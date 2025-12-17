Sokak ortasında vahşet: Tecavüz etti, evlendik, şiddet başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Sokak ortasında vahşet: Tecavüz etti, evlendik, şiddet başladı

Haberin Videosunu İzleyin
Sokak ortasında vahşet: Tecavüz etti, evlendik, şiddet başladı
17.12.2025 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sokak ortasında vahşet: Tecavüz etti, evlendik, şiddet başladı
Haber Videosu

İstanbul'da 21 yaşındaki Yağmur Serin E., hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp edildi, kafasına silah dayandı. Saldırgan Bilal E. tutuklanırken genç kadın yaşadıklarını "Tecavüze uğradım, hamile kaldığımı öğrendim. Şikâyet etmemden korktu, evlenmek istedi. Evlendikten sonra şiddet başladı. O gün 'Seni öldüreceğim, sonra kendimi öldüreceğim' diye tehdit etti. Böyle bir insanla yuva kurduğum için çok pişmanım" sözleriyle anlattı.

Kağıthane'de Yağmur Serin E. (21) daha önceden hakkında uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Bilal E. (21) tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbedildi. Kadının 'Yardım edin, polis çağırın' diye ağladığı olayda Bilal E., elindeki silahı kadının başına dayadı. Müdahale etmek isteyen çevredekileri de silahla tehdit eden ve sonrasında polis tarafından yakalanan Bilal E. tutuklandı. Yaşananları anlatan Yağmur Serin E., "Tecavüz oldu. Hamile kaldığımı öğrendim. Şikayet etmemden korktu. Evlenmek istedi, kandırdı, evlendik. Sonra şiddeti başladı. Olay günü 'Seni öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim' diye tehdit etti. Böyle bir insanla yuva kurduğum için çok pişmanım" dedi.

Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yağmur Serin E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.' den ayrıldı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur Serin E. ise çocuklarını boşanma aşamasında olduğu eşinin görmesi için eve götürdü. Çocuk eve girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur Serin E.'nin arkasından gelen Bilal E. kadına konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi.

Sokak ortasında vahşet: Tecavüz etti, evlendik, şiddet başladı

KADINI DARBEDİP BAŞINA SİLAH DAYADI

Bilal E. ardından kadını arabanın arkasına sıkıştırarak darbetmeye başladı. Vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldıran Bilal E., kadına küfür de etti. Kadının bağırarak ağladığı olay sırasında bazı vatandaşların müdahale etmesi üzerine Bilal E., silahını çekti. Kadının başına silah dayayan Bilal E. ardından da çevredeki vatandaşları tehdit etti. Daha sonra aşağı doğru koşarak sokaktan uzaklaşan Bilal E., bir süre sonra gözden kayboldu. Kadının 'Polis çağırın, yardım edin' diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sokak ortasında vahşet: Tecavüz etti, evlendik, şiddet başladı

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından Yağmur Serin E.'nin emniyete giderek eşi Bilal E.'den şikayetçi olması üzerine polis ekipleri Bilal E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Bilal E. emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilal E., çıkarıldığı mahkemede 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Tehdit hakaret' suçlarından tutuklandı.

Sokak ortasında vahşet: Tecavüz etti, evlendik, şiddet başladı

"HAMİLE KALDIĞIMI ÖĞRENDİM"

Yaşananları anlatan Yağmur Serin E., "2024 Ocak ayında eşimle tanıştım. Bir birlikteliğimiz oldu. Tecavüz oldu; uyuşturucu kullandığı için. Sonra ben hamile kaldığımı öğrendim. Şikayet etmemden korktu. Evlenmek istedi, kandırdı, evlendik. Sonra şiddeti başladı. Uyuşturucusu her zaman devam etti. Ben hep sustum, çocuğum için sustum. Sonra çocuğum dünyaya geldi. Yine yapmaya devam ediyordu. Karışınca şiddete meyil oluyordu. Ailesi de buna şahit. Ailesi de her zaman biliyordu bana şiddet uyguladığını, vurduğunu, bağırdığını. Ailesi de birşey diyordu ama ailesini de hiçbir zaman dinlemedi. Babasına, annesine de aynı şekilde bağırıyordu. Sonra ben babamın evine geldim. Ayrılmak istediğimi söyledim. Boşanma davamı açtım. Uzaklaştırma kararımı aldırdım" dedi.

Sokak ortasında vahşet: Tecavüz etti, evlendik, şiddet başladı

"ÖNCE SENİ ÖLDÜRECEĞİM SONRA DA KENDİMİ"

Yağmur Serin E. "Babamın evine gelip kapıları yumruklamalar, camları kırmalar, sonra tehditler, mesajlar, resimler bana, silah resimleri gönderiyordu. Sonra ben kızımı aldım birkaç gün önce. Tekrar ertesi gün ablasıyla görüştüm. Getirmemi söyledi. Kızımı götürdüm. Evde olduğunu bilmiyordum. Bilseydim asla gitmezdim. Kapıdan, taksiden verdim. Ondan sonra beni yakaladı. Kenara çekti. Kafama silah dayadı. 'Ya geleceksin, evinde oturacaksın ya da seni öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etmeye başladı. Camdan bizi gören bir kadın 'Bırak kızı diyerek' dikkatini dağıttı. O sırada yukarı doğru koşmaya başladım kameralardaki gibi. Sonra telefonlarımı almaya çalıştı polisi aramayayım, kimseye haber vermeyeyim diye. İzin vermeyince ilk önce kafa attı, sonra da dövmeye başladı. Silahı çıkarttı. Bana yaklaşıp bana yardım etmek isteyen insanlara da silah çekti; 'Yaklaşmayın, silahım var, sıkarım' diyerek. Hiçbirşey yapamadım. Sadece 'Polis çağırın' diye bağırmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Sokak ortasında vahşet: Tecavüz etti, evlendik, şiddet başladı

