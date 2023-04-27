Son Dakika: İzmir'de 4 bloklu sitede yangın! Alevler 8 katı sardı, patlama sesleri geliyor - Son Dakika
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Son Dakika: İzmir'de 4 bloklu sitede yangın! Alevler 8 katı sardı, patlama sesleri geliyor

27.04.2023 23:54

Son dakika: İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. Alınan bilgilere göre sitenin alev alev yandığı ve yangının İzmir'in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak için balkonlardan atladığı öğrenildi. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitede yangın çıktı. Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu Folkart Sitesi'nin 8 katlı binasından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

VATANDAŞLAR CANINI KURTARMAK İÇİN AŞAĞIYA ATLADI

Yangında zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Bazı vatandaşların can havliyle balkonlardan aşağıya atladığı öğrenildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER OLAY YERİNDE

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine geldi.

"KAÇ KİŞİNİN YAŞADIĞINI BİLMİYORUZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yangının çıktığı binada 30-35 dairenin olduğunu belirtti. Engin, "Şu anda bir can kaybı yok, inşallah olmayacak. Yaklaşık 30-35 daire var. Kaç kişinin yaşadığını net olarak bilmiyoruz. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgimiz yok. Yaralı olarak veya dumandan etkilenen vatandaşın olup olmadığına yönelik henüz bir bilgimiz yok." dedi.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar:

Son Dakika: İzmir'de 4 bloklu sitede yangın! Alevler 8 katı sardı, patlama sesleri geliyor
Son Dakika: İzmir'de 4 bloklu sitede yangın! Alevler 8 katı sardı, patlama sesleri geliyor
Son Dakika: İzmir'de 4 bloklu sitede yangın! Alevler 8 katı sardı, patlama sesleri geliyor
Son Dakika: İzmir'de 4 bloklu sitede yangın! Alevler 8 katı sardı, patlama sesleri geliyor
Son Dakika: İzmir'de 4 bloklu sitede yangın! Alevler 8 katı sardı, patlama sesleri geliyor
Son Dakika: İzmir'de 4 bloklu sitede yangın! Alevler 8 katı sardı, patlama sesleri geliyor
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İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: İzmir'de 4 bloklu sitede yangın! Alevler 8 katı sardı, patlama sesleri geliyor - Son Dakika


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