atladığı öğrenildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine geldi.
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yangının çıktığı binada 30-35 dairenin olduğunu belirtti. Engin, "Şu anda bir can kaybı yok, inşallah olmayacak. Yaklaşık 30-35 daire var. Kaç kişinin yaşadığını net olarak bilmiyoruz. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgimiz yok. Yaralı olarak veya dumandan etkilenen vatandaşın olup olmadığına yönelik henüz bir bilgimiz yok." dedi.
İşte olay yerinden ilk fotoğraflar:
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: İzmir'de 4 bloklu sitede yangın! Alevler 8 katı sardı, patlama sesleri geliyor - Son Dakika