"BÖYLE BİRİYLE YUVA KURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM"

Yağmur Serin E., "Benim durumuma kimse düşmesin. Ben bilmiyordum böyle bir insan olduğunu. Böyle bir insan da değildi. Daha sonra değişti. Kimse yaşamasın istiyorum böyle bir hayatı. Ben hiç düşünmezdim bugüne geleceğimi, böyle olacağını. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şu an içerideymiş. Ben hala karakollarda savcılıklarda uğraşıyorum, gidiyorum. Bana yaptığı tehditleri, şikayetleri veriyorum. Benim yerimde bir başkası da olabilirdi, sizin bir kızınız da olabilirdi, bir akrabanız da olabilirdi. Diyecek bir kelime bulamıyorum. Hak edenin hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum. Böyle bir insan olduğu için ben de çok pişmanım. Böyle bir insanla ben de yuva kurduğum için çok pişmanım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sokak ortasında vahşet: Tecavüz etti, evlendik, şiddet başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzak odasında oynayan 3 yaşındaki Ferit feci şekilde can verdi Erzak odasında oynayan 3 yaşındaki Ferit feci şekilde can verdi
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti
Güllü’nün mezarı gül bahçesine döndü Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: “Allahu ekber“ deyip boğazından kesti Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip boğazından kesti
Bu tarihi kaçıran evcil hayvan sahipleri yandı Katbekat fazlasını ödeyecekler Bu tarihi kaçıran evcil hayvan sahipleri yandı! Katbekat fazlasını ödeyecekler
Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
Cesur sahneleri tepki çekmişti Açıklama yaptı: ’’Sevişmemeyi düşünüyorum ama…’’ Cesur sahneleri tepki çekmişti! Açıklama yaptı: ''Sevişmemeyi düşünüyorum ama…''
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için karar verildi Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Karadeniz’de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı
Transferde büyük bomba Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Sadece 15 günleri var Türkiye’den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Kameraya imza atan Messi’nin zor anları Kameraya imza atan Messi'nin zor anları
PFDK’dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men Aralarında 24 hakem de var PFDK'dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men! Aralarında 24 hakem de var
Konyaspor maçında sakatlanmıştı Fenerbahçe’nin yıldızı tam 2 ay yok Konyaspor maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe'nin yıldızı tam 2 ay yok
Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu İşte 2 cenaze çıkan ev Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev
Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk’te bomba istifa Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş
Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası ’’Herkes tanıyor’’ diyerek açıkladı Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası! ''Herkes tanıyor'' diyerek açıkladı
Dünya devinde yenge krizi Yıldız oyuncu gemileri yaktı Dünya devinde yenge krizi! Yıldız oyuncu gemileri yaktı
Eski spikerden “tehdit“ iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi Eski spikerden "tehdit" iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Mahalle muhtarı torbacı çıktı Mahalle muhtarı torbacı çıktı
Rakam belirlendi mi Bakan Işıkhan’dan yeni asgari ücret mesajı Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

10:52
Rakam belirlendi mi Bakan Işıkhan’dan yeni asgari ücret mesajı
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
10:13
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi
10:13
Mahalle muhtarı torbacı çıktı
Mahalle muhtarı torbacı çıktı
09:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
09:41
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler
09:34
Raflardaki büyük tehlike En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
09:23
Türkiye’yi alarma geçiren serseri İHA Vur emri Eskişehir’den verilmiş
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş
08:58
Güllü’nün oğlu, “Ablan anneni öldürebilir mi“ sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir
Güllü'nün oğlu, "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir
08:48
Eski spikerden “tehdit“ iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi
Eski spikerden "tehdit" iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi
08:34
Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat Hem evinden oldu hem borçlu çıktı
Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı
08:00
FETÖ’ye ağır darbe ByLock kullanan 160 kişi yakalandı
FETÖ'ye ağır darbe! ByLock kullanan 160 kişi yakalandı
07:35
Dünyaca ünlü iş insanı çalışanlarına 30’ar milyon lira prim dağıttı
Dünyaca ünlü iş insanı çalışanlarına 30'ar milyon lira prim dağıttı
06:57
Sayılı günler kaldı ABD’den gündem yaratacak SDG kararı
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı
06:38
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı Kadınları SGK’lı çalışan gibi göstermişler
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler
04:42
Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
04:05
Özel kaleminden Trump için olay sözler: O alkolik bir kişiliğe sahip
Özel kaleminden Trump için olay sözler: O alkolik bir kişiliğe sahip
01:07
Güllü’nün oğlu: “Camdan atacağım“ sözü Tuğyan’a ait
Güllü'nün oğlu: "Camdan atacağım" sözü Tuğyan'a ait
01:04
16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu
16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu
23:41
Zemheri soğukları geliyor Tarih verildi, tam kırk gün sürecek
Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek
22:26
Ersoy’la ilgili iddialardan daha ağır isim kim Tayyar’ın yeni açıklaması daha ilginç
Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır isim kim? Tayyar'ın yeni açıklaması daha ilginç
21:32
Barış Alper Yılmaz’a Serie A’dan dev talip
Barış Alper Yılmaz'a Serie A'dan dev talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2025 11:09:53. #7.12#
SON DAKİKA: Sokak ortasında vahşet: Tecavüz etti, evlendik, şiddet başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.